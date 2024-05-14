Weihnachtsmarkt am Karlsplatz Wien bei Abendlicht, Holzhütten mit Lichterketten, Karlskirche im Hintergrund.
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Weihnachtsmärkte in Österreich 2026
Christkindl- und Adventmärkte in Städten, Schlössern und Dörfern

Im Advent erstrahlen die Weihnachtsmärkte in Stadt und Land, begleitet von festlichem Duft und Glanz. Gemeinsam bummeln, genießen und staunen – die Vorfreude wächst!

In Österreich taucht ihr zur Weihnachtszeit in eine unverwechselbare Atmosphäre ein, die Weihnachtsmärkte in allen 9 Bundesländern verbreiten. In den Städten funkeln die Lichter, während der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch festlich geschmückte Gassen zieht.

Auf einem Christkindlmarkt vor prächtiger Schlosskulisse wie Schönbrunn oder Grafenegg trefft ihr auf feines Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten und weihnachtliche Klänge. In ländlichen Gegenden genießt ihr auf stimmungsvollen Adventmärkten authentische Spezialitäten und spürt die Herzlichkeit der Menschen.

Diese Weihnachtsmärkte sind Orte für Begegnung und besondere Momente. Ihr stöbert durch handgefertigte Geschenke, entdeckt traditionelle Dekorationen, während Musik erklingt oder der Schnee leise knirscht. Besonders abseits des Trubels, in kleinen Dörfern, spürt ihr den ursprünglichen Zauber des Advents, eingebettet in die winterliche Landschaft.

Weihnachtliche Entdeckungen

Tipps für Weihnachtsmärkte in Österreichs Städten

Mitten in Wien liegt der Christkindlmarkt auf dem Wiener Rathausplatz. Unzählige Stände mit Handwerkskunst und kulinarischen Köstlichkeiten, ein Baum voller Herzen vor dem beleuchteten Rathaus sowie ein Kinderprogramm kennzeichnen diesen Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt. Wer gerade nicht bummelt oder an den Punschständen die Wiener Geselligkeit genießt, zieht auf dem Eislaufplatz seine Runden oder folgt dem Pfad kunstvoller Weihnachtskrippen.

Ebenso geschichtsträchtig ist der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz. Die traditionellen Hütten mitten in der barocken Altstadt verleihen dem festlichen Schauplatz seine charakteristische Atmosphäre.

Nicht weniger eindrucksvoll ist der Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt. Begleitet von den Klängen der Turmbläser vom Goldenen Dachl und mit dem würzigen Duft von Punsch und Maroni, der durch die mittelalterlichen Gassen weht, entsteht eine besonders heimelige Stimmung.

Beim Adventmarkt am Schlossberg in Graz, hoch über den Dächern der Stadt, erwartet euch stimmungsvolle Beleuchtung, regionale Spezialitäten und weite Ausblicke.

Traditionen im Advent

Tipps für Weihnachtsmärkte in Österreichs Regionen

Der Wolfgangseer Advent im Salzkammergut steht unter dem Motto „Advent wie damals“. Hier erlebt ihr Brauchtum und Kunsthandwerk ganz nah an den Menschen der Region. Immer im Blick: die schwimmende rote Adventkerze auf dem Wolfgangsee.

Ein besonders bodenständiger Christkindlmarkt findet jedes Jahr in der Johannesbachklamm bei Würflach in Niederösterreich statt. Vor der wilden Schlucht erhebt sich mit mehr als 20 Metern Höhe der größte geschmückte Weihnachtsbaum Österreichs. An den über 40 Ständen wärmt ihr euch am offenen Feuer und bewundert die Kunstfertigkeit von Glasbläsern, Drechslern und Schmieden.

Bei Fackelschein und Kerzenlicht zeigt sich beim Salzburger Bergadvent im Großarltal eine Vielzahl an Weihnachtskrippen, die der lokale Krippenbauverein in monatelanger Handarbeit hergestellt hat.

Der Katschberger Adventweg in Kärnten führt entlang eines beleuchteten Winterpfads zwischen verschneiten Hütten, vorbei an regionalen Spezialitäten, Musik und Lesungen.

Lebkuchen und Bienenwachs duften durch die Gassen rund um die Basilika Mariazell in der Steiermark. Hier prägen Pilgertradition und feierliche Atmosphäre das Adventgeschehen.

Beim Rattenberger Advent in Tirol ersetzen in der mittelalterlichen Stadt ersetzen Kerzen, Fackeln und Feuerstellen das elektrische Licht und schaffen eine besonders besinnliche Stimmung.

