Juletid i Østrig
Østrig elsker jul, julemarkeder og julekager

Jul fejres på en kontemplativ måde: Julemarkeder, småkager og adventskranse vækker forventning om "den dejligste tid på året" - hyggelig og fuld af traditioner.

Derfor er førjulstiden den smukkeste i Østrig

Dagene bliver kortere, det gyldne efterår giver stafetten videre til de kolde vinterdage, og de første opskrifter på julekager som f.eks Linzer Augen og honningkager udveksles. Mange mennesker i Østrig elsker især denne tid på året og fejrer de fire uger op til jul på forskellige måder:

Jul i Østrig er, når stearinlysene tændes om aftenen, og duften af vaniljekranse gennemsyrer køkkenet. Jul er, når varm glühwein på et julemarked varmer hænderne, og de brændte mandler bliver nappet fra posen. Jul er, når børn glæder sig til at åbne en låge i julekalenderen 24 gange. Jul er, når eftertænksomhed og stilhed får lov til at tage plads i hverdagen. Jul er, når familien samles for at fejre julens traditioner. Jul er glæden ved snedækkede tage og enge. Og når det fjerde lys tændes på adventskransen, ved alle børn, at julen er nær.

Østrig og dets befolkning elsker traditioner, ritualer og skikke; de er blevet bevaret og videregivet gennem århundreder. En af hemmelighederne bag de østrigske skikke er nok deres autenticitet: ingen kunstig iscenesættelse, men en jordnær og ægte fejring er i centrum. Sådan er det hele året rundt, og - eller især - ved juletid.

5 romantiske julemarkeder

Julemarked ved katedralen

Julemarked foran Schloss Schönbrunnn

Gmunden Advent

Julemarked i den gamle bydel i Innsbruck

Julemarked ved Schloss Hof

Julekager og honningkager

Typiske opskrifter til advent
Juletraditioner og -skikke i Østrig

Fremstilling af halmstjerner

"Krybbespil"

At klippe Sankt Barbaras grene

Forundring over julemarkeder

Kombination af jul og kultur

Bagning af nøddestrudel

Oplev julens magi

Krampus- og Perchten-løb

Fremstilling af adventskrans

9 udsigter til vinterens travlhed i Østrigs byer

Når hovedstæderne i Østrigs forbundslande er pyntet op til jul, er det tid til at komme ud: Magiske steder med vidtrækkende udsigter vækker forventningen en fantastisk juletid.

Gloriette nær Schloss Schönbrunnn

Når hundredvis af lys tændes på julemarkedet foran Schönbrunn Slot, er det bedste sted at se dette skue i juletiden fra Gloriette.

Gloriette

Schloss Esterházy

Slottet stråler i julepragt. Den stejle sti fra slottet til Gloriette er det hele værd: På en klar dag strækker udsigten sig så langt som til Neusiedler See.

Eisenstadt

Pyramidenkogel

Når lyset tændes i skumringen, bliver man varm om hjertet deroppe i tårnet. Steder som Maria Wörth, Pörtschach og Velden ligger for tårnets fødder.

Klagenfurt

Donau

Når det bliver tidligt mørkt, byder slotte og klostre på lys, varme og den smukkeste udsigt ved juletid. Tip: Udsigten over Krems fra Göttweig Abbey.

Krems

Pfenningberg

Den moderne by Linz ved Donau overrasker med ni byvandrestier. Vandresti nr. 8 starter ved Nibelungenbroen og fører til Pfenningberg.

Linz

Rundt om bjergene

Bjergene Kapuzinerberg, Mönchsberg, Gaisberg og Festungsberg omgiver Salzburg. De snedækkede lokale bjerge minder om Salzburgs dumplings drysset med sukker.

Salzburg

Schlossberg

Schlossberg med sit klokketårn er et magisk sted om vinteren. Det moderne kunstcenter, som indbyggerne i Graz kalder "Friendly Alien", skinner op mod klokketårnet.

