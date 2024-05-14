Anreise mit Bahn und Bus nach Österreich
Urlaub ohne Auto – entspannt reisen und Österreich mit Leichtigkeit entdecken
Einleitung
Einsteigen, losfahren, abschalten – so beginnt ein Urlaub ohne Auto. Wer mit der Bahn anreist, erlebt schon unterwegs ein Stück Österreich: vorbeiziehende Bergpanoramen, Seen und Dörfer. Statt Stau und Stress bleibt Zeit zum Lesen, Träumen oder Planen.
Viele Reisende nutzen für die Anreise Bahn oder Bus und schätzen die entspannte Fahrt nach Österreich als Alternative zum Auto. Vom schnellen Railjet bis zum Nightjet: Moderne Züge verbinden europäische Städte direkt mit Österreichs Städten und Alpenregionen.
Vor Ort geht es flexibel weiter: Busverbindungen, Shuttleservices, Leihräder oder regionale Gästekarten erleichtern die Mobilität – auch ohne eigenes Auto. So gelingt die Reise nahtlos, vom Nightjet bis zum letzten Kilometer. Wer mit der Bahn reist, erlebt Österreich bewusst – entspannt, komfortabel und immer mit einem Auge auf Landschaft und Regionen entlang der Strecke.
Aktuelle Streckeninfos der ÖBB
Aktuelle Informationen zu Baustellen, Streckensperren und möglichen Fahrplanänderungen findet ihr auf der Website der ÖBB.
Bitte beachtet, dass es dadurch zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen kann und prüft eure Verbindung vorab.
Mit den ÖBB nach Österreich: Verbindungen und Services
Aktuell unterwegs mit dem ÖBB Fahrplan
Reisen leicht gemacht: Ob Zugzeiten, Anschlüsse oder Nightjet-Verbindungen: Mit der digitalen ÖBB-Fahrplanauskunft bleibt ihr immer mobil – von der Stadt in die Alpen.
Reisen mit leichtem Gepäck
… nichts leichter als das! Einfach den ÖBB Gepäckversand für einen bequemen Urlaubsstart buchen und Koffer, Taschen oder Ski werden direkt ans Ziel geliefert.
Europa-Österreich in Hochgeschwindigkeit
Der Railjet verbindet die schönsten Städte Österreichs, direkte Verbindungen gibt es etwa aus Deutschland und der Schweiz.
Mehr Österreich für weniger Geld
Mit der ÖBB Sparschiene reist ihr bequem und günstig durch Österreich – zu Städten, Bergen und Seen, ganz ohne eigenes Auto.
Aktuelle Streckeninfo ÖBB
Keine Überraschungen auf der Schiene: Ob Baustelle oder Betriebsstörung, die ÖBB-Streckeninformationen liefern aktuelle Hinweise zu Fahrzeiten und Verbindungen.
ÖBB Nightjet der neuen Generation
Von A wie Amsterdam bis Z wie Zürich: Der ÖBB Nightjet verbindet 12 Länder über Nacht mit Österreich – mit Extras, hochmodernem Design und viel Komfort auf Schienen.
Reisen mit Stil: ÖBB First und Business Class
Mehr Platz, mehr Ruhe, mehr Service: In der ÖBB First- und Business Class beginnt euer Urlaub schon im Zug – mit persönlichem Komfort.
Fünf Vorteilscards – ein Ziel: Smart reisen
Ob Classic, Jugend, Senior, Family oder Comfort: Mit den Vorteilscards reist ihr flexibel, nutzt zahlreiche Vorteile und spart bei jedem Ticket.
Barrierefrei reisen mit der ÖBB
Ob mit Rollstuhl, Assistenzhund oder Begleitperson: Die ÖBB gestalten Reisen barrierefrei und unterstützen mit Services auf Bahnhöfen und im Zug.
Mit dem Zug direkt ins Erlebnis
Mit der Bahn unterwegs und mehr erleben: ÖBB Plus bietet ermäßigte Eintritte für Thermen, Schifffahrten oder Kulturhighlights.
Mit Zug und Bus durch Österreich von Ost nach West
Westbahn
Die Westbahn verbindet Städte und Alpenorte: von Wien über Salzburg bis Bregenz – mit Stopps in Innsbruck, Jenbach und St. Johann im Pongau. Und neu: Wien bis Villach.
FlixBus
Mit dem Flixbus seid ihr quer durch Europa unterwegs – günstig, bequem und flexibel von Stadt zu Stadt.
Flexibel unterwegs in den Sommer-UrlaubsregionenVon regionalen Buslinien über Carsharing bis zu Gästekarten: In vielen Regionen bewegt ihr euch einfach ohne eigenes Auto und entdeckt Natur, Kultur und Kulinarik.
Zuganbindungen zu Österreichs Winter-UrlaubsregionenOb Skifahren, Winterwandern oder Wellness in den Bergen: Viele österreichische Winterziele erreicht ihr ohne Auto und stressfrei mit dem Zug – oft direkt, manchmal mit nur einmal Umsteigen – ohne Stau und ganz im Rhythmus der Jahreszeit.
Sehr einfach (Top-Anbindung)
Gasteinertal: IC/EC-Bahnhöfe in Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein, bequem erreichbar.
Zell am See: Bahnhof mit EC-Verbindungen aus Salzburg, Innsbruck und München, Busse in alle Täler.
Schladming-Dachstein: Bahnhof Schladming direkt im Ort, schnelle Zugverbindungen aus Salzburg und Wien.
Kitzbühel: Direkter Bahnanschluss mit IC/EC, ICE aus Deutschland und der Schweiz.
Stubaital: Ab Innsbruck direkt mit der Stubaitalbahn – die Tram fährt dann bis ins Tal.
Zillertal: Bahnhof in Jenbach, anschließend eigene Zillertalbahn und dichtes Busnetz.
Einfach (gut erreichbar, mit Umstieg)
Ötztal: IC/EC bis Ötztal Bahnhof, weiter per Bus tief ins Tal bis Gurgl.
Wilder Kaiser: Zug bis Wörgl oder Kufstein, weiter mit regelmäßigem Busverkehr.
Arlberg: Bahnhof St. Anton und Langen am Arlberg mit internationalen Railjet-Verbindungen.
Montafon: Zug bis Bludenz, weiter mit der Montafonerbahn bis Schruns, Busverbindungen im Tal.