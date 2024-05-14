Saalbach Hinterglemm im SalzburgerLand
Outdoor-Abenteuer und Familienurlaub das ganze Jahr: Skicircus, MTB-Trails und alpines Lebensgefühl
Einleitung
Ob ihr im Winter die Pisten erobert oder im Sommer wandert und mit dem MTB unterwegs seid – Saalbach Hinterglemm im SalzburgerLand ist lässig und vielseitig. Und das ganze Jahr über ein Place-to-be für alle, die Abwechslung, Natur und Outdoor-Feeling suchen. Im Winter heißt es: Ab in den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn! Mit über 270 Pistenkilometern ein echtes Highlight für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen. Sobald der Schnee weicht, übernimmt der Sommer das Ruder: MTB-Trails ohne Ende, die legendäre Big-5 Bike Challenge, Wanderrouten in allen Schwierigkeitsgraden und Abenteuer-Spots wie der Hochseilpark am Baumzipfelweg bringen ordentlich Bewegung ins Spiel.
Aber keine Sorge: Saalbach Hinterglemm ist nicht nur Action pur. Mit der Joker Card gibt’s jede Menge Extras – von gratis Bergbahnfahrten bis zu Ausflugszielen. Familien kommen genauso auf ihre Kosten wie Genussmenschen, die- auf regionale Küche, Hüttenflair und Wellnessmomente stehen. Und weil hier auch Nachhaltigkeit zählt, zeigt die Initiative „Green Road“, dass alpiner Aktivurlaub und Verantwortung Hand in Hand gehen.
Saalbach Hinterglemm aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Skifahren in Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Sonnenschein, Pulverschnee und bestens präparierte Hänge: Rund 270 Pistenkilometer machen den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zu einem der größten Skigebiete Österreichs.
Mit 70 Seilbahnen, zahlreichen Snowparks sowie spektakulären Nachtabfahrten und Freestyle-Strecken wartet auf Ski- und Snowboardfans viel Abwechslung. Und ebenso für Familien bietet der Skicircus ein buntes Angebot: Viel Spaß allen Pistenzwergerln, Mini-Racer:innen und Nachwuchs-Carver:innen!
Mountainbiken in Saalbach Hinterglemm
Mit dem Rad den Berg hinauffahren und das herrliche Alpenpanorama genießen: Die Region Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn lässt beim Mountainbiking keine Wünsche offen. Mit über 70 Kilometer Lines und Trails sowie neun Bergbahnen auf sieben Bergen ist sie die größte Bike-Region Österreichs. Auf Tourenfahrer wartet zudem ein 400 Kilometer langes Wegenetz.
Eine weitere Besonderheit ist der benachbarte Bikepark Leogang. Hier reicht die Palette von naturbelassenen Bergpfaden bis zu spektakulären Freeride-Strecken. Der Riders Playground ist mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern einer der größten Einsteiger-Bikeparks in Europa. Dort können Kinder und Erwachsene auf sicherem Gelände üben und sich an neue Herausforderungen herantasten.
Besondere Events
Regionale Rezepte
Grießnockerlsuppe
Das Geheimnis dieses Rezeptes ist der grobe Nockerlgrieß und die zimmerwarme Butter. So gelingen die Grießnockerl einfach und schnell.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling
Der Bluntau-Saibling – eine Kreuzung aus Bachsaibling und Seesaibling – wird extra für Andreas Döllerer, dem Pionier der modernen alpinen Küche, gezüchtet.
Pinzgauer Schotten mit Himbeeren
Pinzgauer Schotten: Kreative alpine Küche aus Österreich begeistert Gourmets. Haubenkoch Andreas Döllerer ist einer der Pioniere dieser Bewegung.
Salzburger Nockerl
Die Salzburger Küche ist bekannt für einfache Rezepte, die auf vielerlei Weise verfeinert werden. Eine Spezialität sind die Salzburger Nockerl.
Marmorgugelhupf
Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Marmorgugelhupf einfach und schnell.
Besondere Unterkünfte
Nachhaltigkeit in Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm setzt aktiv auf Nachhaltigkeit und einen transparenten Umgang mit den Herausforderungen und Maßnahmen: Im Fokus stehen ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte. Dabei definiert die „Green Road“ den Weg in Richtung Zukunft. Schritt für Schritt, mit Verantwortung für Mensch und Natur.
Die Region arbeitet daran, ihre Infrastruktur, Energieversorgung, Mobilität, Infrastruktur und Abfallwirtschaft laufend nachhaltiger zu gestalten. Ziel ist es, den Lebensraum bewusst und zukunftsfähig zu entwickeln.