Imperiale Kulissen

Tipps für Weihnachtsmärkte bei Österreichs Schlössern

Wo einst Kaiser und Fürsten residierten, wird die Adventzeit auf besondere Weise erlebbar. Beim Hellbrunner Adventzauber in Salzburg erwartet euch ein Märchenwald aus 700 Nadelbäumen, geschmückt mit 10.000 roten Kugeln und Lichterketten.

Kaiserliches Flair verbreitet der Kultur- und Weihnachtsmarkt von Schloss Schönbrunn in Wien. Vor der festlichen Beleuchtung des Schlosses wird traditionelles Kunsthandwerk – von Holzschnitzarbeiten über nostalgisches Spielzeug bis hin zu liebevoll gestalteten Deko-Objekten – angeboten.

Vor dem Wiener Schloss Belvedere zeigt sich im barocken Ambiente ein Weihnachtsmarkt mit kreativen Geschenkideen und kulinarischen Angeboten.

Im stimmungsvoll beleuchteten Schlosspark erwarten euch beim Adventmarkt in Grafenegg in Niederösterreich handwerkliche Erzeugnisse, regionale Spezialitäten und ein Rahmenprogramm voller Musik und Lesungen.

Hinweis:

Unsere Auflistung bietet einen Überblick der Adventmärkte pro Bundesland, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachtet, dass noch nicht alle Termine für 2026 bekannt sind. Wir bemühen uns die Daten laufend zu ergänzen und aktualisieren. Da es auch kurzfristig zu Terminänderungen kommen kann, seht euch bitte zusätzlich die Webseite der jeweiligen Region an bzw. kontaktiert den lokalen Tourismusverband direkt. 

Burgenland

Bad Sauerbrunn: Advent im Christbaumdorf
28.11. – 20.12.2026, Samstag, Sonntag + 08.12.

Eisenstadt:
Adventmarkt im Schloss Esterházy
11.12. – 13.12.2026
Eisenstädter Christkindlmarkt
20.11. – 24.12.2026

Forchtenstein: Adventmarkt auf Burg Forchtenstein
27. – 29.11.2026

Lackenbach: Adventmarkt im Schloss Lackenbach
04. – 06.12.2026

Mörbisch: Winterwunder Mörbisch
20.11. – 30.12.2026, Freitag bis Sonntag + weitere Termine

Neuhaus am Klausenbach: Advent auf Schloss Tabor
Termin folgt

Rust: Ruster Adventmeile
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.

Stadtschlaining: Mittelalterlicher Christkindlmarkt
Termin folgt

St. Margarethen: Weihnachtsmarkt
06.12.2026

1/2

Kärnten

Bad Kleinkirchheim: Kirchheimer Advent
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.

Feistritz ob Bleiburg: Petzen Christkindlmarkt auf 1.700m
05.12. – 13.12.2026, Samstag und Sonntag + 19.12.

Katschberg: Katschberger Adventweg
25.11. – 23.12.2026, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag + 08., 25., 28.12.

Klagenfurt: Klagenfurter Christkindlmarkt am Neuen Platz
14.11. – 24.12.2026

Launsdorf: Adventmarkt Burg Hochosterwitz
04.12. – 08.12.2026

Mallnitz: Mallnitzer Bergadvent
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.

Millstätter See: Millstätter Lichtweg im Advent
29.11.2026 – 03.01.2027, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.

2/2

Kärnten

Villach / Region Villach: Advent in Villach
20.11. – 31.12.2026

Wörthersee: Advent am Wörthersee
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12., sofern nicht anders angegeben
Maria Wörth: Romantischer Kirchenadvent Maria Wörth
21.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 07., 08.12.
Pörtschach: Stiller Advent am See
Pyramidenkogel: Advent über den Wolken am Pyramidenkogel
Velden: Veldener Advent

1/3

Niederösterreich

Aggsbach Dorf: Kunsthandwerksmarkt auf der Burgruine Aggstein
30.10. – 22.11.2026, Freitag bis Sonntag

Baden bei Wien: Advent im Park - Baden FAIRzaubert
20.11. – 23.12.2026, Mittwoch bis Sonntag + 21., 22.12.

Dürnstein: Wachauer Advent Dürnstein auf dem Schiff, im Stiftshof und dem Weihnachtsweg
20.11. – 13.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.