Graz

Over hustagene

Byens tårn, Café-Bar 360 Grad og en tur med bjergbanen Nordkettenbahn er populære mødesteder, hvor man kan nyde vinterens travlhed i Innsbruck fra oven.

Innsbruck

Pfänder

En følelse af frihed breder sig, når du svæver højt over vinterlige Bregenz og Bodensee i Pfänderbahn-panoramagondolen.

Bregenz

Den mest berømte julesang

"Glade jul! Dejlige jul!"

Juleaften 1818 i Oberndorf nær Salzburg skabte Joseph Mohr og Franz Xaver Gruber for første gang melodi og tekst til en sang, der skulle give genlyd i hele verden: nemlig "Glade jul! Dejlige jul!". Sangen gennemgik mange stadier, før den var i stand til at bære sit budskab om fred, håb og sammenhold ud til de fjerneste hjørner af verden.

Glade jul! Dejlige jul! - Steder

På de steder, der kom i kontakt med historien om den verdensberømte sang, er hukommelsen og historien stadig levende i dag.

Salzburg

Fæstning

Oberndorf

Mariapfarr

Arnsdorf

Hallein

Fügen

Silent Night Society

FAQ

Juletiden i den latinske kirke varer 22 til 28 dage og omfatter altid fire søndage.

Advent betyder "ankomst", hvilket henviser til Kristi fødsel. Denne særlige tid har givet anledning til mange skikke i Østrig - nogle af dem fra den ikke-kristne verden. Typisk for adventstiden eller juletiden er, at man bager julekager sammen, nyder adventskalenderen, tilbringer tid sammen med familien og/eller laver musik, mødes med venner på julemarkedet, laver juledekorationer eller binder adventskranse.

Julen er en kristen højtid. Juleaften, den 24. december, fejrer man Jesu fødsel. Kristne tror på, at Jesus Kristus kom til verden for mere end 2.000 år siden som Guds søn for at frelse menneskeheden. Det samlende og fælles aspekt af julen har for længst fået sit eget liv, og julen fejres også uden religiøs baggrund.

Julen er en typisk familiefest, hvor flere generationer ofte mødes for at tilbringe juleaften sammen. Det ses som en fest for kærlighed og eftertænksomhed. Folk samles normalt omkring et pyntet juletræ, som er tændt med stearinlys, og hvorunder der lægges julegaver. I årenes løb har hver familie udviklet sine egne ritualer for at tilbringe aftenen sammen. Den traditionelle julesang Glade jul! Dejlige jul! mangler dog næsten aldrig.

Adventskransen dukkede første gang op i Tyskland i 1839 og blev med tiden også et populært symbol på juletiden i Østrig. Kransen med de fire lys har altid fungeret som en kalender. Hver søndag i advent tændes et nyt lys for at vise, hvor lang tid der er til juleaften.

Siden det 19. århundrede har julekalenderen haft en vigtig funktion i den kristne tradition. Ligesom adventskransen fungerer den som en timer indtil jul. Den første "låge" åbnes den 1. december. Den første julekalender siges at være blevet produceret i 1851, den første trykte kalender i 1902. I dag er hjemmelavede modeller meget populære - og der er næsten ingen grænser for fantasien, når det gælder design og indhold.

For mange mennesker i Østrig er et juletræ pyntet med kugler, dekorationer, slik og stearinlys midtpunktet juleaften. Under det juletræet ligger gaverne, som man overrækker til hinanden i løbet aftenen.

Oprindeligt har juletræet sine rødder i hedenske skikke som et symbol på frugtbarhed og vitalitet. Den katolske kirke afviste denne ikke-religiøse skik. Det var først i midten af det 20. århundrede, at juletræer blev tilladt i katolske kirker. Det første dokumenterede juletræ i Wien blev sat op af socialisten Fanny von Arnstein i 1814. Skikken blev hurtigt adopteret af middelklassefamilier i Wien. I det 19. århundrede blev gran- og fyrreskovene genplantet for at imødekomme den store efterspørgsel. Som en del af en bæredygtig livsstil bruger flere og flere familier et "levende juletræ", som plantes i en potte og bruges hvert år til jul.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig