Die schönsten Sehenswürdigkeiten in der Steiermark

Die Steiermark wird das „Grüne Herz Österreichs“ genannt: Ihre Natur und Kunstschätze sowie die genussvolle Lebensart der Steirer:innen lassen euer Herz höherschlagen.

Kunstschätze: zeitgenössisch, besinnlich und prunkvoll

Hochkultur begegnet euch in der Landeshauptstadt Graz , in den Weinregionen und sogar in den Alpen: Das Stift Admont mit der weltweit größten Klosterbibliothek ist das Juwel im Nationalpark Gesäuse, die Basilika in Mariazell , ein beliebter Wallfahrtsort mit prunkvollem Hochaltar, blickt in die Voralpen der Obersteiermark. Das romantische Gartenschloss Herberstein versteckt sich im Wald des Naturschutzgebiets Feistritztal. Von Wein- und Obstgärten umgeben, ist das Schloss Stainz der Sitz des Steirischen Jagdmuseums.

Von den Bergen über Wein zur Schokolade