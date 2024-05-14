Skiurlaub in Österreichs Skigebieten

Wer weitläufige Skigebiete mit modernen Seilbahnen sucht, ist in Österreich richtig. Abwechslung auf top präparierten Pisten, inmitten atemberaubender Berge.

Die Menschen in Österreich kennen und lieben den Schnee und ihre Berge seit jeher. Skifahren hat deshalb in Österreich eine besondere Tradition. Besonders in den großen Skigebieten wie Arlberg, Ischgl oder Saalbach bieten abwechslungsreiche Pisten mit Funparks, legendäre Skitage und sportliche Herausforderungen.

Das Hochgefühl auf der Piste an einem eiskalten Sonnentag, der Blick auf das Panorama der verschneiten Berggipfel, der Besuch auf der Hütte bei traditionellem Kaiserschmarren – das alles gehört in Österreich zu einem Skiurlaub dazu. Bestens ausgebaute Pisten und nachhaltige Seilbahnen wie in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixtental, wie bei den Gasteiner Bergbahnen oder in der Zillertal Arena sowie eine moderne Infrastruktur runden das Pistenvergnügen ab. Das ist winterliches Highlife auf Österreichisch.