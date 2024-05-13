Apfelstrudel
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Med denne opskrift smager og lykkes apfelstrudel som originalen fra Wien. Hemmeligheden er fyldet: æbler, rosiner, nøddekrymmel og kanel.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 70 min.
- 8 Personer
Tilbered dejen selv efter ønske, eller tilbered den købte dej. Hæld rom over rosinerne, og lad det trække.
Smelt smørret på en pande til nøddekrummerne. Tilsæt brødkrummerne, og rist dem langsomt ved moderat varme, til de er gyldenbrune. Rør nødderne i til sidst, rist dem kort, og tag dem af varmen.
Skræl æblerne, skær dem i skiver, og dryp dem med citronsaft. Tilsæt derefter mere eller mindre sukker, afhængigt af æblernes surhedsgrad, og bland nellikepulver og en knivspids kanel i. Forvarm ovnen til 180 °C varmluft, og smør en passende bageform med smør.
Det er bedst at forberede den færdige strudeldej, så den ligger på en plade med bagepapir. Fordel nøddekrummerne over ca. halvdelen af dejen. Drys æbler og rosiner over. Pensl resten af dejen generøst med smeltet smør, fold kanterne ind, og rul strudlen sammen. Luk enderne godt sammen, og løft strudlen over i formen ved hjælp af bagepapiret. (Hvis du bruger butterdej, skal du fordele æblefyldet i midten, folde siderne og kanterne sammen ind mod midten og trykke forseglingen godt ned).
Afhængigt af dejen pensles den med smeltet smør (strudeldej) eller æg (butterdej), og den bages i 40-50 minutter, indtil den er gyldenbrun (butterdej bages i lidt kortere tid). Løft den færdige strudel ud, lad den køle af, og drys med flormelis. Serveres lunken eller kold.
Ingredienser
Vidste du, at ...?
Lo strudel, štrudl, štrudla og štrukli - sådan kalder vores naboer i Italien, Slovenien, Slovakiet og Tjekkiet den søde drøm, der består af luftig dej og saftigt fyld. Det er dog kun det tyske ord "Strudel", der har fundet vej til det engelske hverdagssprog. Et stærkt symbol på, hvor berømt den wienske apfelstrudel er blevet internationalt. Det er let at glemme, at dette lækre bagværk engang måtte rejse langt fra Arabien via det osmanniske rige og Balkan, før det blev naturaliseret i Wien. Men den lange rejse var det hele værd! Det er en sand favorit.