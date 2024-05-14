Eislaufen in Österreich
Wintervergnügen am See und in der Stadt

Ob auf zugefrorenen Seen zwischen schneebedeckten Gipfeln oder mitten in der Stadt unter Lichterketten – am Eis zu gleiten, ist ein Naturerlebnis.

Die Stimmung auf Natureislaufplätzen auf Österreichs zugefrorenen Seen ist magisch! Bahnen ziehen unter freiem Himmel, das sanfte Knirschen unter den Kufen, die Weite des Sees und der Landschaft rundherum, manchmal verschneite Wiesen, manchmal hohe Berge: Eislaufen in der freien Natur in Österreich ist ein unvergleichliches Naturerlebnis. Die Eisflächen sind meistens bequem von den Strandparkplätzen zu erreichen, Sitzbänke zum Anziehen der Schlittschuhe sind ebenfalls oft vorhanden. Hier gibt’s viele Tipps für die schönsten Natureislaufplätze in Österreich

Schlittschuhlaufen auf Kunsteis, mit Lichtshow und Musik – oder wettergeschützt in überdachten Hallen: In vielen Städten Österreichs laden urbane Eislaufplätze dazu ein, den geliebten Gleitsport in besonderem Ambiente zu genießen.

Eislaufen in den Bundesländern im Überblick

Eislaufen in ganz Österreich: Von Naturseen bis Kunsteisplätzen – jedes Bundesland bietet einzigartige Wintermomente auf glitzerndem Eis.

Vorarlberg

Tirol

SalzburgerLand

Kärnten

Oberösterreich

Niederösterreich

Natureislaufen am See – in Österreichs Regionen

Eiszeit in Österreichs Natur: Auf zugefrorenen Seen durch Winterlandschaften gleiten – still, magisch und mitten in der Natur.

Neusiedler See

Eine der größten Natureisflächen Mitteleuropas – begehbar nur bei strengem Frost. Eislaufen ist möglich, aber immer auf eigene Gefahr.

Weissensee

Ein Eismeister:innen-Team präpariert 25 km Bahnen auf 6,5 km² – der größten Natureisfläche Europas mit bis zu 40 cm dickem, freigegebenem Eis.

Pressegger See

Glücksmomente sammeln auf 55 Hektar Natureis am Pressegger See: 2,5 Kilometer präparierte Rundbahn, Schlittschuhverleih im Strandbad Hermagor.

Ritzensee

Im Winter wird der Ritzensee in Saalfelden Leogang zur Natureislaufbahn – mit präparierter Eisfläche und Blick auf das Steinerne Meer.

Almsee

Der Almsee in Grünau im Almtal ist im Winter der Treffpunkt für Eisläufer:innen. Eis und Wege auf eigene Gefahr! Parken nur auf gekennzeichneten Flächen.

Langbathsee

Natureislauffläche am Vorderen Langbathsee, die sich manchmal von Mitte Jänner bis Mitte Februar bildet. Betreten auf eigene Gefahr.

Reintalersee

Im Alpbachtal locken zugefrorene Seen zum Eislaufen in traumhafter Naturkulisse – bei sicherer Eisdicke, auf eigene Gefahr.

Piburger See

Oberhalb von Oetz im Ötztal wartet eine 2 Kilometer lange, gekehrte Natureisbahn. Schlittschuhverleih beim Gasthof Piburger See.

Tristacher See

Beim Parkhotel Tristacher See mit Blick auf die Berge auf Kufen gleiten. Gratis, auf eigene Gefahr, ab 20 cm Eisstärke.

Damit sich am See eine tragfähige Eisschicht bildet, braucht es mehrere Tage strengen Frost. Grundsätzlich gilt jedoch: Das Eislaufen am See erfolgt immer auf eigene Gefahr.

Klimaschutz-Tipps

Worauf achten wir beim Eislaufen auf Seen?

Seen sind wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen und haben in Österreich besonders hohen ökologischen Stellenwert. Ein gesundes Seensystem unterstützt die Biodiversität und hilft dabei, Fische und andere Wasserlebewesen zu erhalten. Deshalb schauen wir auf unsere Seen:

  • Wir beachten die gekennzeichneten Schutzzonen für Pflanzen und Tiere. 

  • Wir hinterlassen keinen Müll am und rundum den See.  

  • Wir nutzen den See oder das Seeufer nicht als Toilette.    

  • Wir füttern keine Fische und Wasservögel. Essensreste verursachen überflüssige Nährstoffe.

Nachhaltig reisen

Eislaufen in Österreichs Landeshauptstädten

Für alle, die das winterliche Lebensgefühl gerne mitten im Geschehen erleben. Zwischen historischer Kulisse, funkelnden Lichtern und urbanem Trubel zeigen diese Plätze, dass Schlittschuhlaufen auch in der Stadt ein magisches Erlebnis sein kann.

Eisenstadt

Winterlandschaft unter Dach und Licht: 2.500 m² überdachtes Eis, Disco am Samstag, Figuren für Anfänger:innen.

Wien

Ob Wiener Eistraum am Rathausplatz, Kunsteisbahn Engelmann über den Dächern oder der historische Eislaufverein – Winterfreude pur!

Salzburg

Eiszauber auf zwei Eisflächen outdoor und indoor auf 3.600 m² überdachter Eisfläche in der Eisarena mitten im Volksgarten.

Graz

Graz lädt ein auf's Eis: Ganzjährig in der Merkur Eisarena, zur Adventzeit funkelnd in der Grazer Winterwelt und am Schlossberg.

Innsbruck

Eislaufen in und rund um Innsbruck: Kunst und Natureisplätze plus der Eispalast TIWAG- Arena laden zum Schlittschuhlaufen mit Bergblick ein.

Linz

Mitten in Linz übers Eis tanzen: Die Donaupark Eishalle der LINZ AG ist wetterunabhängig und bietet viel Raum für Winterromantik in der Stadt.

Klagenfurt

Zwei Eisporthallen. Eisdisco. Publikumslauf. Schlittschuhe leihbar – Winterfreude für Familien und Freund:innen mitten in der Stadt.

Events – von Eistraum bis Eiszauber

Von urbanem Lichterglanz bis Naturidyll auf Eis: Wiener Eistraum, Eiszauber Salzburg, Grazer Winterwelt und Weissensee-Tour versprechen Magie, Musik und Gänsehaut-Momente auf Kufen.

FAQs

Erkundigt euch am besten vorher, ob die Natureisfläche offiziell freigegeben ist – auf den Webseiten der Seen oder direkt beim Tourismusbüro der Region.
Findet ihr dazu keine Infos, gilt: Das Betreten der Eisfläche erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.

In der Regel von Jänner bis März, abhängig von den Temperaturen.

Hier ist eine Übersicht bekannter Naturreisflächen auf Seen in Österreich:
Burgenland: Neusiedler See
Kärnten: Weissensee, Pressegger See
Niederösterreich: Lunzer See in Niederösterreich
Tirol: Piburger See im Ötztal, Tristacher See in Osttirol, Reinthalersee im Alpbachtal
Oberösterreich: Almsee im Salzkammergut
SalzburgerLand: Ritzensee in Saalfelden Leogang

Die Kombination aus Architektur, Musik und Licht zaubert echtes Winterflair und zieht Menschen magisch an:

