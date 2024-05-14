Winteropenings Österreich 2025/26: Saisonstarts und Events

Österreichs Skiregionen starten voller Vorfreude in die Wintersaison 2025/26: erste Schwünge im Schnee, stimmungsvolle Events und alle wichtigen Termine im Überblick.

Die Winteropenings in Österreich sind der Auftakt in die Skisaison, auf den Wintersportfans lange gewartet haben. Wenn die ersten Lifte in Skigebieten wie Ischgl, Sölden oder Saalbach-Hinterglemm anlaufen, liegt eine besondere Aufbruchsstimmung in der Luft. Die Vorfreude, endlich wieder auf die Pisten zu kommen, ist spürbar.

Oft werden diese Tage mit großen Events, Konzerten und sportlichen Highlights gefeiert. Der erste Schwung im frischen Schnee, die klare Bergluft und das Gefühl, den Winter einzuläuten, machen die Winteropenings zu einem besonderen Erlebnis für alle Wintersportler:innen.

Hinweis:

Unsere Auflistung bietet einen Überblick der Saisonstarts und Veranstaltungen pro Bundesland. Bitte beachtet, dass noch nicht alle Termine für die Wintersaison 2025/26 bekannt sind. Wir bemühen uns die Daten laufend zu ergänzen und aktualisieren.
Nachdem es wetterbedingt zu Änderungen kommen kann, seht euch bitte zusätzlich die Webseite der jeweiligen Region / Seilbahn an bzw. kontaktiert den lokalen Tourismusverband direkt.

Winteropenings, Saisonstarts und Skiopenings

Niederösterreich

Annaberg
06.12.2025, Saisonstart*

Hochkar
05.12.2025, Saisonstart*

Lackenhof am Ötscher
06.12.2025, Saisonstart*

Mönichkirchen-Mariensee
noch kein Termin bekannt

Puchberg am Schneeberg
noch kein Termin bekannt

Semmering
noch kein Termin bekannt

St. Corona/Wechsel
noch kein Termin bekannt

*bei ausreichender Schneelage

Betriebszeiten in Niederösterreich
Winteropenings, Saisonstarts und Skiopenings

Oberösterreich

Dachstein-West/Gosau
05.12.2025, Saisonstart

Feuerkogel/Ebensee
13.12.2025, Saisonstart

Hinterstoder/Pyhrn Priel
ab 15.11.2025, Wochenendbetrieb*
ab 29.11.2025, täglicher Betrieb*

Hochficht/Böhmerwald
noch kein Termin bekannt

Krippenstein Dachstein/Obertraun
20.12.2025, Saisonstart

Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
ab 22.11.2025, Wochenendbetrieb*
ab 06.12.2025, täglicher Betrieb*

*bei ausreichender Schneelage

Betriebszeiten in Oberösterreich
Winteropenings, Saisonstarts und Skiopenings

Kärnten

Ankogel – Mallnitz
noch kein Termin bekannt

Bad Kleinkirchheim
05.12.2025, voraussichtlicher Saisonstart

Falkert/Heidi Alm
noch kein Termin bekannt

Gerlitzen Alpe
29.11.2025, Saisonstart

Goldeck
noch kein Termin bekannt

Heiligenblut am Grossglockner
20.12.2025, Saisonstart

Hochrindl
06.12.2025, Saisonstart

Katschberg
05.12.2025, Saisonstart

Klippitztörl
noch kein Termin bekannt

Mölltaler Gletscher
10.10.2025, Start Wintersaison

Nassfeld
noch kein Termin bekannt

Turracher Höhe
noch kein Termin bekannt

Betriebszeiten in Kärnten
Winteropenings, Saisonstarts und Skiopenings

Steiermark

Die Tauplitz/Ausseerland – Salzkammergut
29.11.2025, Saisonstart

Fageralm & Reiteralm
noch kein Termin bekannt

Hauser Kaibling
noch kein Termin bekannt

Kreischberg/Murau
noch kein Termin bekannt

Region Schladming-Dachstein
05., 06. und 07.12.2025, Ski Opening 2025 mit den Backstreet Boys

Planai & Hochwurzen
05.12.2025, Saisonstart Hochwurzen

Skiregion Ramsau/Rittisberg
05.12.2025, Saisonstart

Schönberg-Lachtal
05.12.2025, Saisonstart

Stuhleck – Spital am Semmering
noch kein Termin bekannt

Turracher Höhe
noch kein Termin bekannt

Betriebszeiten in der Steiermark
Winteropenings, Saisonstarts und Skiopenings

SalzburgerLand

Abtenau/Karkogel & Sonnleitn
noch kein Termin bekannt

Bramberg & Neukirchen/Wildkogel Arena
05.12. – 08.12.2025, Wochenendbetrieb
ab 12.12.2025, durchgehender Betrieb

