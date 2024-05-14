Einleitung
Herbst. Genuss. Aus_zeit: Im Hotel Fernblick erwartet euch nicht nur der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen durch die farbenprächtige Montafoner Bergwelt, sondern auch Erholung auf höchstem Niveau. Klare Bergluft, goldene Wälder, wohltuende Wellness und kulinarische Highlights machen den Herbst zu einer ganz besonderen Jahreszeit. Lasst den Alltag hinter euch und genießt entspannte Tage mit traumhaftem Blick auf die Gipfel der Silvretta – alles in perfekter Balance hoch über dem Tal.
Angebot: Fe_rnblick. Glücks_momente!
4 Übernachtungen mit 50% Preisvorteil auf die letzte Übernachtung
buchbar Sonntag-Donnerstag/Montag-Freitag in allen Zimmerkategorien
mit allen Fe_rnblick-PLUS Inklusivleistungen
inkl. 3/4 Fe_rnblick Wellness Pension:
reichhaltiges Frühstücksbuffet, nachmittags Wellness- und Vitalbuffet, abends 5-Gänge-Gourmetmenü
inkl. freie Benützung der Wellnessoase Me(e)hr_blick:
über 3'000 m² zum Wohlfühlen. Entspannen. Durchatmen.
Abtauchen in fünf Pools: Sky Pool Montafon, Infinity Relax Pool, Indoor Relax Whirlpool, Panorama Innenpool und dem Panorama Whirlpool.
Auftanken in sechs Saunen: Fe_rnblick Zirbensauna, Fe_rnblick Schwitzbad (Bio), Fe_rnblick Dampfbad, Maisäss-Sauna, Eventsauna und Infrarot Kabine.
Abschalten in sechs Ruhebereichen: Der Raum der Stille, die Panorama-Lounge, die Pool-Lounge, die Kamin-Lounge, die Sauna-Lounge und die Relaxpool-Lounge mit perfekter Atmosphäre um sich fallen zu lassen.
Fe_rnblick geniessen: in all den lichtdurchfluteten Bereichen mit herrlichem Panoramablick.
Einleitung
Ankommen, durchatmen und den goldenen Herbst genießen.
Wenn sich die Bergwälder in warme Gold-, Rot- und Orangetöne verwandeln, beginnt im Hotel Fernblick Montafon die wohl gemütlichste Zeit des Jahres. Hoch über Schruns auf 1.100 Metern Seehöhe erwartet euch ein Rückzugsort mit traumhaftem Panoramablick, wohltuender Ruhe und ganz viel Zeit für euch selbst.
In der 3.000 m² großen Me(e)hr_Blick Wohlfühloase spürt ihr die Kraft der Berge mit allen Sinnen. Fünf Pools – darunter der spektakuläre Sky Pool und der Infinity Relax Pool – laden zum Eintauchen und Abschalten ein. Sechs Saunen, stilvolle Ruheräume und Lounges sowie ein vielfältiges Angebot an Massagen und wohltuenden Spa-Anwendungen schenken neue Energie und machen den Herbst zur perfekten Jahreszeit für eine bewusste Auszeit.
Die klare Herbstluft lädt zu gemütlichen Spaziergängen und kleinen Wanderungen durch die farbenprächtige Montafoner Bergwelt ein. Direkt vom Hotel aus führen idyllische Wege zu aussichtsreichen Plätzen, urigen Alpen und stillen Kraftorten – ideal, um die Natur in ihrem schönsten Kleid zu erleben, bevor ihr wieder in die wohlige Wärme des Spas eintaucht.
Auch kulinarisch steht der Herbst ganz im Zeichen des Genusses. Freut euch auf saisonale Spezialitäten, regionale Zutaten und die beliebte 3/4-Wellnesspension. Den stimmungsvollen Ausklang des Tages genießt ihr in der Bar Glanzstück oder mit einem Glas Wein auf der Panoramaterrasse, während die Sonne hinter den Gipfeln der Silvretta untergeht.
Herbst im Fernblick bedeutet: tief durchatmen, loslassen und jeden Moment mit allen Sinnen genießen.
Herbst im Montafon
Der goldene Herbst hat seinen ganz besonderen Reiz und mit ihm der Herbsturlaub in Österreich. Wandern hat im Montafon immer Saison, doch in keiner anderen Jahreszeit ist der Blick so schön wie im Herbst. Die Luft ist viel klarer als im Frühling, Sommer oder Winter. Die Fernsicht und der Weitblick sind somit spektakulärer.
Schon der Ausblick vom Hotel über die Täler und die beeindruckende Bergwelt lässt erahnen, was für eine Bandbreite an Möglichkeiten das Montafon bietet. Egal ob anspruchsvolle Bike Touren oder Wanderungen durch die Vorarlberger Bergwelt – hier warten im Sommer und Herbst Bergerlebnisse der ganz besonderen Art.
Hotel Fernblick Montafon
Panoramastrasse 32
6781 Bartholomäberg
Telefon: +43 5556 73115