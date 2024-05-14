Österreichs Skiregionen starten voller Vorfreude in die Wintersaison 2025/26: erste Schwünge im Schnee, stimmungsvolle Events und alle wichtigen Termine im Überblick.

Die Winteropenings in Österreich sind der Auftakt in die Skisaison, auf den Wintersportfans lange gewartet haben. Wenn die ersten Lifte in Skigebieten wie Ischgl, Sölden oder Saalbach-Hinterglemm anlaufen, liegt eine besondere Aufbruchsstimmung in der Luft. Die Vorfreude, endlich wieder auf die Pisten zu kommen, ist spürbar.

Oft werden diese Tage mit großen Events, Konzerten und sportlichen Highlights gefeiert. Der erste Schwung im frischen Schnee, die klare Bergluft und das Gefühl, den Winter einzuläuten, machen die Winteropenings zu einem besonderen Erlebnis für alle Wintersportler:innen.

Hinweis:

Unsere Auflistung bietet einen Überblick der Saisonstarts und Veranstaltungen pro Bundesland. Bitte beachtet, dass noch nicht alle Termine für die Wintersaison 2025/26 bekannt sind. Wir bemühen uns die Daten laufend zu ergänzen und aktualisieren.

Nachdem es wetterbedingt zu Änderungen kommen kann, seht euch bitte zusätzlich die Webseite der jeweiligen Region / Seilbahn an bzw. kontaktiert den lokalen Tourismusverband direkt.