Ebreichsdorf: Adventzauber im Schlosspark Ebreichsdorf
28.11. – 13.12.2026

Eggenburg: Eggenburger Adventzauber
21. – 22.11.2026

Grafenegg: Grafenegg Advent im Schloss Grafenegg
05.12. – 08.12.2026

Krems: Kremser Adventzauber
19.11. – 23.12.2026

2/3

Niederösterreich

Litschau: Litschauer Advent „Von Haus zu Haus“
28.11. – 29.11.2026

Mostviertel: Advent an der Most- und Eisenstraße
21.11. – 06.12.2026, Funkelnde Weihnacht
28.11. – 13.12.2026, Flammende Weihnacht

Perchtoldsdorf: Weihnachtsmarkt am Kirchenbergl
Termin folgt

Retz: Advent „drüber & drunter“
Termin folgt

Rosenburg: Waldviertler Christkindlmarkt auf dem Schloss Rosenburg
21.11. – 29.11.2026, Samstag und Sonntag + 27.11.

Schallaburg: Christkindlmarkt Schallaburg
11. – 13.12.2026

Schiltern: Kittenberger's Adventzauber im Garten
02.11.2026 – 06.01.2027

3/3

Niederösterreich

Schloss Hof: Weihnachtsmarkt im Schloss Hof
14.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 07., 08.12.

Seebenstein: Adventmeile im Park Seebenstein
Termin folgt

Tulln an der Donau: Winter-Bezaubermarkt im Minoritenkloster
Termin folgt

Weitra: Weitraer Adventtage
28. – 29.11.2026 

Wiener Neustadt: Der "Neue Advent"
20.11. – 22.11.2026, Weihnachten im Stadtpark
27.11. – 29.11.2026, Advent in der Beethovenallee
04.12. – 06.12.2026, Advent am Dom
11.12. – 13.12.2026, Advent im Bürgermeistergarten 

Zwettl: Goldener Zwettler Advent
05. – 08.12.2026

1/2

Oberösterreich

Bad Ischl: Christkindlmarkt der Ischler Handwerker
07.12. – 08.12.2026

Garsten: Garstner Advent
28.11. – 08.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.

Kirchdorf am Inn: Weihnachtsmarkt Schloss Katzenberg
04.12. – 13.12.2026, Freitag bis Sonntag

Kirchdorf an der Krems: Kirchdorfer Adventzauber
Termin folgt

Linz: Advent in Linz
21.11. – 24.12.2026, sofern nicht anders angegeben
Advent am Dom bis 23.12.
Christkindlmarkt am Linzer Hauptplatz
Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten

Mondsee: Advent in Mondsee
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag 

Pettenbach im Almtal: Christkindlmarkt in Pettenbach
08.12.2026 

Raab: Kellergröppen Advent
Termin folgt 

2/2

Oberösterreich

Steinbach an der Steyr: Steinbacher Adventmarkt
28.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12. 

Steyr: Advent in der Christkindlregion Steyr
Adventdorf am Stadtplatz
13.11. – 24.12.2026
Steyrer Christkindlmarkt Promenade
13.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag

Traunsee:
Adventzauber Toscana
21.11. – 13.12.2026, Samstag und Sonntag + 07., 08.12.
Traunkirchner Weihnachtsmarkt
05., 06. + 08.12.2026

Wels: Welser Weihnachtswelt
Termin folgt

Wolfgangsee: Wolfgangseer Advent
St. Wolfgang
20.11. – 20.12.2026 + 07., 08.12.

1/4

SalzburgerLand

Altenmarkt-Zauchensee: Altenmarkter Advent.Markt
21.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.

Fuschl am See: Advent der Dörfer Fuschlseeregion
Termin folgt 

Gasteinertal: Adventmärkte im Gasteinertal
Bad Gastein: ARTvent-Markt Bad Gastein
Termin folgt 
Bad Hofgastein: Advent in Bad Hofgastein
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Dorfgastein: Advent in Dorfgastein
12.12.2026 

Goldegg: Goldegger Advent
20.12.2026 

Großarl: Salzburger Bergadvent im Großarltal
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.

2/4

SalzburgerLand

Grödig-St. Leonhard: Adventmarkt St. Leonhard
28.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.

Hallein: Halleiner Weihnachtsmarkt
13.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.

Hochkönig: Advent in den Salzburger Bergen
Wallfahrt-Advent in Maria Alm: 27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag
Advent Hochkönig in Dienten: 12. – 13.12.2026 

Mauterndorf: Adventmarkt auf Burg Mauterndorf
05.  – 13.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.

