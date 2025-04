Torten und Süßspeisen aus Österreich

Der Schokoladen-Held

Wien, 1832. Wir befinden uns am Hofe des Fürsten Metternichs. In der Küche herrscht Panik: Der Chef de Cuisine ist erkrankt! Das so wichtige Dessert, die süße Krönung des abendlichen Mahls, konnte er nicht mehr zubereiten. Aber zum Glück gibt es da einen begabten Lehrling, Franz Sacher.

Ohne zu zögern, nimmt er die süße Sache in die Hand und vermischt Mehl, Butter, Zucker, Eier und Schokolade zu einem kompakten Teig. Nach dem Backen streicht er zuerst eine Schicht Marmelade in die Mitte des noch warmen Kuchens und dann über den ganzen Kuchen, noch eine dicke Schicht flüssige, herrlich duftende Schokolade. Die Hofgäste sind entzückt von der puristischen Kreation – und der Jungkonditor erlangt Weltruhm, von dem er zu jenem Zeitpunkt noch nichts ahnen konnte.