Filzmoos
noch kein Termin bekannt

Gasteinertal
28.11.2025, Teilbetrieb Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
05.12.2025, Saisonstart Skischaukel Dorfgastein-Großarltal
12.12.2025, Saisonstart Skigebiet Sportgastein

Großarltal
noch kein Termin bekannt

Hochkönig
05.12.2025, Saisonstart bei entsprechender Schneelage

Lungau SkiLungau
Fanningberg – Weißpriach/Mariapfarr
06.12.2025, Saisonstart
Großeck-Speiereck/Mauterndorf & St. Michael
noch kein Termin bekannt
Katschberg/St. Margarethen im Lungau
05.12.2025, Saisonstart 

Mittersill – Hollersbach – Stuhlfelden/ Kitz Ski
noch kein Termin bekannt

Obertauern
28.11. und 05.12.2025, Skiopening 2025

Raurisertal
12.12.2025, Saisonstart

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
28.11.2025, Saisonstart mit Teilbetrieb
05.12. – 07.12.2025, BERGFESTival
11.12. – 14.12.2025, Rave on Snow Festival

Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)
29.11.2025, voraussichtlicher Saisonstart

Werfenweng
noch kein Termin bekannt

Zell am See – Kaprun
Schmittenhöhe
noch kein Termin bekannt
Kitzsteinhorn
11.10.2025, Skibetrieb bei ausreichender Schneelage

Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
05.12.2025, Saisonstart

Betriebszeiten im SalzburgerLand
Winteropenings, Saisonstarts und Skiopenings

Tirol

Alpbachtal Wildschönau/Ski Juwel
05.12.2025, Saisonstart

Innsbruck und seine Feriendörfer
Axamer Lizum
noch kein Termin bekannt
Glungezerbahn
noch kein Termin bekannt
Igls-Patscherkofel
noch kein Termin bekannt
Mutters – Muttereralm
noch kein Termin bekannt
Innsbruck – Nordkettenbahn
noch kein Termin bekannt

Kühtai
noch kein Termin bekannt 

Kaunertaler Gletscher
03.10.2025, Start Wintersaison

Kitzbühel
22.11.2025, Saisonstart mit Teil-/Wochenendbetrieb

Nauders
12.12.2025, Saisonstart

Osttirol
Großglockner Resort Kals-Matrei
06.12.2025, Saisonstart
Hochpustertal - Sillian
05.12.2025, Saisonstart
Kartitsch
06.12. – 14.12.2025, Wochenendbetrieb
20.12.2025, Saisonstart
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld
05.12. – 08.12.2025, Wochenendbetrieb
Obertilliach - Golzentipp
17.12.2025
St. Jakob im Defereggental
noch kein Termin bekannt

Ötztal
Skigebiet Sölden
13.11.2025, Saisonstart
Gletscherskigebiet Sölden
Mitte/Ende September 2025, Start Skisaison
Obergurgl-Hochgurgl
20.11.2025, Saisonstart

Pitztal
Pitztaler Gletscher – Rifflsee
27.09.2025, Start Wintersaison Gletscher
14.12.2025, Saisonstart Rifflsee
Hochzeiger
05.12.2025, Saisonstart
13.12.2025, Hochzeiger Open-Air mit Seiler & Speer

Seefeld
05.12.2025, Saisonstart

Serfaus-Fiss-Ladis
05.12.2025, Saisonstart mit Teilbetrieb
ab 20.12.2025, durchgehender Betrieb

Skicircus: Fieberbrunn
28.11.2025, Saisonstart

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
06.12.2025, Saisonstart

St. Anton am Arlberg
03.12.2025, Saisonstart
05.12. – 07.12.2025, Stanton Ski Open

St. Johann in Tirol
06.12.2025, Saisonstart

Paznaun – Ischgl
Ischgl
27.11.2025, Saisonstart
29.11.2025, Top of the Mountain Opening Concert
Galtür
05.12.2025, Saisonstart
Kappl
12.12.2025, Saisonstart
See
12.12.2025, Saisonstart

Stubaital
Fulpmes – Schlick 2000
noch kein Termin bekannt
Neustift – Stubaier Gletscher
10.10.2025, Start Skisaison
07.11. – 09.11.2025, Stubai Zoo Opening 

Tiroler Zugspitzarena
noch kein Termin bekannt

Zillertal
Hintertuxer Gletscher
September 2025, Start Skisaison
Hochfügen
05.12.2025, Saisonstart
Hochzillertal-Kaltenbach
05.12.2025, Saisonstart
Mayrhofen
05.12.2025, Saisonstart
Spieljoch/Fügen
noch kein Termin bekannt
Zillertal Arena
05.12.2025, Saisonstart

