Jul fejres på en kontemplativ måde: Julemarkeder, småkager og adventskranse vækker forventning om "den dejligste tid på året" - hyggelig og fuld af traditioner.

Derfor er førjulstiden den smukkeste i Østrig

Dagene bliver kortere, det gyldne efterår giver stafetten videre til de kolde vinterdage, og de første opskrifter på julekager som f.eks Linzer Augen og honningkager udveksles. Mange mennesker i Østrig elsker især denne tid på året og fejrer de fire uger op til jul på forskellige måder:

Jul i Østrig er, når stearinlysene tændes om aftenen, og duften af vaniljekranse gennemsyrer køkkenet. Jul er, når varm glühwein på et julemarked varmer hænderne, og de brændte mandler bliver nappet fra posen. Jul er, når børn glæder sig til at åbne en låge i julekalenderen 24 gange. Jul er, når eftertænksomhed og stilhed får lov til at tage plads i hverdagen. Jul er, når familien samles for at fejre julens traditioner. Jul er glæden ved snedækkede tage og enge. Og når det fjerde lys tændes på adventskransen, ved alle børn, at julen er nær.

Østrig og dets befolkning elsker traditioner, ritualer og skikke; de er blevet bevaret og videregivet gennem århundreder. En af hemmelighederne bag de østrigske skikke er nok deres autenticitet: ingen kunstig iscenesættelse, men en jordnær og ægte fejring er i centrum. Sådan er det hele året rundt, og - eller især - ved juletid.