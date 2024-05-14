Unkonventionell, verheiratet, pleite

Vor allem Kauffmanns Porträts, die ganz der Mode der Zeit entsprachen, waren heiß begehrt. Jeder, der etwas auf sich hielt, suchte „Miss Angel“ auf und ließ sich von ihr malen. Der Spitzname – kreiert von Sir Joshua Reynolds, dem Präsidenten der Royal Academy – spiegelte ihre Beliebtheit in der Londoner Gesellschaft wider. Das bescherte der Künstlerin schon bald ein beträchtliches Vermögen und machte ihr Atelier – an welchem Ort sie auch immer gerade malte – zum zentralen Treffpunkt der High Society.

So gebildet, gut vernetzt, begabt und glamourös sie war, so unerfahren war sie in Liebesdingen: 1767 saß sie in London einem Heiratsschwindler auf. Drei Monate nach der Hochzeit war sie wieder geschieden und um ihr Geld gebracht. Stoff genug für einen saftigen Skandal.