Snedækkede bjerge, frosne søer, vandfald med mærkelige isformationer, gletsjerområder: Vinterferie i SalzburgerLand er til dem, der har sans for det smukke.

Afslappende vinterferie: rolig og romantisk

SalzburgerLand har mange forskellige muligheder, når det gælder vinterferie. Afslappende og romantisk ferie findes stadig i SalzburgerLand. Kom og oplev vintermagien, f.eks. på en tur i hestevogn eller ballon, på en vandretur gennem snedækkede landskaber eller på en sneskovandring i bjergene.

Aktiv vinterferie: livlig og dynamisk

For dem, der foretrækker den hurtige og dynamiske side af SalzburgerLand, så byder områdenes skisportssteder på en masse udfordringer. Uanset om det er skiløb, langrend, kælkning eller spændende funsports, er der masser af sjov, adrenalin og glæde – samt forventningen om et lækkert måltid mad i bjerghytterne.

Hurtig info om SalzburgerLand
Hovedstad:Salzburg
Areal:7.156 km²
Indbyggertal:ca. 571.500 (fra 2024)
Procentdel af skov:51,9%
Højeste bjerg:Großvenediger (3.674 meter)
Skiområder:57
Naturparker:3
Kurbade:6

Begivenheder i SalzburgerLand:
Traditionelle og moderne højdepunkter vises i kalenderen over begivenheder.

SalzburgerLand fra alle perspektiver

Familieferie: Sammen udforsker vi bjergene

Skisportssteder i verdensklasse

Langrend og skating på perfekte løjper

Funsport med tubing, snowbiking og snowkiting

Isklatring med et sejt adrenalinkick

Romantiske hestevognsture om vinteren

Det alpine køkken i SalzburgerLand

På ski, skøjter eller klatrejern

Vintersport i SalzburgerLand

Fra de frosne søer i den nordlige del af SalzburgerLand strækker sig en hel række af vintersportsregioner mod syd: fra Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn via Obertauern til Werfenweng og Kitzsteinhorn. Selvfølgelig er de legendariske skihytter og det populære alpekøkken med stegte kartoffler med løg, oste-knödel eller blåbærkage en del af vinterferien.

Topmoderne liftanlæg, projektører, offentlig transport og sammenhængende skiområder: Alt er tilrettelagt til en bæredygtig vintersæson i skisportsstederne i SalzburgerLand.

Skiløb i SalzburgerLand

Lungau

Kom ud af byen og oplev naturen i Lungau! Det sydligste vinterparadis i SalzburgerLand er kendt for sin ro og sin smukke natur.

Lungau

Hochkönig

120 kilometer pister, 34 lifter, 85 kilometer vintervandrestier og 40 kilometer langrendsløjper - et vidunderligt sted at tilbringe vinteren.

Hochkönig

Gasteinertal

Topskiområder, førsteklasses indkvartering og wellness-tilbud i et hotspot med særlig alpin charme for designere, yogier og kendere.

Gasteinertal

Obertauern

100 kilometer pister og snegaranti fra november til maj tiltrækker vintersportsfans med snowkiting, skiløb, kælkning og langrend i 1.752 meters højde.

Obertauern

Grossarltal

Grossarltal er forbundet med Dorfgastein og byder på en 10-personers gondollift, de bedste pister, en eksklusiv toprestaurant og familietilbud.

Grossarltal

St. Gilgen

Denne maleriske by er også kendt som "Mozart-landsbyen" og byder på sport, kultur og natur.

St. Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

Mountainbike om sommeren, skiløb om vinteren: Aktiv ferie er på programmet her.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Gletsjer, bjerge, sø - endnu en vidunderlig variation af muligheder, typisk for SalzburgerLand.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Kendt for tempofyldte udendørsaktiviteter, events, kulturelle højdepunkter og den uforlignelige bjergverden.

Saalfelden-Leogang

Bad Gastein

Historisk kurby med varme kilder, Belle Époque-arkitektur og en imponerende alpeverden.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Et sted med vand, bjerge, natur, masser af aktiviteter - og en sans for bæredygtighed.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

En idyllisk landsby til sommer- og vinterferie med direkte adgang til Hochkönigs bjerge.

Maria Alm

"Alpin Wellness" i SalzburgerLand

Opkvikkende svovlbade, beroligende saltvandsbassiner, inhalationsterapier, svømning i mineralvand - vandets helbredende kraft sprudler i mange kurbade og indendørs pools i regionerne. Hvis du lader dig flyde i de opvarmede udendørs pools, er du sikker på at få øje på en af de hvide bjergtoppe. Dette er "alpin wellness" i SalzburgerLand.

Og når krop og sjæl er behageligt opvarmede og afslappede, kan den friske luft udenfor styrke dig, mens du står på ski, løber langrend, er på sneskovandretur eller blot tager en afslappet gåtur.

