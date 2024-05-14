Handwerk aus Österreich
Produkte aus Manufakturen: regional und hochwertig
Einleitung
Es hat eine eigene Magie, mit den Händen Produkte zu schaffen, hergestellt mit hochwertigen Naturmaterialien, Liebe zum Detail und viel Zeit. Ursprüngliches Handwerk genießt in Österreich einen hohen Stellenwert, nicht wenige Zünfte werden als Immaterielles Kulturerbe gewahrt. Traditionen, das Wissen der Alten und meisterhafte Handfertigkeit fließen ebenso ein wie die Neugierde der Jungen, Innovation und die Verbundenheit mit der Region.
Manufakturen in Österreich
Was macht Handwerk aus Österreich so kostbar?
Tief verwurzelte Tradition und Geschichte
Traditionelles Handwerk wird in Österreich meist an die nächste Generation weitergegeben. Ob Handblaudruck aus dem Burgenland, Wiener Porzellan oder die Schmiedekunst in Tirol – jedes Werkstück trägt altes Wissen in sich.
Naturmaterialien aus der Region
Viele österreichische Handwerksbetriebe setzen auf heimische Rohstoffe wie Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Schafwolle aus den Alpen oder Leinen aus dem Mühlviertel. Das stärkt die lokale Wirtschaft ebenso wie die Verbundenheit zur Natur.
Qualität statt Massenproduktion
Langlebigkeit und Wertschätzung stehen im Mittelpunkt bei österreichischem Handwerk. Manuell gefertigte Produkte sind oft nachhaltiger, weil sie mit Sorgfalt aus hochwertigen Materialien hergestellt werden.
Handwerkskunst mit Persönlichkeit
Jedes handgefertigte Stück ist ein Unikat und trägt die Handschrift der Handwerker:innen. Sei es eine mundgeblasene Glaskaraffe oder ein maßgeschneiderter Lodenmantel – österreichisches Handwerk verbindet Individualität mit höchster Präzision.
Wissen und Identität
Handwerk ist Teil der österreichischen Identität. Durch die Förderung von traditionellen Berufen bleibt das kulturelle Erbe lebendig, das Österreich über seine Grenzen hinaus bekannt macht.
Lebendiges Handwerk als ErlebnisDrei österreichische Handwerkszentren sind als „gute Praxisbeispiele für die Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes in Österreich“ in das UNESCO-Register aufgenommen. Sie bewahren altes und entwickeln neues Wissen und prägen regionale Identitäten.
Werkraum Bregenzerwald
Das Werkraum Haus Bregenzerwald – mit Shop und Ausstellungen – verbindet traditionelles Handwerk mit innovativem Design. Eine Plattform für regionale Kreative.
Textiles Zentrum Haslach
Hier wird textile Handwerkskunst bewahrt und weiterentwickelt. Im Shop gibt es eine große Auswahl an Produkten, im Haus werden Führungen und Workshops angeboten.
Wo hochwertiges Handwerk zu finden ist
Traditionelles Handwerk als Immaterielles KulturerbeDas Immaterielle Kulturerbe bewahrt lebendiges Handwerk. Durch internationale UNESCO-Programme werden traditionelle Techniken erhalten und weiterentwickelt.
Österreichische Zuckerbäckerei
Das süße Handwerk ist noch immer zu einem großen Teil Handarbeit. Zuckerbäckerei in Österreich umfasst die Herstellung von Torten, Kuchen und anderen Süßigkeiten nach traditionellen Rezepten, Techniken und kunstvollen Verzierungen.
Das Flammen von Gmundner Keramik
Das Flammen der weltberühmten Gmundner Keramik ist ein traditionelles Handwerk, bei dem die Produkte mit den typischen Flammenmustern verziert werden. Diese Technik wird in Gmunden am Traunsee seit Jahrhunderten gepflegt.
Lesachtaler Brotherstellung
In der Brotbacktradition des Kärntner Lesachtals wird nach alten Rezepten und traditionellen Methoden Brot gebacken. Besonders charakteristisch ist das Holzofenbrot. Das Wissen wird in Familienbetrieben weitergegeben, das regionale Erbe gepflegt.
Freihandschmieden
Die alte Handwerkstechnik bearbeitet Metall mit Hammer und Amboss. Hergestellt werden Werkzeuge, Schmuck und Kunstwerke. Diese Kunstfertigkeit wird vor allem in Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark angewandt und weitergegeben.
Frack Maßschneiderei
Fräcke werden in der österreichischen Tradition nach individuellen Maßanfertigungen geschneidert. Die Maßschneiderei beginnt bei der Auswahl von Stoffen und finalisiert den Frack in präziser Anfertigung, der oft mit kunstvollen Details versehen ist.
6 Fakten rund um das Handwerk aus Österreich
Im Zeitalter der Industrialisierung ging der Bezug zum Handwerk verloren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand eine Gegenbewegung, die sich wieder auf ästhetisch hochwertige Erzeugnisse besann: Die Wiener Werkstätte.
Eine der ältesten Zünfte in Wien ist die Goldschmiede. Dieses edle Handwerk erlebte in der Stadt bereits im 14. Jahrhundert seinen Aufschwung.
In der österreichischen Geschichte war das Handwerk hoch angesehen: Viele Mitglieder der Habsburger-Dynastie erlernten ein Handwerk und pflegten es zum Vergnügen.
Noch heute geben Straßennamen in Österreich Auskunft über zahlreiche historische Handwerksberufe (Badergasse, Hafnergasse, Schmiedgasse, Webergasse).
Rund 600.000 Handwerker:innen in Österreich schaffen täglich mit Leidenschaft und Erfahrung unverwechselbare Produkte.
Es gibt über 150.000 traditionelle Handwerksbetriebe in Österreich.
Das Lieblingsstück – ein Leben lang
Kann man sich in ein Handwerksstück verlieben? Man kann. Und ja, bei Handwerk lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Denn in den Manufakturen werden hochwertige Materialien verarbeitet. Die Werkstücke werden von den Besitzer:innen liebevoll gepflegt, aufbewahrt und geschätzt. So freuen sich oft noch kommende Generationen über gutes Handwerk.
Während günstige Produkte einige Zeit überstehen, hält die Freude an einem handgearbeiteten Meisterwerk sehr lang. Oft steigt sogar der Wert. Wie etwa bei den berühmten Lederhosen, die manchmal an die nächste Generation weitergegeben werden. Die individuelle Patina, die sie für den Träger so besonders macht, kommt schließlich erst mit den Jahren. Und ein echter Goiserer steht vielleicht ein ganzes Leben im Schuhschrank. Diese Wertschätzung macht Handwerk nachhaltig.