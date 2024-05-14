Ökologie trifft Kunst: Der Wiener Künstler und Architekt ging mit organischen Formen und Umweltschutzvisionen neue Wege.

Friedensreich Hundertwasser war ein Künstler, Architekt und Umweltaktivist. Schon früh fiel sein außergewöhnlicher Sinn für Farben und Formen auf. Trotz der Schrecken des Zweiten Weltkriegs zeichnete und malte der Junge märchenhafte Landschaften mit satten Farben, herrlichen Wäldern und paradiesischen Welten. Nach einem kurzen Studium an der Wiener Akademie entwickelte er in den 1950er Jahren seinen unverwechselbaren Stil: organische Formen, leuchtende Farben und die Spirale als zentrales Motiv. Ab den 1970er Jahren widmete er sich verstärkt der Architektur, schuf über 40 Bauwerke weltweit und setzte sich für Dachbegrünung, „Baummieter“ und eine naturverbundene Bauweise ein.

Hundertwasser sah Kunst als Lebensphilosophie

Nachhaltigkeit war für ihn kein Trend, sondern Lebensprinzip: Der Künstler lebte selbst recht bescheiden, nutzte erneuerbare Energie und entwickelte alternative Recyclingkonzepte nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit, bevor es zum Trend wurde. Er pflanzte auf seinen Reisen an die 100.000 Bäume, nutzte Wasser- und Sonnenenergie in seinen Refugien, installierte Humustoiletten und Biotope. Zahlreiche Poster gestaltete er zur Unterstützung von Organisationen wie Greenpeace und die Jacques-Cousteau-Gesellschaft. Viele seiner Farben fertigte Hundertwasser nach eigenen Rezepten an und machte sich grundsätzlich viele Gedanken zum Platz des Menschen im Kreislauf der Natur – bis zu seinem Tod im Jahr 2000, wo er in Neuseeland nach eigenem Wunsch seine letzte Ruhestätte unter einem Baum fand.