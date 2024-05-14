Wanderwege bei Höhenangst
Schwindelfrei in die Berge
Einleitung
Ein steiler Abgrund, der Blick in die Tiefe – und plötzlich setzt das Herz schneller, die Knie werden weich, jeder weitere Schritt scheint unmöglich. Höhenangst ist keine Seltenheit: Rund 20 Prozent der Menschen kennen dieses Gefühl. Brücken, Balkone oder sogar schon die zweite Sprosse einer Leiter können zur Herausforderung werden – und auch Bergwanderungen wirken oft unerreichbar.
Dabei wäre es schade, auf atemberaubende Ausblicke und sportliche Erlebnisse in der Natur zu verzichten. Doch es gibt gute Nachrichten: Mit den richtigen Routen und hilfreichen Tipps lassen sich auch höhere Wege sicher und entspannt meistern.
Die schönsten Wanderwege bei HöhenangstHier erwartet euch alles, was der „Höhenmuffel“ mag: Flache Bergrücken mit tollem Ausblick, gemütliche Wanderungen auf Forststraßen durch verzauberte Wälder und Geheimtipps wie eine keltische Kultstätte. Frohes Wandern!
Auf den Ameisberg
Die leichte Bergwanderung gilt als familienfreundlicher Geheimtipp und führt zu einer keltischen Kultstätte im Sauwald.
Sonnkogel-Runde
Die leichte und blumenreiche Rundwanderung in der Nähe von Steyr bietet wunderschöne Ausblicke auf den Nationalpark Kalkalpen und seine Umgebung.
Auf die Hinteralm von Scheiterboden
Euch erwartet eine entspannte, wenig begangene Wanderung zur Hinteralm auf großteils dicht bewaldeten Pfaden durch den Alplgraben.
Vom Nösslachjoch zur Bergeralm
Der Rundweg führt ausgehend von der Bergstation der Bergeralmbahn über blühende Almwiesen zur Nösslachhütte. Von dort geht's zurück zur Seilbahn-Mittelstation.
Zum Seespitz vom Gleinkersee
Die Hin- und Retour-Strecke bietet Einkehr- und Bademöglichkeiten. Für manche ist der Gipfel vielleicht zu luftig, den tollen Blick gibt es aber schon davor.
Flache Wanderregionen und Aktivitäten
Planung für „Höhenmuffel“
Was schwindelfreien Wander:innen nichts ausmacht, vermiest euch vielleicht die Tour. Daher: Bereitet euch gut auf eure Wanderung vor. Wählt eine Strecke mit breiten Bergrücken – damit vermeidet ihr die Gefahr, an steile und exponierte Stellen zu geraten. Immer hilfreich: die Kunst des Kartenlesens. So wisst ihr gleich, ob die Wanderung an einer Forststraße entlang verläuft, wie steil die Hänge sind und ob euch Schrofen (steiles, felsiges, mit Gras und Geröll durchsetztes Gelände) erwarten.
Der Profitipp: Auf Nummer sicher geht ihr auf barrierefreien Rollstuhlrouten – die eignen sich auch für Familien mit Kinderwagen gut.
Tipps fürs Wandern bei Höhenangst
Ihr müsst nicht die Heldin oder den Helden spielen
Hört auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr merkt, die gewählte Strecke ist euch doch „eine Nummer zu groß“: besser rechtzeitig umkehren. Nächstes Mal klappt es vielleicht.
Wählt die richtige Route
Hin- und Retour-Strecken eignen sich bei Höhenangst besser als Rundwege, da ihr am Rückweg schon wisst, was euch erwartet und gegebenenfalls immer umkehren könnt.
Steigert euch langsam
Höhenangst ist tatsächlich abtrainierbar – auch indem ihr euch langsam steigert und von Mal zu Mal Routen mit mehr Höhe wählt. Freut euch über kleine Fortschritte.
Zu zweit klappt's besser
Mit einer geduldigen Begleitung an eurer Seite geht vieles besser. Sie oder er kann euch die Hand reichen oder sich hinter euch stellen. Sprecht über eure Höhenangst.
Blick nach vorne
Schritt für Schritt stellt ihr euch immer nur den nächsten Metern. Der Blick geht nie nach unten – immer nur nach vorne.