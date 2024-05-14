Mann mit Sonnenbrille und Cap spielt Trompete auf einem Berggipfel, Alpenpanorama im Hintergrund.
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Österreichs schönste Urlaubsregionen
Natur erleben zwischen Alpen und Wasser, Kultur und Genuss

Urlaub an Seen oder in den Bergen, für Familien oder Kulturfans: Österreichs Urlaubsregionen verbinden die stille Schönheit der Natur mit dem bunten Angebot der Städte.

Wie auch immer euer Traumurlaub aussieht – Österreichs Urlaubsregionen verbinden das Beste aus allen Welten: von kristallklaren Seen und imposanten Bergen bis zu Städten voller lebendiger Kultur.

Das Salzkammergut, Altaussee und der Traunsee sind idyllische Seenregionen, die Wasser- und Bergbegeisterung perfekt vereinen. Ötztal, Stubaital und Wilder Kaiser – echte Alpenregionen – lassen alpines Lebensgefühl beim Wandern und Klettern spüren. Die Südsteiermark begeistert mit Wein, Natur und Genuss, während die Wachau entlang der Donau mit historischen Dörfern und kulturellen Schätzen fasziniert. Bad Gastein schließlich vereint Bergregion und urbanen Charme auf besondere Weise. Sucht euch eure Lieblingskombination einfach aus!

Alpenregionen: Berge, Almen und Aktivitäten

In den Alpen wechseln sich schroffe Gipfel und sanfte Almen ab, durchzogen von klaren Bergbächen und Wegen – wie geschaffen für Wanderungen, Radtouren oder ruhige Momente in der Natur. Jede Region hat ihren eigenen Rhythmus zwischen Aktivität und Entspannung.

Arlberg

Schneebedeckte Gipfel, Bergseen, Almen: Am Arlberg ziehen Skifans im Winter die Hänge hinab, im Sommer folgen Wandernde und Mountainbiker:innen den Wegen durch die Natur.

Urlaub am Arlberg

Schladming-Dachstein

Zwischen Schladminger Tauern und Dachstein-Gletscher begeistert ein Naturparadies: 230 Pistenkilometer, 1.000 Kilometer Wanderwege und alpine Kulinarik erwarten euch.

Urlaub in Schladming-Dachstein

Hochkönig

Die Natur entfaltet sich hier in ihrer ganzen Schönheit: Im Winter locken 120 Pistenkilometer, im Sommer 340 Kilometer Wanderwege – ein Paradies für aktive Familien!

Urlaub am Hochkönig

Wasserregionen: Seen, Flüsse und malerische Landschaften

Badeseen, Flüsse und weite Uferlandschaften prägen Österreichs Wasserregionen. Ob beim Badevergnügen, beim Wandern entlang von Bergseen oder beim Radfahren an der Donau – hier verschmelzen Natur, Ruhe und sportliche Abenteuer zu einem besonderen Erlebnis.

Kultur- und Genussregionen: Stadt, Kulinarik und Good Vibes

Historische Altstädte, Museen, regionale Spezialitäten und charmante Cafés verbinden Kultur, Genuss und urbanes Flair zum österreichischen Lebensgefühl.

Zell am See-Kaprun

Ein wunderschöner Ort am Zeller See, umgeben von den Alpen. Wandern, Baden und Boot fahren im Sommer, im Winter bekannt als Skigebiet.

Urlaub in Zell am See-Kaprun

Gastein

In Gastein treffen Berge und Thermalquellen, Natur und Architektur, Bewegung und Ruhe aufeinander – eine Region voller Kontraste für Sommer und Winter.

Urlaub in Gastein

Naturregionen: Erholung, Ruhe und Ursprünglichkeit

Im Waldviertel spiegeln Teiche den Himmel, durch den Wienerwald ziehen sich weite Pfade. Das Mühlviertel zeigt sanfte Hügel, Osttirol Gipfel und Almwiesen, in der Wildschönau trifft alpine Ursprünglichkeit auf Erholung. Und überall wird die Kraft der Natur spürbar.

Wildschönau

Das stille Hochtal in den Kitzbüheler Alpen bietet facettenreiche Naturerlebnisse. Zwischen Almen, klarer Bergluft und Gastfreundschaft findet ihr hier Ruhe und Erholung.

Urlaub in der Wildschönau

Osttirol

Zwischen schroffen Gipfeln und stillen Tälern zeigt Osttirol eine Landschaft voller Kontraste – rau und sanft, geprägt von Natur, die ihren eigenen Rhythmus lebt.

Urlaub in Osttirol

FAQs

Beliebte Alpenregionen sind beispielsweise das Ötztal, Zillertal und Stubaital in Tirol, das Montafon in Vorarlberg oder die Regionen Obertauern und Saalbach Hinterglemm im SalzburgerLand. Sie sind ideal zum Wandern, Skifahren oder für alpine Abenteuer.

Österreich bietet viele familienfreundliche Regionen mit Natur, Berge und Abenteuer. Besonders beliebt sind das Alpbachtal und die Region Wilder Kaiser in Tirol, Schladming-Dachstein in der Steiermark oder auch die Region Hochkönig im SalzburgerLand.

Die Wachau mit ihren Weingärten und Stiften, die Südsteirische Weinstraße oder beispielsweise die Städte Bad Ischl, Villach und Bad Gastein vereinen Genuss und Kultur auf besondere Weise.

Das Waldviertel sowie der Wienerwald in Niederösterreich oder das Mühlviertel in Oberösterreich sind Rückzugsorte für alle, die Ruhe, Waldlandschaften und Naturerlebnisse suchen.

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