Obertauern: Tauernadvent
Termin folgt

Radstadt: Radstädter Bergadvent am Stadtplatz
28.11. – 27.12.2026, Samstag und Sonntag

3/4

SalzburgerLand

Salzburg Stadt: Advent in Salzburg 
Historischer Christkindlmarkt am Domplatz
19.11.2026 – 01.01.2027
Adventmarkt im Burghof der Festung Hohensalzburg
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Hellbrunner Adventzauber im Schloss Hellbrunn
19.11. – 24.12.2026
Weihnachtsmarkt am Mirabellplatz
19.11. – 31.12.2026

Salzburger Saalachtal: Bergweihnacht in Maria Kirchental bei Lofer
05.12. – 13.12.2026, Samstag und Sonntag

4/4

SalzburgerLand

Salzburger Seenland:
Henndorf am Wallersee: Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl
13.11.2026 – 06.01.2027
Mattsee: Adventmarkt am See
28.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag
Oberndorf: Stille Nacht Adventmarkt
Termin folgt

Werfen: Adventmarkt auf Burg Hohenwerfen
28.11. – 08.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.

Wolfgangsee: Wolfgangseer Advent
St. Gilgen und Strobl
20.11. – 20.12.2026, Mittwoch bis Sonntag + 07., 08.12.

Zell am See-Kaprun: Adventmärkte
Termine folgen

1/2

Steiermark

Admont:
Admonter Adventmarkt
04.12. – 13.12.2026, Freitag bis Sonntag 
Advent im Nationalpark Gesäuse
29.11.2026

Bad Gleichenberg: Adventmarkt
29.11. – 20.12.2026, jeweils Sonntag

Bruck an der Mur: Christkindlmarktl am Brucker Schlossberg
26. – 29.11.2026

Fürstenfeld: Fürstenfelder Weihnachtsmarkt
Termin folgt

Gleisdorf: Gleisdorfer Adventmarkt
27.11. – 23.12.2026, Freitag bis Sonntag + 08., 23.12.

Graz: Advent in Graz 
„Aufsteirern“ Weihnachtsmarkt am Schlossberg
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag 
Christkindlmarkt am Hauptplatz
20.11. – 24.12.2026 
Adventmarkt im Joanneumsviertel mit Kunsthandwerk
20.11. – 23.12.2026 
Christkindlmarkt im Franziskanerviertel
20.11. – 24.12.2026

2/2

Steiermark

Hartberg: Hartberger Weihnachtszauber
20.11. – 23.12.2026

Leoben: Leobener Christkindlmarkt
27.11. – 23.12.2026

Mariazell: Mariazeller Advent
19.11. – 20.12.2026, Donnerstag bis Sonntag + 07., 08.12.

Pöllau: Pöllauer Schlossadvent
12.11. – 20.12.2026, Donnerstag bis Sonntag + 08.12.

Schladming:
Advent am Talbach
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag 
Adventzauber in der Talbachklamm
28.11. + 19.12.2026 

Vorau: Joglland Advent g’spian im Freilichtmuseum Vorau
12.12. – 13.12.2026

Zeltweg: Farracher Advent
04.12. – 08.12.2026

1/3

Tirol

Achensee:
Seeweihnacht am Achensee
Termin folgt
Tiroler Bergweihnacht im Heimatmuseum Sixenhof
Termin folgt

Hall in Tirol: Haller Adventmarkt
20.11. – 24.12.2026

Innsbruck:
Christkindlmarkt in der Altstadt – der traditionelle Markt
15.11. – 23.12.2026
Christkindlmarkt Hungerburg – der Panoramamarkt
20.11.2026 – 06.01.2027
Christkindlmarkt in der Maria-Theresien-Straße – der moderne Markt
25.11.2026 – 06.01.2027
Christkindlmarkt am Marktplatz – der Familienmarkt
15.11. – 23.12.2026
Christkindlmarkt St. Nikolaus – der besinnliche Markt
20.11. – 23.12.2026
Christkindlmarkt Wilten – der kunstvolle Markt
20.11. – 23.12.2026

2/3

Tirol

Kufstein:
Weihnachtszauber auf der Festung
28.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag
Weihnachtsmarkt im Stadtpark
20.11. – 20.12.2026, Mittwoch bis Sonntag + 08.12.

Lienz: Lienzer Advent
20.11. – 24.12.2026

Region Seefeld – Tirols Hochplateau:
Seefeld: Seefelder Weihnachtsmarkt
20.11.2026 – 06.01.2027
Leutasch: Leutascher Kapellenadvent
27.11.2026 – 19.12.2026, Freitag und Samstag

PillerseeTal: Magischer Advent - Christkindldorf am See
28. – 29.11. + 12. – 13.12.2026

3/3

Tirol

Rattenberg: Rattenberger Advent
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 08.12.

