Die österreichische Modeszene ist kreativ, vielfältig und nachhaltig: Talente und etablierte Modedesigner:innen setzen Trends und sorgen international für Aufmerksamkeit.

Was die österreichische Mode besonders macht? Sie verbindet lässige Eleganz mit kreativer Selbstsicherheit – und spiegelt jene Offenheit, Experimentierfreude und Verbundenheit mit dem Lokalen, die Österreich auszeichnet. Hier trifft traditionell hochwertiges Schneiderhandwerk auf moderne Schnitte, regionale Materialien auf neue Technologien, nostalgische Muster auf radikal neue Formen. Sie ist eine Bühne für das Unerwartete – immer mit einem Augenzwinkern und viel Gespür für Details.

Viele Designer:innen setzen bewusst auf Nachhaltigkeit: mit fairer Produktion, ressourcenschonenden Materialien und langlebigem Design. Statt kurzlebiger Trends entstehen Kollektionen mit Haltung – getragen von Werten, nicht nur von Stoffen. Und wer durch Österreichs Städte spaziert, spürt schnell: Die Modeszene wächst. Junge Labels eröffnen Showrooms, Ateliers laden zum Stöbern ein – und dazwischen blitzen nicht mehr nur Namen wie Helmut Lang, Lena Hoschek oder Arthur Arbesser auf, die international für die kreative Vielfalt Österreichs stehen.

Was sie alle vereint: die Lust neue Wege zu gehen und ein feines Gespür für Qualität. Österreichische Mode ist bewusst, wandelbar und lädt euch ein, sie zu entdecken. Beim Flanieren durch Concept Stores, auf Modefestivals oder beim zufälligen Fund in einem kleinen Atelier. Denn Mode aus Österreich fühlt sich nicht nur gut an. Sie bleibt im Kopf – und manchmal sogar im Herzen.