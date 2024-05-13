Juletid i Østrig
Østrig elsker jul, julemarkeder og julekager
Derfor er førjulstiden den smukkeste i Østrig
Dagene bliver kortere, det gyldne efterår giver stafetten videre til de kolde vinterdage, og de første opskrifter på julekager som f.eks Linzer Augen og honningkager udveksles. Mange mennesker i Østrig elsker især denne tid på året og fejrer de fire uger op til jul på forskellige måder:
Jul i Østrig er, når stearinlysene tændes om aftenen, og duften af vaniljekranse gennemsyrer køkkenet. Jul er, når varm glühwein på et julemarked varmer hænderne, og de brændte mandler bliver nappet fra posen. Jul er, når børn glæder sig til at åbne en låge i julekalenderen 24 gange. Jul er, når eftertænksomhed og stilhed får lov til at tage plads i hverdagen. Jul er, når familien samles for at fejre julens traditioner. Jul er glæden ved snedækkede tage og enge. Og når det fjerde lys tændes på adventskransen, ved alle børn, at julen er nær.
Østrig og dets befolkning elsker traditioner, ritualer og skikke; de er blevet bevaret og videregivet gennem århundreder. En af hemmelighederne bag de østrigske skikke er nok deres autenticitet: ingen kunstig iscenesættelse, men en jordnær og ægte fejring er i centrum. Sådan er det hele året rundt, og - eller især - ved juletid.
5 romantiske julemarkeder
Julekager og honningkager
9 udsigter til vinterens travlhed i Østrigs byer
Gloriette nær Schloss Schönbrunnn
Når hundredvis af lys tændes på julemarkedet foran Schönbrunn Slot, er det bedste sted at se dette skue i juletiden fra Gloriette.
Schloss Esterházy
Slottet stråler i julepragt. Den stejle sti fra slottet til Gloriette er det hele værd: På en klar dag strækker udsigten sig så langt som til Neusiedler See.
Pyramidenkogel
Når lyset tændes i skumringen, bliver man varm om hjertet deroppe i tårnet. Steder som Maria Wörth, Pörtschach og Velden ligger for tårnets fødder.
Donau
Når det bliver tidligt mørkt, byder slotte og klostre på lys, varme og den smukkeste udsigt ved juletid. Tip: Udsigten over Krems fra Göttweig Abbey.
Pfenningberg
Den moderne by Linz ved Donau overrasker med ni byvandrestier. Vandresti nr. 8 starter ved Nibelungenbroen og fører til Pfenningberg.
Rundt om bjergene
Bjergene Kapuzinerberg, Mönchsberg, Gaisberg og Festungsberg omgiver Salzburg. De snedækkede lokale bjerge minder om Salzburgs dumplings drysset med sukker.
Schlossberg
Schlossberg med sit klokketårn er et magisk sted om vinteren. Det moderne kunstcenter, som indbyggerne i Graz kalder "Friendly Alien", skinner op mod klokketårnet.
Over hustagene
Byens tårn, Café-Bar 360 Grad og en tur med bjergbanen Nordkettenbahn er populære mødesteder, hvor man kan nyde vinterens travlhed i Innsbruck fra oven.
Den mest berømte julesang
Juleaften 1818 i Oberndorf nær Salzburg skabte Joseph Mohr og Franz Xaver Gruber for første gang melodi og tekst til en sang, der skulle give genlyd i hele verden: nemlig "Glade jul! Dejlige jul!". Sangen gennemgik mange stadier, før den var i stand til at bære sit budskab om fred, håb og sammenhold ud til de fjerneste hjørner af verden.