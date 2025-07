Sommerferie i Østrigs natur er sjovt! De krystalklare badesøer ligger i alpine landskaber og er berømte for deres vandkvalitet og skønhed.

Familieferie ved søen: perfekt til de mindste vandhunde

Sommeren i Østrig med sine vidunderlige badesøer er det ideelle tidspunkt at åbne de indre vinduer og døre og få en god udluftning. At bade i rent, krystalklart vand er takket være søregionernes engagement - og de strenge lovkrav, der gælder i Østrig. Badevandet bliver kontrolleret med jævne mellemrum. Resultatet er, at 97,7 % af badesøerne har "fremragende vandkvalitet" (Kilde: Bundesministerium).

En dag ved badesøen er en oplevelse for alle sanser

Der er utallige muligheder for hele familien lige fra at bade og stå på paddleboard til surfing og kiting, fra at ligge og sole til blot at udforske stedet vandkanten. Det er egentlig ligegyldigt, hvilket perspektiv man oplever en badedag fra - både unge og gamle "vandhunde" nyder søerne med sprudlende glæde. De, der længes efter afslapning, vil derimod med garanti finde deres foretrukne uforstyrrede badested. Denne særlige østrigske feriefølelse er sandsynligvis også inspireret af de mennesker, der bor her. De elsker "deres" søer og kraftsteder. Gnisten mellem værter og gæster bliver hurtigt tændt af deres begejstring for naturen. Rens tankerne på disse særlige steder, nyd livskraften, vær nysgerrig og hav det sjovt - det er sådan, en dag ved en badesø i Østrig føles.