Kurbade i SalzburgerLand

Wolfgang Amadeus Mozart

Det verdensberømte musikalske geni Wolfgang Amadeus Mozart var en "ægte" Salzburger, blev født her og arbejdede her.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

Læreren komponerede den verdensberømte sang "Stille Nacht, heilige Nacht" (Glade jul, dejlige jul), som er et symbol på fred og sammenhold.

Franz Xaver Gruber

Joseph Mohr

Præsten skrev teksten til sangen "Stille Nacht, heilige Nacht" (Glade jul, dejlige jul), som symboliserer tro og verdensomspændende harmoni.

Joseph Mohr

"Sound of Music"

Edelweiss, Edelweiss ...! En af de mest succesfulde Hollywood-musikfilm nogensinde blev optaget i byen Salzburg og SalzburgerLand: Sound of Music. Minderne af Maria Augusta Trapp og hendes berømte korfamilie blev forvandlet til en verdensomspændende hitfilm.

Schloss Hellbrunn og Mirabellgarten i Salzburg by samt Basilika Mondsee og St. Gilgen am Wolfgangsee i SalzburgerLand - disse optagelsessteder for filmen besøges nu af fans fra hele verden.

Sound-of Music bustur

Fräulein Marias cykelture

Sound-of-Music-trail

Salzburger Nockerl

Prøv opskriften på den nok mest berømte specialitet fra Salzburg: Salzburger Nockerl.

Få opskriften

Die Hochkönigin i Maria Alm

Miramonte i Bad Gastein

Cortisen am Wolfgangsee

Hvordan kan vi kombinere klimabeskyttelse og vinterferie?

  • vælg bæredygtige skisportssteder

  • book miljøcertificerede hoteller

  • tilbring din vinterferie på en økologisk gård

  • planlæg din rejse med tog

  • brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet

  • nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad

  • prøv "langsomme" vinteraktiviteter

Rejs bæredygtigt

Beskyttet natur i SalzburgerLand

Den største nationalpark i Alperne opfylder de dristigste alpine forventninger: Den beskyttede region kan prale af over 250 tretusind meter høje tinder og 342 gletsjere i uberørt natur. Midtpunktet er Grossglockner. Med sine 3.798 meter tårner det sig op over massivet som Østrigs højeste bjerg. Og den berømte Grossglockner Hochalpenstrasse byder på kørsel med maser af sving - vejen er dog lukket om vinteren.

Nationalparken er hjemsted for ørne, stenbukke og murmeldyr, som kan udforskes i det fri med nationalparkens rangers. Nationalparkmuseet i Mittersill viser attraktionerne på en kreativ måde.

Nationalpark Hohe Tauern

  • Saalbach Hinterglemm

    Dalen midt i Pinzgaus Græsbjerge er et mødested for mountainbikere og familier.

  • Hochkönig

    Det kongeligt mægtige bjerg på 2.181 meter over havets overflade er perfekt til mange aktiviteter.

  • Gasteinertal

    De storslåede Art Nouveau-huse fra Belle Époque giver dalen sin særlige charme.

  • Zell am See-Kaprun

    Gletsjer, bjerge, sø - en vidunderlig variation af muligheder, typisk for SalzburgerLand.

  • Obertauern

    Udsigter på op til 2.500 meter over havets overflade inspirerer til vandreture i det storslåede alpeområde.

  • Lungau

    Fra 1.000 meter over havets overflade udforskes bjergtoppe, alpegræsgange og bjergsøer bedst til fods eller på cykel.

  • Hohe Tauern Nationalpark

    Regionen kan prale af over 250 tretusind meter høje tinder og 342 gletsjere i beskyttede naturomgivelser.

  • Wolfgangsee: En malerisk sø i Salzkammergut, omgivet af bjergene i Dachstein-massivet.

  • Zeller See: En stor sø nær Zell am See, som er populær til vandsport, som f.eks. sejlads, windsurfing og svømning.

  • Fuschlsee: En anden smuk sø i Salzkammergut, der er kendt for sit klare vand og sin rolige atmosfære. Fuschlsee er et populært udflugtsmål til svømning, sejlads og vandreture langs dens bredder.

  • Hintersee: En malerisk bjergsø i Tennengebirge, omgivet af imponerende klippeformationer.

  • Wallersee: Kendt for vandsport som sejlads, surfing og fiskeri.

  • Mattsee: Mattsee er kendt for sit rene vand og sine smukke omgivelser og er en populær destination for vandsport, som f.eks. svømning, sejlads og windsurfing.

  • Obertrumer See: Obertrumer See er en del af Trumer Seenland i Flachgau og er en populær destination for vandsport, som f. eks. sejlads, surfing og stand-up paddling.

SalzburgerLand-kortet er et all-inclusive-kort, der giver dig mulighed for at besøge omkring 180 oplevelser og attraktioner i byen samt i forbundslandet Salzburg med gratis adgang i 6 eller 12 dage. Mange tilbud kan besøges flere gange, kurbade, lifter og nogle andre attraktioner kan besøges én gang indenfor de 6 eller 12 dage.

