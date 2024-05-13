Rejsen til og gennem Østrig
Rejs hurtigt og komfortabelt gennem hele landet!

Det veludviklede offentlige transportnet gør det nemt og hurtigt at komme fra A til B i landet takket være fly-, tog- og busforbindelser.
Rejse med tog

Ferie uden bil

Ankom komfortabelt med tog og fortsæt til dit hotel og dine udflugtsmål takket være velkørende offentlig transport. Mindre stress for både mennesker og miljø under hele din rejse.

Ankomst og indrejse med bil og motorcykel

Østrig har et fremragende vejnet, som er ideelt for alle trafikanter. Vi giver tips til en sikker rejse, information om trafikregler og vejafgifter på motorveje og motortrafikveje samt vignetter og GO-Boxes.

E-mobilitet i Østrig

Her finder du en oversigt over e-tankstationer i Østrig:
Optimale flyforbindelser

Rejse med fly

Østrig, landet i hjertet af Europa, tilbyder mange optimale flyforbindelser. Ud over knudepunktet Wien er der mange internationale forbindelser til Innsbruck og Salzburg. Fra Danmark er der direkte forbindelser mellem København og Wien og hurtige muligheder fra Billund også.

Indrejse- og toldregler

De vigtigste nødnumre i Østrig

Europæisk alarmnummer: 112

Nødnumre i Østrig:

  • Brandvæsen: 122

  • Politi: 133

  • Redning: 144

Nødhjælpstjenester i Østrig:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Bjergredning: 140

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag eksklusive indsigter i:

  • Insidertips til din næste ferie

  • Kulinariske højdepunkter og opskrifter

  • Eventkalender med de bedste arrangementer

  • Aktuelle rejsetilbud og anbefalinger