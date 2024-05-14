Mit geübten Handgriffen formen Christian und Maria aus der weichen Zuckermasse einzigartige Süßigkeiten für ihre Zuckerlgeschäfte in Wien und Salzburg.

Allgegenwärtig ist der betörende Duft des köchelnden Zuckers, der den Beginn der Herstellung dieser köstlichen Naschereien einläutet. Christian schwingt die zähe Zuckermasse gekonnt über den Zuckerhaken, um tausende Luftbläschen einzuarbeiten, die die Zuckerl am Ende so richtig krachen lassen. Die Königsklasse jedoch ist das Kreieren der kleinen Kunstwerke im Inneren der Motivzuckerl. So entstehen winzig kleine Blumen, Tierchen, Symbole oder gar Schriftzüge.

„Maria und ich haben uns die 150 Jahre alte Handwerkstechnik angeeignet”, erklärt Christian Mayer, „damit wir auch längst vergessene Zuckerlsorten wie z.B. die Seidenzuckerl oder Krachmandeln handgemacht produzieren können”.