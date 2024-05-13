Rejsen til og gennem Østrig
Rejs hurtigt og komfortabelt gennem hele landet!
Det veludviklede offentlige transportnet gør det nemt og hurtigt at komme fra A til B i landet takket være fly-, tog- og busforbindelser.
Østrig har et fremragende vejnet, som er ideelt for alle trafikanter. Vi giver tips til en sikker rejse, information om trafikregler og vejafgifter på motorveje og motortrafikveje samt vignetter og GO-Boxes.
Ankomst og indrejse med bil og motorcykel
Her finder du en oversigt over e-tankstationer i Østrig:
E-mobilitet i Østrig
Optimale flyforbindelser
De vigtigste nødnumre i Østrig
Europæisk alarmnummer: 112
Nødnumre i Østrig:
Brandvæsen: 122
Politi: 133
Redning: 144
Nødhjælpstjenester i Østrig:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Bjergredning: 140