Schloss Ort auf einer Insel im Traunsee, Segelboote, Bergpanorama im Hintergrund, Gmunden.
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Traunsee-Almtal
Seenschönheit im Salzkammergut

Die Region um den Traunsee zieht Menschen magisch an. Hier tauchen sie in das Salzkammergut ein, genießen seine Pracht und erleben die Kultur rund um Gmunden.

Es ist das Bild der sich im Traunsee spiegelnden Berge, das beeindruckt. Vor allem der imposante Traunstein hebt sich direkt über dem Ufer des Traunsees empor. Am Nordrand der Nördlichen Kalkalpen auf einer Seehöhe von 423 Metern gelegen, ist er der viertgrößte österreichische See. Mit seinen 204 Metern ist er sogar der tiefste See Österreichs, was seinem Wasser einen satten Blaugrün-Ton verleiht. Es ist nachvollziehbar, warum das die Region Traunsee-Almtal im Salzkammergut schon lange für Sommerfrische bekannt ist, denn hier lässt es sich wunderbar ausspannen und erholen. Und gleichzeitig gibt es hier so viel zu entdecken: Sanft gleiten Segelschiffe und kleine Fischerboote über den Traunsee. Auf einer kleinen Insel im See thront das Seeschloss Ort, das zu den ältesten Gebäuden des Salzkammerguts zählt. 

Kulturell war in der lebendigen Umgebung schon immer viel los: Der berühmte österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard schätzte die Gegend und erwähnte sie oft in seinen Werken. Der Ort Gmunden ist für sein jahrhundertealtes Keramikhandwerk weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Im Sommer finden jährlich die Gmundner Festwochen statt.  

Quick-Info zur Region Traunsee-Almtal
Lage:Oberösterreich / Salzkammergut
Fläche: 1.100 km²
Einwohner:innen:90.000 (Stand März 2025)
Tiefe des Traunsees:204 Meter
„Hausberg“:Traunstein (1.691 m)
Beste Reisezeit
Spring, Summer und Autumn
Ideal für
Alle

Die Region Traunsee-Almtal in allen Perspektiven

Die Top Highlights

Traunfall: Wasserfall mit 12 Meter Höhe

Grünberg: Ein Naherholungsgebiet und Wanderparadies

Gmundner Keramik: Handgefertigte Qualität seit 1492

Cumberland Wildpark Grünau: Natur und ganz viele Tiere

Schloss Ort: Malerische Kapelle am See

Schifffahrt: Die Landschaft vorbeiziehen lassen

Toscanapark: Für herrliche Spaziergänge am See

Traunstein: Der mächtige „Eingang” zum Salzkammergut

Im Zeichen von Kultur und Keramik 

Gmunden Keramik 

Gmunden ist weltweit für seine langjährige Tradition in der Keramikherstellung bekannt. Das charakteristische grün-weiße Design der Gmundner Keramik hat sich zu einem Synonym für österreichische Tischkultur entwickelt. Es steht für die Liebe zum traditionellen Handwerk, denn jedes Stück wird von Hand gefertigt und bemalt. Interessierte können die Manufaktur besuchen und in Führungen mehr über die Kunstform Keramik erfahren. 

Gmunden liegt am Nordufer des Traunsees und blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins Mittelalter reicht. Wer durch die Altstadt flaniert, dem fallen sofort die gut erhaltenen historischen Gebäude, die engen Gassen und malerischen Plätze auf. Als romantisch und zugleich lebendig wird Gmunden beschrieben. Hier lässt es sich bestens einen Kaffee an der Promenade genießen, den Blick auf die imposanten Berge richten und das alpine Lebensgefühl spüren. 

Gmundner Keramik

Aktivitäten in der Region Traunsee-Almtal

Mehr als Waldbaden

Waldness

Das Almtal darf sich als eine der waldreichsten Regionen Österreichs bezeichnen und ist Europas erste Waldness Destination. Waldness verbindet die Sehnsucht nach dem ursprünglichen Naturerlebnis mit Entspannung und Erholung. 18 Kooperationsgemeinden der Region bieten Aktivitäten und Programme aber auch einfach nur Raum und Zeit, um den Wald nachhaltig zu erleben.  

