Vinterferie med skiløb, kælkning, skøjteløb og romantiske udflugtsmål
Afslappende vinterferie: rolig og romantisk
SalzburgerLand har mange forskellige muligheder, når det gælder vinterferie. Afslappende og romantisk ferie findes stadig i SalzburgerLand. Kom og oplev vintermagien, f.eks. på en tur i hestevogn eller ballon, på en vandretur gennem snedækkede landskaber eller på en sneskovandring i bjergene.
Aktiv vinterferie: livlig og dynamisk
For dem, der foretrækker den hurtige og dynamiske side af SalzburgerLand, så byder områdenes skisportssteder på en masse udfordringer. Uanset om det er skiløb, langrend, kælkning eller spændende funsports, er der masser af sjov, adrenalin og glæde – samt forventningen om et lækkert måltid mad i bjerghytterne.
Traditionelle og moderne højdepunkter vises i kalenderen over begivenheder.
På ski, skøjter eller klatrejern
Fra de frosne søer i den nordlige del af SalzburgerLand strækker sig en hel række af vintersportsregioner mod syd: fra Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn via Obertauern til Werfenweng og Kitzsteinhorn. Selvfølgelig er de legendariske skihytter og det populære alpekøkken med stegte kartoffler med løg, oste-knödel eller blåbærkage en del af vinterferien.
Topmoderne liftanlæg, projektører, offentlig transport og sammenhængende skiområder: Alt er tilrettelagt til en bæredygtig vintersæson i skisportsstederne i SalzburgerLand.
Regioner
Lungau
Kom ud af byen og oplev naturen i Lungau! Det sydligste vinterparadis i SalzburgerLand er kendt for sin ro og sin smukke natur.
Hochkönig
120 kilometer pister, 34 lifter, 85 kilometer vintervandrestier og 40 kilometer langrendsløjper - et vidunderligt sted at tilbringe vinteren.
Gasteinertal
Topskiområder, førsteklasses indkvartering og wellness-tilbud i et hotspot med særlig alpin charme for designere, yogier og kendere.
Obertauern
100 kilometer pister og snegaranti fra november til maj tiltrækker vintersportsfans med snowkiting, skiløb, kælkning og langrend i 1.752 meters højde.
Byer og steder
St. Gilgen
Denne maleriske by er også kendt som "Mozart-landsbyen" og byder på sport, kultur og natur.
Zell am See-Kaprun
Gletsjer, bjerge, sø - endnu en vidunderlig variation af muligheder, typisk for SalzburgerLand.
Saalfelden-Leogang
Kendt for tempofyldte udendørsaktiviteter, events, kulturelle højdepunkter og den uforlignelige bjergverden.
Wagrain-Kleinarl
Et sted med vand, bjerge, natur, masser af aktiviteter - og en sans for bæredygtighed.
En pause fra hjemmet
Opkvikkende svovlbade, beroligende saltvandsbassiner, inhalationsterapier, svømning i mineralvand - vandets helbredende kraft sprudler i mange kurbade og indendørs pools i regionerne. Hvis du lader dig flyde i de opvarmede udendørs pools, er du sikker på at få øje på en af de hvide bjergtoppe. Dette er "alpin wellness" i SalzburgerLand.
Og når krop og sjæl er behageligt opvarmede og afslappede, kan den friske luft udenfor styrke dig, mens du står på ski, løber langrend, er på sneskovandretur eller blot tager en afslappet gåtur.
Kendte personligheder
Wolfgang Amadeus Mozart
Det verdensberømte musikalske geni Wolfgang Amadeus Mozart var en "ægte" Salzburger, blev født her og arbejdede her.
Franz Xaver Gruber
Læreren komponerede den verdensberømte sang "Stille Nacht, heilige Nacht" (Glade jul, dejlige jul), som er et symbol på fred og sammenhold.
Lyden af en global succes
Edelweiss, Edelweiss ...! En af de mest succesfulde Hollywood-musikfilm nogensinde blev optaget i byen Salzburg og SalzburgerLand: Sound of Music. Minderne af Maria Augusta Trapp og hendes berømte korfamilie blev forvandlet til en verdensomspændende hitfilm.
Schloss Hellbrunn og Mirabellgarten i Salzburg by samt Basilika Mondsee og St. Gilgen am Wolfgangsee i SalzburgerLand - disse optagelsessteder for filmen besøges nu af fans fra hele verden.
vælg bæredygtige skisportssteder
book miljøcertificerede hoteller
tilbring din vinterferie på en økologisk gård
planlæg din rejse med tog
brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet
nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad
prøv "langsomme" vinteraktiviteter
Nationalpark Hohe Tauern
Den største nationalpark i Alperne opfylder de dristigste alpine forventninger: Den beskyttede region kan prale af over 250 tretusind meter høje tinder og 342 gletsjere i uberørt natur. Midtpunktet er Grossglockner. Med sine 3.798 meter tårner det sig op over massivet som Østrigs højeste bjerg. Og den berømte Grossglockner Hochalpenstrasse byder på kørsel med maser af sving - vejen er dog lukket om vinteren.
Nationalparken er hjemsted for ørne, stenbukke og murmeldyr, som kan udforskes i det fri med nationalparkens rangers. Nationalparkmuseet i Mittersill viser attraktionerne på en kreativ måde.