Betriebszeiten in Tirol
Winteropenings, Saisonstarts und Skiopenings

Vorarlberg

Lech Zürs/Arlberg
03.12.2025, Saisonstart

Bregenzerwald
Warth-Schröcken
05.12.2025, Saisonstart
Au-Schoppernau – Skigebiet Diedamskopf
13.12.2025, Saisonstart
Damüls-Mellau
05.12.2025, Saisonstart Damüls-Mellau
Schwarzenberg – Familienskigebiet Bödele
noch kein Termin bekannt

Kleinwalsertal
05.12.2025, Saisonstart mit Teilbetrieb

Montafon
29. - 30.11.2025, Ski Opening Montafon
Silvretta Montafon
ab Mitte November 2025, Teil-/Wochenendbetrieb
ab 28.11.2025, durchgehender Betrieb
Gargellen
28.11.2025, Saisonstart
Golm
06.12.2025, Saisonstart
Kristberg
12.12.2025, Saisonstart

Brandnertal
ab 29.11.2025, Wochenendbetrieb*
ab 12.12.2025, durchgehender Betrieb

Großes Walsertal
Faschina
noch kein Termin bekannt
Raggal
noch kein Termin bekannt
Sonntag-Stein
noch kein Termin bekannt
Sonnenkopf/Klostertal
noch kein Termin bekannt

*bei entsprechender Schneelage

Betriebszeiten in Vorarlberg

Highlights und Konzerte der Skiopenings 2025/26

Region Schladming-Dachstein

Am 5., 6. und 7. Dezember 2025 eröffnen die Backstreet Boys die Skisaison in der Region Schladming-Dachstein.

Mehr lesen

Obertauern

Obertauern startet an zwei Wochenenden, am 28. November und am 5. Dezember 2025, mit Seiler & Speer und Edmund in die Skisaison.

Mehr lesen

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

An vier Tagen, 11. bis 14. Dezember 2025, warten 60 Künstler:innen, auf 13 Bühnen und über 50 Stunden Musik beim Rave on Snow Festival auf euch.

Mehr lesen

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Vom 5. bis 6. Dezember 2025 verbindet das BERGFESTival Ski-Opening, Rock-Open Air und Club-Partys an verschiedenen Locations.

Mehr lesen

Hochzeiger Pitztal

Seiler & Speer eröffnen am 13. Dezember 2025 beim Hochzeiger Open-Air die Skisaison – mit einem Bergbahnticket seid ihr dabei.

Mehr lesen

St. Anton am Arlberg

Stanton Ski Open 5. – 7. Dezember 2025: Gratis Ski- und Snowboardtest, Live-Musik auf drei Bühnen – den Festivalabschluss feiern die Fäaschtbänkler.

Mehr lesen

Ischgl

Ischgl eröffnet am 29. November 2025 die Wintersaison mit dem Top of the Mountain Opening Concert: Skistart und Live-Musik in beeindruckender Bergkulisse.

Mehr lesen
Mit der Bahn zum Winteropening
Komfortabel mit dem Zug angereist, geht es vor Ort dank kluger Mobilität weiter zum Hotel und zum Ausflugsziel. Entlastung von Anfang an für Mensch und Umwelt.

FAQ

Ein Winteropening markiert den offiziellen Start der Skisaison in Österreichs Skigebieten. Neben den ersten Tagen auf frisch präparierten Pulverschnee-Pisten erwarten euch Events, Live-Konzerte und Partys. Ob Skiopening, Snowboardtest oder Live-Acts – die Winteropenings verbinden Sport und Unterhaltung und schaffen damit den perfekten Auftakt für euren Winterurlaub.

In den Gletscherskigebieten starten die ersten Winteropenings bereits im September oder Oktober. Die meisten Skigebiete öffnen ihre Pisten zwischen Ende November und Anfang Dezember – abhängig von den Schneeverhältnissen.

Bei einem Winteropening in Österreich erlebt ihr die perfekte Mischung aus Sport und Unterhaltung. Highlights sind u. a. kostenlose Ski- und Snowboardtests, Live-Konzerte internationaler Top-Acts, legendäre Après-Ski-Partys und sportliche Side-Events. Ob in Ischgl, Schladming, Obertauern oder am Arlberg – jedes Skigebiet setzt eigene Akzente. Gemeinsam haben alle: Musik, Stimmung und Skivergnügen stehen beim Saisonstart im Mittelpunkt.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich