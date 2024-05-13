Skikke og traditioner i Østrig

Tæt på naturen værdsætter mange mennesker i Østrig skikke og traditioner og kombinerer ofte kontraster og nye ting med stil for at skabe en helhed.

Gæster, der oplever Østrigs smukke skikke, festivaler og regionale traditioner, fordyber sig i østrigsk kultur. Uanset om det er ved påskeliljefestivalen eller midsommerbålet - østrigerne elsker deres traditioner og skikke og fejrer dem i stor stil.

Ved påsketid og på påskemarkederne er Østrig mere farverigt end nogensinde: farverigt i kultur og kulinariske lækkerier. I bjergområderne er de populære Almabtriebe om efteråret imponerende og indbyder til en storslået afslutning på den alpine sommer.

Julemarkeder, julekager, adventskranse og juletraditioner ledsager juletidens magi i slutningen af året. Og efter den kontemplative periode sætter de glitrende baller i begyndelsen af året tempoet med elegance og Lebensgefühl - først og fremmest Wien som det hemmelige balcentrum.