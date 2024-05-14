Im Advent erstrahlen die Weihnachtsmärkte in Stadt und Land, begleitet von festlichem Duft und Glanz. Gemeinsam bummeln, genießen und staunen – die Vorfreude wächst!

In Österreich taucht ihr zur Weihnachtszeit in eine unverwechselbare Atmosphäre ein, die Weihnachtsmärkte in allen 9 Bundesländern verbreiten. In den Städten funkeln die Lichter, während der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch festlich geschmückte Gassen zieht.

Auf einem Christkindlmarkt vor prächtiger Schlosskulisse wie Schönbrunn oder Grafenegg trefft ihr auf feines Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten und weihnachtliche Klänge. In ländlichen Gegenden genießt ihr auf stimmungsvollen Adventmärkten authentische Spezialitäten und spürt die Herzlichkeit der Menschen.

Diese Weihnachtsmärkte sind Orte für Begegnung und besondere Momente. Ihr stöbert durch handgefertigte Geschenke, entdeckt traditionelle Dekorationen, während Musik erklingt oder der Schnee leise knirscht. Besonders abseits des Trubels, in kleinen Dörfern, spürt ihr den ursprünglichen Zauber des Advents, eingebettet in die winterliche Landschaft.