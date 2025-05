Die schönsten Sehenswürdigkeiten in Kärnten

Wer das landschaftlich schöne Kärnten besucht, wird von der lockeren Lebensart und den vielen kulturellen Ausflugszielen begeistert sein.

Kärnten, das südlichste Bundesland Österreichs, verführt mit einer beeindruckenden Mischung aus Natur und Kultur. Umgeben von majestätischen Bergen und durchzogen von glitzernden Seen, versprüht die Region eine besondere Leichtigkeit und Lebensfreude. Hier treffen Alpencharme und mediterrane Einflüsse aufeinander, was sich nicht nur im milden Klima, sondern auch in der Lebensart der Kärntner:innen widerspiegelt.

Die Landeshauptstadt Klagenfurt , mit ihrem historischen Stadtkern und der charmanten Altstadt, ist der perfekte Ausgangspunkt für Erkundungen. Die lebhaften Cafés und das mediterrane Flair der Stadt laden zum Verweilen ein. Doch es sind vor allem die zahlreichen Badeseen, wie der Wörthersee oder der Millstätter See, die Kärnten so besonders machen. Kristallklares Wasser, umrahmt von grünen Hügeln, bietet ideale Bedingungen für Wassersport oder entspannte Stunden am Ufer.