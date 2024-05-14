Kostbare Momente sammeln und Genuss mit allen Sinnen erleben: Im SalzburgerLand trifft wertvolle Tradition auf zeitgeistige Kreativität.

Wenn der Fisch frühmorgens aus glasklarem Wasser geangelt wird, Baumtriebe von Spitzenköch:innen gesammelt ihren Weg in die Küche finden, und Fenchel im Gletschersand gebettet bissfest gart: Dann sitzt ihr höchstwahrscheinlich an einem Restauranttisch im SalzburgerLand.

Im SalzburgerLand wird authentisch und voller Leidenschaft gekocht. Traditionsverbunden und zugleich für Neues offen. So bekommen traditionelle Gerichte mit Wurzeln im SalzburgerLand durch kreative Köche neuen Glanz.

Zwischen Seen im Alpenvorland, Almwiesen und Wäldern, inmitten einer atemberaubenden Bergwelt und Gletscherregionen im Hochgebirge: Die kulinarischen Held:innen schöpfen im SalzburgerLand aus dem Vollen. Sie beweisen: Mit einfachen Zutaten – wie Almbutter, Bergkäse, frischer Heumilch und Kräutern – lässt sich mit traditionellen Rezepten und einer Prise Kreativität ein Gourmetmenü zaubern. Die Sterneköch:innen im SalzburgerLand legen die Latte hoch, wenn sie die regionalen Lebensmittel raffiniert miteinander kombinieren.