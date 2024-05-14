Kulinarik im SalzburgerLand
Alpine Küche erleben: Zwischen See, Alm und Wald, umgeben von imposanter Bergkulisse
Einleitung
Wenn der Fisch frühmorgens aus glasklarem Wasser geangelt wird, Baumtriebe von Spitzenköch:innen gesammelt ihren Weg in die Küche finden, und Fenchel im Gletschersand gebettet bissfest gart: Dann sitzt ihr höchstwahrscheinlich an einem Restauranttisch im SalzburgerLand.
Im SalzburgerLand wird authentisch und voller Leidenschaft gekocht. Traditionsverbunden und zugleich für Neues offen. So bekommen traditionelle Gerichte mit Wurzeln im SalzburgerLand durch kreative Köche neuen Glanz.
Zwischen Seen im Alpenvorland, Almwiesen und Wäldern, inmitten einer atemberaubenden Bergwelt und Gletscherregionen im Hochgebirge: Die kulinarischen Held:innen schöpfen im SalzburgerLand aus dem Vollen. Sie beweisen: Mit einfachen Zutaten – wie Almbutter, Bergkäse, frischer Heumilch und Kräutern – lässt sich mit traditionellen Rezepten und einer Prise Kreativität ein Gourmetmenü zaubern. Die Sterneköch:innen im SalzburgerLand legen die Latte hoch, wenn sie die regionalen Lebensmittel raffiniert miteinander kombinieren.
Genusstipps im SalzburgerLand
Genuss-Erlebnisse im SalzburgerLand
Kräuterwandern am Hochkönig
Ob Kräuterwanderungen auf eigene Faust oder unter der Leitung einer fachkundigen Kräuterpädagogin – es gibt viel zu entdecken, zu erfahren und zu lernen.
Kulinarischer Almspaziergang in Sportgastein
Schritt für Schritt ins Leben auf der Alm eintauchen: Eine kulinarische Wanderung im Nationalpark Hohe Tauern von Sportgastein bis Bad Gastein.
Käse Almen im Tennengau
Heumilchkäse aus dem SalzburgerLand: Alm-Käsereien laden im Tennengau zum genussvollen Verkosten und Lernen ein.
Bier-Führung in Salzburg
Der einfachste Weg, die Salzburger Leidenschaft für Bier zu erkunden, ist eine Stadtführung zum Thema Bier oder der Besuch einer der 11 Brauereien.
Salzwelten in Hallein
2.600 Jahre Salzgeschichte in Hallein bei Salzburg: In das Salzbergwerk rutschen, mit Laternen durch Stollen streifen und den Zauber des unterirdischen Sees spüren.
Alpine Küche
„Wir stellen die Produkte des Alpenraums in den Mittelpunkt und veredeln sie mit modernen Zubereitungs- und Kochtechniken“, beschreibt Haubenkoch Andreas Döllerer den Stil der neuen alpinen Küche.
Aus Käse, Molke und Joghurts in Bioqualität von der Almwirtschaft werden überraschende Speisen zubereitet. Die Süßwasserfische stammen aus dem Bluntautal. Aber auch mit Wild-, Rind- und Lammfleisch, Wildfrüchten, Kräutern und Pilzen wird experimentiert. Andreas Döllerer geht mit bestem Beispiel voran und zahlreiche Köch:innen folgen seinem Vorbild.
Kostbar wie Gold: Produkte aus dem SalzburgerLand
Kräuter
Im SalzburgerLand wachsen Kräuter mit sanfter Kraft; auf Almen, im Wald und in Gärten führen Kräuterliebhaber:innen über eigene Wege zu Löwenzahn, Giersch und Mädesüß.
Almbutter
Auf der Präau Hochalm in Dorfgastein erlebt ihr echte Almsommer-Tradition. Am Salzburger Almenweg wartet eine herzhaft frische Jause auf euch.
Frischkäse
Auf der Filzmoosalm im Großarltal entstehen aus frischer Rohmilch Butter, Sauerkäse und Joghurt. Aus der eigenen Landwirtschaft kommen auch Brot, Käse und Wurst.
Fisch
Im Bluntautal bei Golling im SalzburgerLand wachsen Bluntaufische im kristallklaren Gebirgswasser heran – seit 20 Jahren eine Quelle regionaler Qualität.
Biopilze
Die Shiitake- und Austern Pilze sind gezüchtet und gewachsen im Trumer Seenland und zu 100% bio. Sie werden getrocknet, zu Pilzpulver fein verarbeitet oder eingelegt.
Biofleisch
Bioprodukte vom Greilhof in Tamsweg: Frischfleisch, Speck, Wurstwaren, Bergkäse, Eierschwammerl und Beeren – auf Salzburger Stadtmärkten erhältlich.
Erlebt Originale aus dem SalzburgerLand!
5 Stunden im Wald. 5 Gerichte: Der Geschmack und die heilende Wirkung von Kräutern sind für Sternekoch Vitus Winkler unvergleichlich. In seinem Gourmet-Restaurant Kräuterreich – by Vitus Winkler wird Natur zu Kultur.
Butterbrot reloaded: Andreas Herbst als Küchenchef des „dahoam“ in der Riederalm verwandelt altes Brot in Miso, mariniert damit den Angus Hammer und brät ihn. Alfred Rohrmoser als Küchenchef des „fredl’s“ serviert ein 4-Jahreszeiten-Fischbrot mit Fischbutter sowie gebeiztem, gegrilltem und geräuchertem Fisch.
Friendship Stories: Sternekoch Andreas Döllerer findet im Bluntautal eine stille Verbundenheit, die seine Küche erdet und zugleich beflügelt. Im Bio-Bergrestaurant Lumberjack trifft Maria Schmid-Harml auf Produzentin Christine Höller. Und Sommelier Hans-Jörg Unterrainer vom Kirchenwirt in Leogang – er pflegt eine besondere Freundschaft zum Steinpilz.