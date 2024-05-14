Eislaufen in Österreich
Wintervergnügen am See und in der Stadt
Die Stimmung auf Natureislaufplätzen auf Österreichs zugefrorenen Seen ist magisch! Bahnen ziehen unter freiem Himmel, das sanfte Knirschen unter den Kufen, die Weite des Sees und der Landschaft rundherum, manchmal verschneite Wiesen, manchmal hohe Berge: Eislaufen in der freien Natur in Österreich ist ein unvergleichliches Naturerlebnis. Die Eisflächen sind meistens bequem von den Strandparkplätzen zu erreichen, Sitzbänke zum Anziehen der Schlittschuhe sind ebenfalls oft vorhanden. Hier gibt’s viele Tipps für die schönsten Natureislaufplätze in Österreich
Schlittschuhlaufen auf Kunsteis, mit Lichtshow und Musik – oder wettergeschützt in überdachten Hallen: In vielen Städten Österreichs laden urbane Eislaufplätze dazu ein, den geliebten Gleitsport in besonderem Ambiente zu genießen.
Eislaufen in den Bundesländern im Überblick
Natureislaufen am See – in Österreichs Regionen
Neusiedler See
Eine der größten Natureisflächen Mitteleuropas – begehbar nur bei strengem Frost. Eislaufen ist möglich, aber immer auf eigene Gefahr.
Weissensee
Ein Eismeister:innen-Team präpariert 25 km Bahnen auf 6,5 km² – der größten Natureisfläche Europas mit bis zu 40 cm dickem, freigegebenem Eis.
Pressegger See
Glücksmomente sammeln auf 55 Hektar Natureis am Pressegger See: 2,5 Kilometer präparierte Rundbahn, Schlittschuhverleih im Strandbad Hermagor.
Ritzensee
Im Winter wird der Ritzensee in Saalfelden Leogang zur Natureislaufbahn – mit präparierter Eisfläche und Blick auf das Steinerne Meer.
Almsee
Der Almsee in Grünau im Almtal ist im Winter der Treffpunkt für Eisläufer:innen. Eis und Wege auf eigene Gefahr! Parken nur auf gekennzeichneten Flächen.
Langbathsee
Natureislauffläche am Vorderen Langbathsee, die sich manchmal von Mitte Jänner bis Mitte Februar bildet. Betreten auf eigene Gefahr.
Reintalersee
Im Alpbachtal locken zugefrorene Seen zum Eislaufen in traumhafter Naturkulisse – bei sicherer Eisdicke, auf eigene Gefahr.
Piburger See
Oberhalb von Oetz im Ötztal wartet eine 2 Kilometer lange, gekehrte Natureisbahn. Schlittschuhverleih beim Gasthof Piburger See.
Damit sich am See eine tragfähige Eisschicht bildet, braucht es mehrere Tage strengen Frost. Grundsätzlich gilt jedoch: Das Eislaufen am See erfolgt immer auf eigene Gefahr.
Klimaschutz-Tipps
Seen sind wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen und haben in Österreich besonders hohen ökologischen Stellenwert. Ein gesundes Seensystem unterstützt die Biodiversität und hilft dabei, Fische und andere Wasserlebewesen zu erhalten. Deshalb schauen wir auf unsere Seen:
Wir beachten die gekennzeichneten Schutzzonen für Pflanzen und Tiere.
Wir hinterlassen keinen Müll am und rundum den See.
Wir nutzen den See oder das Seeufer nicht als Toilette.
Wir füttern keine Fische und Wasservögel. Essensreste verursachen überflüssige Nährstoffe.
Eislaufen in Österreichs Landeshauptstädten
Eisenstadt
Winterlandschaft unter Dach und Licht: 2.500 m² überdachtes Eis, Disco am Samstag, Figuren für Anfänger:innen.
Wien
Ob Wiener Eistraum am Rathausplatz, Kunsteisbahn Engelmann über den Dächern oder der historische Eislaufverein – Winterfreude pur!
Salzburg
Eiszauber auf zwei Eisflächen outdoor und indoor auf 3.600 m² überdachter Eisfläche in der Eisarena mitten im Volksgarten.
Graz
Graz lädt ein auf's Eis: Ganzjährig in der Merkur Eisarena, zur Adventzeit funkelnd in der Grazer Winterwelt und am Schlossberg.
Innsbruck
Eislaufen in und rund um Innsbruck: Kunst und Natureisplätze plus der Eispalast TIWAG- Arena laden zum Schlittschuhlaufen mit Bergblick ein.
Linz
Mitten in Linz übers Eis tanzen: Die Donaupark Eishalle der LINZ AG ist wetterunabhängig und bietet viel Raum für Winterromantik in der Stadt.