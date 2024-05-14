Winteropenings Österreich 2025/26: Saisonstarts und Events
Die Winteropenings in Österreich sind der Auftakt in die Skisaison, auf den Wintersportfans lange gewartet haben. Wenn die ersten Lifte in Skigebieten wie Ischgl, Sölden oder Saalbach-Hinterglemm anlaufen, liegt eine besondere Aufbruchsstimmung in der Luft. Die Vorfreude, endlich wieder auf die Pisten zu kommen, ist spürbar.
Oft werden diese Tage mit großen Events, Konzerten und sportlichen Highlights gefeiert. Der erste Schwung im frischen Schnee, die klare Bergluft und das Gefühl, den Winter einzuläuten, machen die Winteropenings zu einem besonderen Erlebnis für alle Wintersportler:innen.
Hinweis:
Unsere Auflistung bietet einen Überblick der Saisonstarts und Veranstaltungen pro Bundesland. Bitte beachtet, dass noch nicht alle Termine für die Wintersaison 2025/26 bekannt sind. Wir bemühen uns die Daten laufend zu ergänzen und aktualisieren.
Nachdem es wetterbedingt zu Änderungen kommen kann, seht euch bitte zusätzlich die Webseite der jeweiligen Region / Seilbahn an bzw. kontaktiert den lokalen Tourismusverband direkt.
Niederösterreich
Annaberg
06.12.2025, Saisonstart*
Hochkar
05.12.2025, Saisonstart*
Lackenhof am Ötscher
06.12.2025, Saisonstart*
Mönichkirchen-Mariensee
noch kein Termin bekannt
Puchberg am Schneeberg
noch kein Termin bekannt
Semmering
noch kein Termin bekannt
St. Corona/Wechsel
noch kein Termin bekannt
*bei ausreichender Schneelage
Oberösterreich
Dachstein-West/Gosau
05.12.2025, Saisonstart
Feuerkogel/Ebensee
13.12.2025, Saisonstart
Hinterstoder/Pyhrn Priel
ab 15.11.2025, Wochenendbetrieb*
ab 29.11.2025, täglicher Betrieb*
Hochficht/Böhmerwald
noch kein Termin bekannt
Krippenstein Dachstein/Obertraun
20.12.2025, Saisonstart
Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
ab 22.11.2025, Wochenendbetrieb*
ab 06.12.2025, täglicher Betrieb*
*bei ausreichender Schneelage
Kärnten
Ankogel – Mallnitz
noch kein Termin bekannt
Bad Kleinkirchheim
05.12.2025, voraussichtlicher Saisonstart
Falkert/Heidi Alm
noch kein Termin bekannt
Gerlitzen Alpe
29.11.2025, Saisonstart
Goldeck
noch kein Termin bekannt
Heiligenblut am Grossglockner
20.12.2025, Saisonstart
Hochrindl
06.12.2025, Saisonstart
Katschberg
05.12.2025, Saisonstart
Klippitztörl
noch kein Termin bekannt
Mölltaler Gletscher
10.10.2025, Start Wintersaison
Nassfeld
noch kein Termin bekannt
Turracher Höhe
noch kein Termin bekannt
Steiermark
Die Tauplitz/Ausseerland – Salzkammergut
29.11.2025, Saisonstart
Fageralm & Reiteralm
noch kein Termin bekannt
Hauser Kaibling
noch kein Termin bekannt
Kreischberg/Murau
noch kein Termin bekannt
Region Schladming-Dachstein
05., 06. und 07.12.2025, Ski Opening 2025 mit den Backstreet Boys
Planai & Hochwurzen
05.12.2025, Saisonstart Hochwurzen
Skiregion Ramsau/Rittisberg
05.12.2025, Saisonstart
Schönberg-Lachtal
05.12.2025, Saisonstart
Stuhleck – Spital am Semmering
noch kein Termin bekannt
Turracher Höhe
noch kein Termin bekannt
SalzburgerLand
Abtenau/Karkogel & Sonnleitn
noch kein Termin bekannt
Bramberg & Neukirchen/Wildkogel Arena
05.12. – 08.12.2025, Wochenendbetrieb
ab 12.12.2025, durchgehender Betrieb
Filzmoos
noch kein Termin bekannt
Gasteinertal
28.11.2025, Teilbetrieb Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
05.12.2025, Saisonstart Skischaukel Dorfgastein-Großarltal
12.12.2025, Saisonstart Skigebiet Sportgastein
Großarltal
noch kein Termin bekannt
Hochkönig
05.12.2025, Saisonstart bei entsprechender Schneelage
Lungau SkiLungau
Fanningberg – Weißpriach/Mariapfarr
06.12.2025, Saisonstart
Großeck-Speiereck/Mauterndorf & St. Michael
noch kein Termin bekannt
Katschberg/St. Margarethen im Lungau
05.12.2025, Saisonstart
Mittersill – Hollersbach – Stuhlfelden/ Kitz Ski
noch kein Termin bekannt
Obertauern
28.11. und 05.12.2025, Skiopening 2025
Raurisertal
12.12.2025, Saisonstart
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
28.11.2025, Saisonstart mit Teilbetrieb
05.12. – 07.12.2025, BERGFESTival
11.12. – 14.12.2025, Rave on Snow Festival
Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)
29.11.2025, voraussichtlicher Saisonstart
Werfenweng
noch kein Termin bekannt
Zell am See – Kaprun
Schmittenhöhe
noch kein Termin bekannt
Kitzsteinhorn
11.10.2025, Skibetrieb bei ausreichender Schneelage
Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
05.12.2025, Saisonstart
Tirol
Alpbachtal Wildschönau/Ski Juwel
05.12.2025, Saisonstart
Innsbruck und seine Feriendörfer
Axamer Lizum
noch kein Termin bekannt
Glungezerbahn
noch kein Termin bekannt
Igls-Patscherkofel
noch kein Termin bekannt
Mutters – Muttereralm
noch kein Termin bekannt
Innsbruck – Nordkettenbahn
noch kein Termin bekannt
Kühtai
noch kein Termin bekannt
Kaunertaler Gletscher
03.10.2025, Start Wintersaison
Kitzbühel
22.11.2025, Saisonstart mit Teil-/Wochenendbetrieb
Nauders
12.12.2025, Saisonstart
Osttirol
Großglockner Resort Kals-Matrei
06.12.2025, Saisonstart
Hochpustertal - Sillian
05.12.2025, Saisonstart
Kartitsch
06.12. – 14.12.2025, Wochenendbetrieb
20.12.2025, Saisonstart
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld
05.12. – 08.12.2025, Wochenendbetrieb
Obertilliach - Golzentipp
17.12.2025
St. Jakob im Defereggental
noch kein Termin bekannt
Ötztal
Skigebiet Sölden
13.11.2025, Saisonstart
Gletscherskigebiet Sölden
Mitte/Ende September 2025, Start Skisaison
Obergurgl-Hochgurgl
20.11.2025, Saisonstart
Pitztal
Pitztaler Gletscher – Rifflsee
27.09.2025, Start Wintersaison Gletscher
14.12.2025, Saisonstart Rifflsee
Hochzeiger
05.12.2025, Saisonstart
13.12.2025, Hochzeiger Open-Air mit Seiler & Speer
Seefeld
05.12.2025, Saisonstart
Serfaus-Fiss-Ladis
05.12.2025, Saisonstart mit Teilbetrieb
ab 20.12.2025, durchgehender Betrieb
Skicircus: Fieberbrunn
28.11.2025, Saisonstart
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental
06.12.2025, Saisonstart
St. Anton am Arlberg
03.12.2025, Saisonstart
05.12. – 07.12.2025, Stanton Ski Open
St. Johann in Tirol
06.12.2025, Saisonstart
Paznaun – Ischgl
Ischgl
27.11.2025, Saisonstart
29.11.2025, Top of the Mountain Opening Concert
Galtür
05.12.2025, Saisonstart
Kappl
12.12.2025, Saisonstart
See
12.12.2025, Saisonstart
Stubaital
Fulpmes – Schlick 2000
noch kein Termin bekannt
Neustift – Stubaier Gletscher
10.10.2025, Start Skisaison
07.11. – 09.11.2025, Stubai Zoo Opening
Tiroler Zugspitzarena
noch kein Termin bekannt
Zillertal
Hintertuxer Gletscher
September 2025, Start Skisaison
Hochfügen
05.12.2025, Saisonstart
Hochzillertal-Kaltenbach
05.12.2025, Saisonstart
Mayrhofen
05.12.2025, Saisonstart
Spieljoch/Fügen
noch kein Termin bekannt
Zillertal Arena
05.12.2025, Saisonstart
Vorarlberg
Lech Zürs/Arlberg
03.12.2025, Saisonstart
Bregenzerwald
Warth-Schröcken
05.12.2025, Saisonstart
Au-Schoppernau – Skigebiet Diedamskopf
13.12.2025, Saisonstart
Damüls-Mellau
05.12.2025, Saisonstart Damüls-Mellau
Schwarzenberg – Familienskigebiet Bödele
noch kein Termin bekannt
Kleinwalsertal
05.12.2025, Saisonstart mit Teilbetrieb
Montafon
29. - 30.11.2025, Ski Opening Montafon
Silvretta Montafon
ab Mitte November 2025, Teil-/Wochenendbetrieb
ab 28.11.2025, durchgehender Betrieb
Gargellen
28.11.2025, Saisonstart
Golm
06.12.2025, Saisonstart
Kristberg
12.12.2025, Saisonstart
Brandnertal
ab 29.11.2025, Wochenendbetrieb*
ab 12.12.2025, durchgehender Betrieb
Großes Walsertal
Faschina
noch kein Termin bekannt
Raggal
noch kein Termin bekannt
Sonntag-Stein
noch kein Termin bekannt
Sonnenkopf/Klostertal
noch kein Termin bekannt
*bei entsprechender Schneelage
Highlights und Konzerte der Skiopenings 2025/26
Region Schladming-Dachstein
Am 5., 6. und 7. Dezember 2025 eröffnen die Backstreet Boys die Skisaison in der Region Schladming-Dachstein.
Obertauern
Obertauern startet an zwei Wochenenden, am 28. November und am 5. Dezember 2025, mit Seiler & Speer und Edmund in die Skisaison.
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
An vier Tagen, 11. bis 14. Dezember 2025, warten 60 Künstler:innen, auf 13 Bühnen und über 50 Stunden Musik beim Rave on Snow Festival auf euch.
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Vom 5. bis 6. Dezember 2025 verbindet das BERGFESTival Ski-Opening, Rock-Open Air und Club-Partys an verschiedenen Locations.
Hochzeiger Pitztal
Seiler & Speer eröffnen am 13. Dezember 2025 beim Hochzeiger Open-Air die Skisaison – mit einem Bergbahnticket seid ihr dabei.
St. Anton am Arlberg
Stanton Ski Open 5. – 7. Dezember 2025: Gratis Ski- und Snowboardtest, Live-Musik auf drei Bühnen – den Festivalabschluss feiern die Fäaschtbänkler.