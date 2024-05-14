Die schönsten Sehenswürdigkeiten in der Steiermark
Kunstschätze: zeitgenössisch, besinnlich und prunkvoll
Hochkultur begegnet euch in der Landeshauptstadt Graz, in den Weinregionen und sogar in den Alpen: Das Stift Admont mit der weltweit größten Klosterbibliothek ist das Juwel im Nationalpark Gesäuse, die Basilika in Mariazell, ein beliebter Wallfahrtsort mit prunkvollem Hochaltar, blickt in die Voralpen der Obersteiermark. Das romantische Gartenschloss Herberstein versteckt sich im Wald des Naturschutzgebiets Feistritztal. Von Wein- und Obstgärten umgeben, ist das Schloss Stainz der Sitz des Steirischen Jagdmuseums.
Von den Bergen über Wein zur Schokolade
Der Dachstein ist mit 2.995 Metern der höchste Berg der Steiermark und zum Greifen nah zu erleben in der Dachstein-Gletschererlebniswelt. Und von der mächtigen Riegersburg überblickt ihr die gesamte Oststeiermark mit Wäldern und Weingärten. Am Fuße der Burg lädt das Schokoladen-Theater von Josef Zotter zur Verkostung der Schokolade von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel ein.
Die Hauptstadt Graz
Die Stadt Graz hat einen innovativen, architektonischen Weg im Umgang mit Glas, Beton und Stahl gewählt. Der Parade-Bau, das Kunsthaus, ist in seiner Grundstruktur harmonisch rund. Wie eine blaue Blase mit Bullaugen schmiegt sich das moderne Museum an die Ziegeldächer der Altstadt von Graz. Durch eine dieser Luken seht ihr zum Uhrturm, der auf dem Schlossberg über die Stadt wacht. Hinter dem Kunsthaus verbirgt sich das Lendviertel, der Treffpunkt der kreativen Szene. Durchaus beeindruckend ist die Murinsel, eine Stahlkonstruktion mitten im Fluss. Kunst unter freiem Himmel hat sich im Skulpturenpark etabliert.
In der GenussHauptstadt Graz finden das ganze Jahr kulinarische Veranstaltungen statt. Vom "Trüffelfestival" bis hin zu kulinarischen Stadtführungen.
Sehenswürdigkeiten in der Stadt Graz
Kunsthaus Graz
Das Museum für zeitgenössische Kunst wird von den Grazern liebevoll „Friendly Alien“ genannt. Die blaue Blase ist ein Hingucker mitten in der Altstadt.
Grazer Schlossberg und Uhrturm
Die Altstadt schmiegt sich sanft an den Schlossberg, dem Treffpunkt über den Dächern von Graz. Bequem gelangt ihr mit der Schlossbergbahn nach oben wo der Uhrturm wacht.
Lendviertel
Graz wird seinem Ruf der „City of Design“ mehr als gerecht. Im Kreativ-Viertel lässt es sich herrlich nach ausgefallenen Produkten stöbern und in den Cafés verweilen.
Murinsel
Ein überraschender Blick auf die Stadt: Eine Muschel mit Café und Amphitheater schwimmt mitten im Fluss und verbindet mit zwei Stegen die beiden Ufer der Mur.
Burgen, Schlösser und Stifte in der Steiermark
Riegersburg: Burg-Erlebnis
Über Jahrhunderte galt die Riegersburg, die auf einem Vulkanfelsen hoch über dem oststeirischen Hügelland thront, als unbezwingbar und flößt noch heute durch ihre imposante Erscheinung Respekt ein.
Die Riegersburg beherbergt zwei Ausstellungen: Im Hexenmuseum wird eines der dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte – mit einem Schwerpunkt auf die Steiermark – dargestellt. Die Ausstellung im Burgmuseum bietet eine Reise in die Geschichte des 17. Jahrhunderts. Hier werden zwei Frauenschicksale in der Zeit von Türkenkriegen, Frondienst und Hexenwahn, aber auch barocker Lebenslust und Festkultur dargestellt.
Die Südoststeiermark wird auch Thermen- & Vulkanland genannt. Taucht neben prunkvollen Burgen und Schlössern auch ein in sprudelnde Quellen und probiert in Buschenschänken frisch-fruchtige und würzige Weine!
Weitere Burgen, Schlösser und Stifte
UNESCO Welterbe Schloss Eggenberg
Die Familie Eggenberg übte im 17. Jahrhundert Einfluss auf die Entwicklung der Steiermark aus. Mit einem Schloss mit 24 Prunkräumen setzte sie ihrem Wirken ein Denkmal.
Stift Admont
Ein Barock-Juwel trifft auf zeitgenössische Kunst: Die Bibliothek mit 70.000 restaurierten Büchern und das moderne Großmuseum sind die Highlights des Klosters.
Schloss Stainz
Ein wunderbarer Ort mitten in der Natur: Der Sitz des Jagdmuseums, des Landwirtschaftmuseum und des Erzherzog Johann Museums.
