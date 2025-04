Kneippen in Österreich

Kneippen ist eine Lebensphilosophie nach Sebastian Kneipp und sogar Immaterielles Kulturerbe: Mit Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Balance zu neuer Kraft.

Basierend auf den fünf Säulen von Sebastian Kneipp, Kräuterpfarrer und Wasserguru des 19. Jahrhunderts, verbindet die Methode des Kneippens Naturverbundenheit mit Gesundheitsvorsorge: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Balance.

„Lernt das Wasser richtig kennen, und es wird euch stets ein verlässlicher Freund sein.“ Sebastian Kneipp wusste schon vor mehr als 200 Jahren die heilende Kraft des Wassers zu nutzen. Seine Erkenntnisse sind die Basis für moderne Wasseranwendungen in Kneippanlagen, Kurorten und in der österreichischen Wellness-Kultur. In Österreich ist Kneippen als Immaterielles Kulturerbe anerkannt und bietet eine bewusste Auszeit für Körper und Geist.