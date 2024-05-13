Snedækkede bjerge, frosne søer, vandfald med mærkelige isformationer, gletsjerområder: Vinterferie i SalzburgerLand er til dem, der har sans for det smukke.

Afslappende vinterferie: rolig og romantisk

SalzburgerLand har mange forskellige muligheder, når det gælder vinterferie. Afslappende og romantisk ferie findes stadig i SalzburgerLand. Kom og oplev vintermagien, f.eks. på en tur i hestevogn eller ballon, på en vandretur gennem snedækkede landskaber eller på en sneskovandring i bjergene.

Aktiv vinterferie: livlig og dynamisk

For dem, der foretrækker den hurtige og dynamiske side af SalzburgerLand, så byder områdenes skisportssteder på en masse udfordringer. Uanset om det er skiløb, langrend, kælkning eller spændende funsports, er der masser af sjov, adrenalin og glæde – samt forventningen om et lækkert måltid mad i bjerghytterne.