Schloss Herberstein mit Tierpark
Die Baustile Gotik, Renaissance und Barock sowie die prächtigen Gartenanlagen vereinen sich zu einem architektonischen Gesamtkunstwerk.
Basilika Mariazell
Der Ort Mariazell ist eine bedeutende Wallfahrtsstätte. Sehenswert sind der barocke Hochaltar und die aus Lindenholz geschnitzte Statue der „Glockenmadonna“.
Naturerlebnisse in der Steiermark
Dachstein Gletscherwelt
Mit 2.995 Metern ist der Dachstein der höchste Berg der Steiermark. Rauf geht’s mit den gelben Panoramagondeln in die Dachstein Gletscherwelt. Puren Nervenkitzel spürt ihr beim Überqueren der Hängebrücke, beim Hinuntersteigen der 14 Treppen ins Nichts und beim Betreten der Panoramaplattform Sky Walk. Hier fühlt man sich erhaben wie das Dachsteinbergmassiv und gleichzeitig frei wie der Wind und dem Himmel ganz nah beim Anblick der Gebirgsketten über dem Ennstal.
Sollte es stürmisch sein und die Sicht schlecht werden, gewährt der Eispalast Schutz im Inneren des Dachstein-Gletschers.
Begrüßt die Bergwelt beim Sonnenaufgang oder betrachtet die feurig leuchtenden Gebirgsketten beim Sonnenuntergang. Das Restaurant am Gletscher bietet eine angenehme Atmosphäre, um das Naturspektakel zu genießen.
Attraktionen am Dachstein Gletscher
Hängebrücke
Die Begehung der Brücke ist möglicherweise eine Mutprobe. Doch das hohe Geländer und Seile aus Stahl sorgen für Sicherheit hoch in der Luft.
„Treppe ins Nichts“
Am anderen Ende der Hängebrücke angelangt, könnt ihr euch auf die „Treppe ins Nichts“ wagen, auf der man das einzigartige Gefühl hat frei in der Luft zu schweben.
Sky Walk
Die Aussichtsplattform aus Stahl und Glas garantiert in einer Höhe von 2.700 Metern einen atemberaubenden Blick auf die Hohen Tauern.
Sehenswürdigkeiten für Familien
Zotter Erlebniswelt: Schokoladen Manufaktur
Josef Zotter experimentiert mit handgeschöpften Schokoladen und mit außergewöhnlichen Geschmackskombinationen. Nach Kürbiskern-Marzipan kam Hanf-Mokka und schon bald darauf die Zotter Erlebniswelt, mit der sich der Geschmacksartist ein Imperium des Genusses geschaffen hat.
Bean to bar, bio und fair
Die Schokolade wird direkt von der Kakaobohne weg verarbeitet.
Schoko-Laden-Theater
Dort seht ihr, wie Schokolade entsteht, und verkostet an Naschstationen die Produkte.
MiXing bar
Ihr stellt Wunschschokoladen aus vielen Zutaten, Formen und Füllungen zusammen.
Schoko-Laden
Im Shop findet ihr über 400 Schokoladensorten, Pralinen, Trinkschokolade direkt aus der Manufaktur.
Weitere Ausflugsziele für Kinder
Freilichtmuseum Stübing
Im Naturschutzgebiet stehen am Museumsgelände Wohnhäuser, Stallgebäude, Mühlen, Almhütten aus Österreich und Südtirol aus den vergangenen sechs Jahrhunderten.
Lipizzanergestüt Piber
In der Steiermark verbringen die weißen Hengste ihre Sommerfrische. Erst nach Abschluss ihrer Ausbildung übersiedeln sie in die Spanische Hofreitschule nach Wien.
Abenteuer Erzberg
Um den Tagbau aus der Nähe zu sehen, bucht eine Erlebnistour mit dem 1.217 PS starken Hauly oder erlebt den Bergbau in der Mine, der durch ein Tunnellabyrinth führt.
Klimaschutztipp: Tag des Denkmals
Deshalb ist die Erhaltung von historischen Bauten eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Denkmalschutz spart Ressourcen, verhindert die Versiegelung wertvoller Grünflächen, schützt Tiere und Pflanzen und spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle.
Denkmal voraus! Die Vergangenheit für morgen bewahren und damit die Umwelt schützen: Denkmalschutz ist vielleicht ein Gegenentwurf zu unserer schnelllebigen Zeit. Gewürdigt wird er am Tag des Denkmals, am 29. September, im Zuge der europaweiten Initiative European Heritage Days. Dabei öffnen österreichweit etwa 300 denkmalgeschützte Objekte bei freiem Eintritt ihre Tore, und spezielle Programmpunkte ermöglichen einen Blick auf das kulturelles Erbe Österreichs. Viele Orte sind bestens an das Bahnnetz der ÖBB angebunden, sodass die Anfahrt auch gleich als Beitrag zum Klimaschutz gestaltet werden kann.
Heuer trägt der Tag den Titel HAND//WERK gedacht+gemacht