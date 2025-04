Berühmte Persönlichkeiten aus Österreich

Dem Leben und Werk von Menschen nachzuspüren, die Bedeutendes geschaffen haben, ist höchst inspirierend. Dazu gibt es in Österreich viele interessante Plätze und Orte.

Österreich hat im Laufe der Geschichte zahlreiche Persönlichkeiten hervorgebracht, die in Kunst, Musik, Literatur und Politik unvergessene Spuren hinterließen. Kaiserin Elisabeths Leben fasziniert bis heute – nachzuspüren im Schloss Schönbrunn und an anderen Plätzen. Die Habsburger prägten über Jahrhunderte das europäische Geschehen, ihre Geschichte ist im Kunsthistorischen Museum und der Hofburg lebendig.

Musikgenies wie Mozart, Schubert, Liszt und Bruckner veränderten die Musikgeschichte – ihre Werke erklingen an vielen anderen Kulturstätten. In der Kunst beeindruckten Gustav Klimt, Egon Schiele und Friedensreich Hundertwasser, zu erleben etwa im Belvedere oder im Leopold Museum. Und Literaturgrößen wie Thomas Bernhard und Peter Rosegger hinterließen tiefe Einblicke in die österreichische Seele, jeder auf seine Art.