Zwei Wanderer auf einem Berggrat, grüne Almlandschaft und schneebedeckte Gipfel im Hintergrund.
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Saalbach Hinterglemm im SalzburgerLand
Outdoor-Abenteuer und Familienurlaub das ganze Jahr: Skicircus, MTB-Trails und alpines Lebensgefühl

MTB-Challenge und Wandern im Sommer, lässiger Skicircus im Winter: Saalbach Hinterglemm ist ein Mix aus atemberaubender Natur und Outdoor-Aktivitäten.

Ob ihr im Winter die Pisten erobert oder im Sommer wandert und mit dem MTB unterwegs seid – Saalbach Hinterglemm im SalzburgerLand ist lässig und vielseitig. Und das ganze Jahr über ein Place-to-be für alle, die Abwechslung, Natur und Outdoor-Feeling suchen. Im Winter heißt es: Ab in den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn! Mit über 270 Pistenkilometern ein echtes Highlight für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen. Sobald der Schnee weicht, übernimmt der Sommer das Ruder: MTB-Trails ohne Ende, die legendäre Big-5 Bike Challenge, Wanderrouten in allen Schwierigkeitsgraden und Abenteuer-Spots wie der Hochseilpark am Baumzipfelweg bringen ordentlich Bewegung ins Spiel.

Aber keine Sorge: Saalbach Hinterglemm ist nicht nur Action pur. Mit der Joker Card gibt’s jede Menge Extras – von gratis Bergbahnfahrten bis zu Ausflugszielen. Familien kommen genauso auf ihre Kosten wie Genussmenschen, die- auf regionale Küche, Hüttenflair und Wellnessmomente stehen. Und weil hier auch Nachhaltigkeit zählt, zeigt die Initiative „Green Road“, dass alpiner Aktivurlaub und Verantwortung Hand in Hand gehen.

Quick-Info zu Saalbach Hinterglemm
Lage:Im Pinzgau (SalzburgerLand) in den Kitzbüheler Alpen
Höhe:1.003 m
Einwohner:innen:ca. 2.900 (Stand 2025)
Bergbahnen:6
Skipisten:270 km
MTB-Routen:400 km
Wanderwege:400 km
Höchster Berg: Hochkogel (2.249 m)
Anreise
Veranstaltungen

Mit der JOKER CARD gibt’s kostenlose Aktivitäten und Ermäßigungen.  

Saalbach Hinterglemm aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Big-5-Bike Challenge: 5 Berge, 6 Seilbahnen an einem Tag

Baumzipfelweg: Rundweg mit „Golden-Gate-Brücke der Alpen“

Learn-to-ride-Park: Highlight für alle Bike-Newbies

Saalbach Wander-Challenge: 64 Kilometer, 3.800 Höhenmeter

Trailrunning: 100 Kilometer, alle Schwierigkeitsgrade

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Almen und Hütten: Gemütlichkeit nach dem Gipfelsturm

Rodelbahn am Reiterkogel: Speed bei Tag und Nacht

Aktivitäten in Saalbach Hinterglemm

Manege frei im Skicircus!

Skifahren in Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Sonnenschein, Pulverschnee und bestens präparierte Hänge: Rund 270 Pistenkilometer machen den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zu einem der größten Skigebiete Österreichs.

Mit 70 Seilbahnen, zahlreichen Snowparks sowie spektakulären Nachtabfahrten und Freestyle-Strecken wartet auf Ski- und Snowboardfans viel Abwechslung. Und ebenso für Familien bietet der Skicircus ein buntes Angebot: Viel Spaß allen Pistenzwergerln, Mini-Racer:innen und Nachwuchs-Carver:innen!

Skicircus Saalbach Hinterglemm
Österreichs größte Bike-Region

Mountainbiken in Saalbach Hinterglemm

Mit dem Rad den Berg hinauffahren und das herrliche Alpenpanorama genießen: Die Region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn lässt beim Mountainbiking keine Wünsche offen. Mit über 70 Kilometer Lines und Trails sowie neun Bergbahnen auf sieben Bergen ist sie die größte Bike-Region Österreichs. Auf Tourenfahrer wartet zudem ein 400 Kilometer langes Wegenetz.

Eine weitere Besonderheit ist der benachbarte Bikepark Leogang. Hier reicht die Palette von naturbelassenen Bergpfaden bis zu spektakulären Freeride-Strecken. Der Riders Playground ist mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern einer der größten Einsteiger-Bikeparks in Europa. Dort können Kinder und Erwachsene auf sicherem Gelände üben und sich an neue Herausforderungen herantasten.

Mountainbiken in Saalbach Hinterglemm

Besondere Events

Regionale Rezepte

Grießnockerlsuppe

Das Geheimnis dieses Rezeptes ist der grobe Nockerlgrieß und die zimmerwarme Butter. So gelingen die Grießnockerl einfach und schnell.

Grießnockerlsuppe

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling

Der Bluntau-Saibling – eine Kreuzung aus Bachsaibling und Seesaibling – wird extra für Andreas Döllerer, dem Pionier der modernen alpinen Küche, gezüchtet.

Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling

Pinzgauer Schotten mit Himbeeren

Pinzgauer Schotten: Kreative alpine Küche aus Österreich begeistert Gourmets. Haubenkoch Andreas Döllerer ist einer der Pioniere dieser Bewegung.

Pinzgauer Schotten mit Himbeeren

Salzburger Nockerl

Die Salzburger Küche ist bekannt für einfache Rezepte, die auf vielerlei Weise verfeinert werden. Eine Spezialität sind die Salzburger Nockerl.

Salzburger Nockerl

Marmorgugelhupf

Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Marmorgugelhupf einfach und schnell.

Marmorgugelhupf

Buchteln mit Vanillesauce

In den „Buchtelhochburgen“ wird heiß diskutiert, welche Fülle die richtige ist. Powidl oder Marille? Wie immer bei Geschmacksfragen haben alle Recht.

Buchteln mit Vanillesauce

Besondere Unterkünfte

Ellmauhof Familienparadies mit Wellness, 4 Sterne Superior

Hotel Hasenauer: Familienhotel mit Spa, 4 Sterne Superior

Adler Resort: Ski-Apartments mit Spa und Pool, 4 Sterne

Gartenhotel Theresia: Mountain-Spa, 4 Sterne Superior

Wiesergut: Boutiquehotel mit Spa und Pistenzugang, 4 Sterne

JUFA Alpenhotel Saalbach: Familienhotel mit Spa, 4 Sterne

VAYA Post Saalbach: Wellnesshotel, 4 Sterne Superior

„The Green Road“

Nachhaltigkeit in Saalbach Hinterglemm

Saalbach Hinterglemm setzt aktiv auf Nachhaltigkeit und einen transparenten Umgang mit den Herausforderungen und Maßnahmen: Im Fokus stehen ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte. Dabei definiert die „Green Road“ den Weg in Richtung Zukunft. Schritt für Schritt, mit Verantwortung für Mensch und Natur.

Die Region arbeitet daran, ihre Infrastruktur, Energieversorgung, Mobilität, Infrastruktur und Abfallwirtschaft laufend nachhaltiger zu gestalten. Ziel ist es, den Lebensraum bewusst und zukunftsfähig zu entwickeln.

Nachhaltigkeitsprojekte

FAQs

Die Region Saalbach Hinterglemm liegt im SalzburgerLand, eingebettet im Glemmtal der Kitzbüheler Alpen. Die Orte befinden sich auf einer Höhe von 1.002 Meter Seehöhe.

Die umliegenden Berge von Saalbach Hinterglemm erreichen Seehöhen von bis zu 2.249 Meter (Hochkogel), was die Region zu einem beliebten Ziel für Wintersport und Wanderurlaub macht. Die Kombination aus Sport, Natur, Unterhaltung und Gastfreundschaft macht Saalbach Hinterglemm zu einem vielseitigen Urlaubsziel in jeder Jahreszeit.

  • Wintersport: Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ist eines der größten Skigebiete Österreichs: mit über 270 Pistenkilometern, modernen Liftanlagen und einer breiten Auswahl an Abfahrten für alle Könnerstufen.

  • Mountainbiken und Wandern: Im Sommer verwandelt sich die Region in ein Paradies für Outdoor-Sport mit jeweils 400 Kilometern an Wander- und Mountainbike-Strecken. Die „Big-5-Bike Challenge“ ist ein Highlight für ambitionierte Biker:innen.

  • Familienfreundlichkeit: Es gibt ein großes Angebot für Familien, darunter spezielle Kinderprogramme, Themenwege und Abenteuerparks.

Die Region Saalbach Hinterglemm bietet eine Vielzahl an Aktivitäten für jede Jahreszeit.

Im Winter:

  • Skifahren und Snowboarden: Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn umfasst 270 Pistenkilometer und 9 Bergbahnen.

  • Langlaufen: Mehrere Loipen bieten Strecken durch die winterliche Landschaft.

  • Schneeschuhwandern: Geführte Touren oder eigene Erkundungen in alpiner Natur.

  • Rodeln: Beleuchtete Rodelbahnen sorgen für Spaß für die ganze Familie.

Im Sommer:

  • Wandern: Über 400 Kilometer Wanderwege führen durch die Bergwelt, von leichten Spaziergängen bis zu Gipfeltouren.

  • Mountainbiken: Als eine der führenden Bike-Destinationen Europas bietet Saalbach Hinterglemm zahlreiche Trails, Bikeparks und die legendäre „Big-5-Bike Challenge“.

  • Familienaktivitäten: Themenwanderwege, der Hochseilgarten oder der Baumzipfelweg im Talschluss begeistern Groß und Klein.

  • Paragliding: Atemberaubende Ausblicke erleben über die Alpen bei einem Tandemflug.

Zusätzlich zu den Hauptaktivitäten bietet die Region Wellness, regionale Küche, Hochseilpark, Snowparks, Entspannung in Panoramahütten, Baumzipfelweg, Familienpfade und spektakuläre Nachtabfahrten. 

Die JOKER CARD bietet kostenlose Aktivitäten und attraktive Ermäßigungen in Saalbach Hinterglemm. Sie ist direkt bei der Anreise erhältlich und gewährt freien Zugang zu vielen Inklusivpartnern. 

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