Schwaz: Schwazer Advent
20.11. – 23.12.2026, Freitag bis Sonntag + 08., 23.12.2026

St. Johann in Tirol: St. Johanner Weihnachtsmarkt
27.11. – 24.12.2026, Freitag bis Sonntag

Zillertal:
Mayrhofen: Mayrhofner Advent am Waldfestplatz
28.11. – 19.12.2026, Freitag bis Sonntag 
Tux-Finkenberg: Tuxer Advent für Familien
29.11.2026
Zell-Gerlos: Zeller Weihnachtsmarkt
12.12. – 13.12.2026

Vorarlberg

Bludenz: Bludenzer Christkindlemarkt
26.11. – 24.12.2026

Bregenz: Bregenzer Weihnacht
Bregenzer Weihnachtsmarkt
15.11. – 23.12.2026
Herz-Jesu Adventmärktle
Termin folgt
Vorklöschtner Adventmärktle
22.11.2026

Dornbirn: Christkindlmarkt Dornbirn
20.11. – 23.12.2026

Feldkirch: Weihnachtsmarkt Feldkirch
26.11. – 24.12.2026

Kleinwalsertal: Kleinwalsertaler Weihnachtsmarkt
Termin folgt

Lech Zürs: Adventzauber in Lech Zürs
Ab 03.12.2026, jeweils an den Wochenenden

Montafon: Weihnachtsmärkte im Montafon
Silbertaler Bergknappen Weihnacht
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.2026

Schwarzenberg: Schwarzenberger Adventmarkt
27.11. – 28.11.2026

1/2

Wien

Adventmarkt und Weihnachtsschau in den Blumengärten Hirschstetten
12.11. – 20.12.2026

Altwiener Christkindlmarkt Freyung
14.11. – 23.12.2026

Am Hof Adventmarkt
13.11. – 23.12.2026

Art Advent: Kunst und Handwerk am Karlsplatz
Termin folgt

Museums Quartier - Wintergarten im MQ
Termin folgt

Schloss Belvedere K&K Weihnachtsmarkt
20.11. – 31.12.2026

Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz
20.11. – 26.12.2026

2/2

Wien

Weihnachtsdorf Stephansplatz
06.11. – 26.12.2026

Weihnachtsdorf Uni Campus Wien
13.11. – 23.12.2026

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn
06.11.2026 – 06.01.2027

Weihnachtsmarkt am Spittelberg
13.11. – 23.12.2026

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark
Termin folgt

Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz
13.11. – 26.12.2026

Wiener Weihnachtstraum am Christkindlmarkt - Rathausplatz
13.11. – 26.12.2026

Wintermarkt am Riesenradplatz - Prater
20.11.2026 – 06.01.2027

Adventmärkte in den Bundesländern

Advent im Burgenland

Advent in Kärnten

Advent in Niederösterreich

Adventmärkte in Oberösterreich

Advent im SalzburgerLand

Advent in der Steiermark

Advent in Tirol

Advent in Vorarlberg

Advent in Wien

FAQs

Die meisten Weihnachtsmärkte in Österreich starten in der zweiten Novemberhälfte, einzelne bereits etwas früher. Christkindlmärkte in großen Städten haben meist täglich geöffnet – oft bis zum 24. Dezember, manche sogar bis Silvester oder bis zum 6. Jänner. Kleinere Weihnachtsmärkte in ländlichen Regionen haben dagegen oft kürzere Laufzeiten, manche nur an ausgewählten Wochenenden oder an einem einzigen Termin.

Österreichs Weihnachtsmärkte sind vielfältig – von Christkindlmärkten vor historischen Schlössern bis zu Adventmärkten in den Bergen. Zu den bekanntesten zählen die Märkte in Wien, Salzburg und Innsbruck sowie besondere Adventmärkte wie in St. Wolfgang im Salzkammergut, Katschberg in Kärnten, Mariazell in der Steiermark oder Rattenberg in Tirol.

Ja – viele Weihnachtsmärkte in Österreich richten sich mit eigenen Angeboten an Familien. Zahlreiche Christkindlmärkte und Adventmärkte haben Kinderprogramme mit Ponyreiten, Eislaufbahnen, Karussells, Bastelwerkstätten und Märchenlesungen.

Mehrere Adventmärkte in Österreich finden direkt vor Schlössern statt: der Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn in Wien, der Hellbrunner Adventzauber in Salzburg, der Weihnachtsmarkt beim Wiener Schloss Belvedere sowie der Adventmarkt im Schlosspark von Grafenegg in Niederösterreich.

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