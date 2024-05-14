MTB-Challenge und Wandern im Sommer, lässiger Skicircus im Winter: Saalbach Hinterglemm ist ein Mix aus atemberaubender Natur und Outdoor-Aktivitäten.

Ob ihr im Winter die Pisten erobert oder im Sommer wandert und mit dem MTB unterwegs seid – Saalbach Hinterglemm im SalzburgerLand ist lässig und vielseitig. Und das ganze Jahr über ein Place-to-be für alle, die Abwechslung, Natur und Outdoor-Feeling suchen. Im Winter heißt es: Ab in den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn! Mit über 270 Pistenkilometern ein echtes Highlight für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen. Sobald der Schnee weicht, übernimmt der Sommer das Ruder: MTB-Trails ohne Ende, die legendäre Big-5 Bike Challenge, Wanderrouten in allen Schwierigkeitsgraden und Abenteuer-Spots wie der Hochseilpark am Baumzipfelweg bringen ordentlich Bewegung ins Spiel.

Aber keine Sorge: Saalbach Hinterglemm ist nicht nur Action pur. Mit der Joker Card gibt’s jede Menge Extras – von gratis Bergbahnfahrten bis zu Ausflugszielen. Familien kommen genauso auf ihre Kosten wie Genussmenschen, die- auf regionale Küche, Hüttenflair und Wellnessmomente stehen. Und weil hier auch Nachhaltigkeit zählt, zeigt die Initiative „Green Road“, dass alpiner Aktivurlaub und Verantwortung Hand in Hand gehen.