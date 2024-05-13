Vidste du, at ...?

Lo strudel, štrudl, štrudla og štrukli - sådan kalder vores naboer i Italien, Slovenien, Slovakiet og Tjekkiet den søde drøm, der består af luftig dej og saftigt fyld. Det er dog kun det tyske ord "Strudel", der har fundet vej til det engelske hverdagssprog. Et stærkt symbol på, hvor berømt den wienske apfelstrudel er blevet internationalt. Det er let at glemme, at dette lækre bagværk engang måtte rejse langt fra Arabien via det osmanniske rige og Balkan, før det blev naturaliseret i Wien. Men den lange rejse var det hele værd! Det er en sand favorit.