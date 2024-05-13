Skikke og traditioner i Østrig
Stemningsfulde fester og regionale skikke
Gæster, der oplever Østrigs smukke skikke, festivaler og regionale traditioner, fordyber sig i østrigsk kultur. Uanset om det er ved påskeliljefestivalen eller midsommerbålet - østrigerne elsker deres traditioner og skikke og fejrer dem i stor stil.
Ved påsketid og på påskemarkederne er Østrig mere farverigt end nogensinde: farverigt i kultur og kulinariske lækkerier. I bjergområderne er de populære Almabtriebe om efteråret imponerende og indbyder til en storslået afslutning på den alpine sommer.
Julemarkeder, julekager, adventskranse og juletraditioner ledsager juletidens magi i slutningen af året. Og efter den kontemplative periode sætter de glitrende baller i begyndelsen af året tempoet med elegance og Lebensgefühl - først og fremmest Wien som det hemmelige balcentrum.
Festlige traditioner og håndværk
Juletid
Info om klimabeskyttelse
Dyrkelse af skikke og traditioner i Østrig er tæt forbundet med bæredygtighed. Traditioner som Almabtrieb, traditionelle festivaler og regionalt kunsthåndværk viser en dyb respekt for naturen og ressourcerne. Disse skikke fremmer forståelsen og værdsættelsen af den lokale flora og fauna samt miljøbevidstheden.
Skikke og traditioner styrker også den sociale bæredygtighed: Traditionelle festivaler som rejsning af majstangen, påskefejring eller juleskikke styrker fællesskabsfølelsen og den fælles forpligtelse til at passe på regionen. Også immateriel kulturarv hædrer også traditionelle ritualer, skikke og håndværk, som går i arv fra generation til generation.