Mehr über Waldness

Die Orte am Traunsee

Grünau im Almtal

Der Ort liegt direkt am Fuße des Toten Gebirges und an der Romantikstraße. Urlaubsidylle ist hier gewiss. Zudem ist Grünau im Almtal Mitglied der Bergsteigerdörfer.

Grünau im Almtal

Ebensee am Traunsee

Unglaublich schöne Plätzen, eine zentrale Lage für Ausflüge und herzliche Gastgeber:innen machen den Ort am Traunsee zu einem Erlebnis.

Ebensee am Traunsee

Altmünster am Traunsee

Der Ort liegt direkt am Traunsee – Blick auf den Traunstein inklusive. Hier sind alle richtig, die Ruhe suchen und die Natur erleben wollen.

Altmünster am Traunsee

Gmunden am Traunsee

Die kleine historische Stadt bezaubert durch ihren Charme und ist einen Besuch wert. Berühmtheit erlangte sie durch die hier immer noch per Hand hergestellte Keramik.

Gmunden am Traunsee

Traunkirchen am Traunsee

Das idyllische Ortszentrum auf einer vom Westufer vorspringenden Halbinsel wird durch die eindrucksvolle Kulisse des Traunsteins geprägt. Ein Ort wie im Märchen.

Traunkirchen am Traunsee

Besondere Events

Salzkammergut Festwochen Gmunden

12.4.2025 – 17.8.2025
Gmunden

Aufstrebende wie renommierte Künstler:innen erhalten von April bis August eine Bühne. Literatur, Musik, Theater, Kabarett und bildende Künste – hier geht’s zum Programm.

Salzkammergut Festwochen Gmunden

Toscanalauf Gmunden

8.6.2025
Gmunden

Wer es im Urlaub sportlich mag, nimmt am Lauf durch das pittoreske Gmunden teil. Los geht es am Rathausplatz, dann weiter die Esplanade entlang des Traunsees.

Toscanalauf Gmunden

Toscanapark-Open-Air-Konzert

1.8.2025
Gmunden

Die österreichische Band Bilderbuch feiert im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem Open-Air-Konzert im Toscanapark.

Toscanapark-Open-Air-Konzert

Besondere Unterkünfte

Seehotel im Weyer

JUFA Hotel Grünau im Almtal

Seehotel „Das Traunsee”

FAQs

Das Seeschloss Ort, auf einer kleinen Insel im Traunsee gelegen, zählt zu den ältesten Gebäuden im Salzkammergut. Hier finden Veranstaltungen wie klassische Konzerte und Ausstellungen statt. Im herrschaftlichen Ambiente des Restaurants können sich die Gäste stärken und auf der Terrasse kühle Getränke in der Sonne genießen. Berühmtheit erlangte das Seeschloss Ort als Schauplatz der gleichnamigen Fernsehserie („Schloss Orth“) von 1996 bis 2004. 

Seeschloss Ort

Die Gegend um den Traunsee beeindruckt mit ihrer imposanten Berg- und Seenlandschaft. Hier sind zahlreiche Aktivitäten in der Natur möglich. Der See selbst bietet sich zum Baden an, da sein Ufer frei zugänglich ist. Segeln, Windsurfen, Wakeboarden, Stand-up-Paddeln, Tauchen und Angeln machen hier besonders viel Spaß. Die Berge laden zu Mountainbiketouren und Wanderungen ein. Besonders der markante Traunstein mit seinen 1.691 Metern eignet sich für eine anspruchsvolle Tagestour, die mit Panoramablick auf die umliegenden Gipfel belohnt. 

Am Nordufer des Traunsees befindet sich Gmunden – die bekannteste Stadt am Traunsee, am Südufer Ebensee. Westlich des Sees liegen Traunkirchen und Altmünster. 

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