Die Filmdiva Hedy Lamarr wurde in Hollywood als „schönste Frau der Welt“ berühmt. Geboren wurde sie in Wien, von wo aus sie ihre Leinwandkarriere startete.

Hedwig Eva Maria Kiesler, 1914 in Wien-Döbling geboren, war früh filmbegeistert. Mit 19 sorgte sie im Film „Ekstase“ mit einer Nacktszene für Aufsehen. Später stand sie im Theater an der Wien auf der Bühne. 1933 heiratete sie den Waffenproduzenten Fritz Mandl, vor dem sie 1937 floh.

In London wurde sie von Louis B. Mayer entdeckt, der sie nach Hollywood holte. Sie nannte sich nun Hedy Lamarr. Als „schönste Frau der Welt“ gefeiert, wurde ihr Stil rasch kopiert – brünettes Haar, Mittelscheitel, Hüte und Turbane. Der Durchbruch als Schauspielerin gelang ihr nicht, auch „Algiers“ und „Samson and Delilah“ blieben ohne bleibenden Erfolg. Nebenbei tüftelte Lamarr an technischen Ideen. Gemeinsam mit George Antheil entwickelte sie ein Patent für das Frequenzsprungverfahren – Grundlage moderner Funktechnik. 1997 erhielt sie dafür den EEF-Pioneer-Award. 2000 starb sie in Florida – heute ist sie als „Lady Bluetooth“ bekannt.