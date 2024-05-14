Der Maler und Dramatiker Oskar Kokoschka, geboren in Pöchlarn, prägte die Wiener Moderne und erregte Aufsehen in Kunstszene und Gesellschaft mit seinem expressiven Werk.

Der große Oskar Kokoschka wurde im kleinen Pöchlarn an der Donau geboren und trug seine Heimat in Niederösterreich sein Leben lang im Herzen. Heute ist der berühmte Maler des Expressionismus und der Wiener Moderne in Pöchlarn präsenter denn je.

Natürlich sei man in Pöchlarn stolz, weiß die Kunsthistorikerin und Kokoschka-Autorin Bernadette Reinhold: „Pöchlarn hat nur knapp 4.000 Einwohner:innen. Dass Oskar Kokoschka hier geboren wurde und sein Geburtshaus mittlerweile ein Ausstellungs- und Dokumentationszentrum ist – das ist ein absoluter Glücksfall.“

Tatsächlich begegnen die Menschen dem Ausnahmekünstler bis heute überall in der kleinen Stadt an der niederösterreichischen Donau. Riesige Blow-Ups seiner Gemälde hängen an vielen Hausfassaden. Noch intensiver ist der Ausnahmekünstler im Kokoschka Museum Pöchlarn zu erleben, das in seinem Geburtshaus und dem ehemaligen Stadel untergebracht ist.