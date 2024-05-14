Wolfgang Amadeus Mozart zählt zu den berühmtesten Komponisten der Welt. Seine Musik führt euch nach Salzburg und Wien: zu seinen Wirkungsstätten und Klangmomenten.

Wolfgang Amadeus Mozart gilt als Wunderkind, das schon mit fünf Jahren komponierte und mit sechs durch Europa reiste – meist gemeinsam mit seiner Schwester Nannerl. Seine Musik öffnete ihm Türen in Adelspaläste, brachte ihn nach Paris und London und machte ihn zu einem der bekanntesten Europäer seiner Zeit. In nur 35 Lebensjahren schuf Wolfgang Amadeus Mozart 626 Werke: Sinfonien, Konzerte, Kammermusik, Kirchenmusik und Opern, darunter „Eine kleine Nachtmusik“ und die bis heute gefeierte „Zauberflöte“.

Seine Briefe zeigen einen lebenslustigen und impulsiven Menschen, der zwischen Disziplin und Chaos pendelte. Seine Familie nannte ihn „Wolferl“ – ein Kind, das mit kleinem Reiseklavier komponierte und im Gepäck Grammatikbücher, schöne Auftrittskleidung, Tee, Zucker und eine Reiseapotheke mit sich führte. Reisen bedeutete stundenlange Fahrten in der Pferdekutsche auf holprigen Wegen. Insgesamt unternahm Mozart 17 Reisen und war fast zehn Jahre seines Lebens unterwegs.

In diese bewegten Jahre fallen Opern, die die Musikgeschichte prägen: „Idomeneo“ wurde 1781 im Münchner Cuvilliés-Theater uraufgeführt und gilt als seine erste große Oper. In Wien brachte er seine berühmten Da-Ponte-Opern auf die Bühne des Wiener Hofburgtheaters: „Le nozze di Figaro“ feierte dort 1786 Premiere, „Così fan tutte“ folgte 1790. „Don Giovanni“ hatte 1787 im Gräflich Nostitzschen Nationaltheater in Prag Premiere. Kurz vor seinem Tod wurde 1791 in Wien „Die Zauberflöte“ im Theater auf der Wieden uraufgeführt.

In Salzburg, seinem Geburtshaus und ersten Wirkungsort, wurde Mozart musikalisch geprägt. In Wien erreichte Mozart eine schöpferische Reife, die ihn zu einem der prägendsten Komponisten der Wiener Klassik machte. In der Domgasse 5, dem heutigen Mozarthaus Vienna, hatte Mozart seine produktivste Zeit. Hier entstanden Sinfonien, Kirchenmusik, Streichquartette und sein unvollendetes Requiem. Als freischaffender Künstler erzielte Wolfgang Amadeus Mozart ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 5.000 Gulden – heute rund 150.000 Euro.

Gleichzeitig bleibt er Mensch: impulsiv, witzig, chaotisch, voller Lebensfreude. Seine Briefwechsel offenbaren Seiten, hinter dem Monument Mozart: den Spaßmacher, den Freund, den Bruder. Er trank Mandelmilch im Salzburger Café Tomaselli, kegelte mit seiner Schwester Nannerl, probierte dunkles Bier im Stieglbräu und genoss gesellige Abende.

Die Freundschaft zu Joseph Haydn brachte ihm höchste Anerkennung. Haydn nannte ihn den größten Komponisten, den er je gekannt habe. Beide verband die Mitgliedschaft in der Freimaurerloge – ein Kreis von Kunst, Aufklärung und Austausch.

Seine letzten zehn Jahre verbrachte Wolfgang Amadeus Mozart in Wien. Hier heiratete er im Wiener Stephansdom, hier wurden seine Kinder geboren und hier starb er 1791. Zahlreiche Spekulationen ranken sich um sein bewegtes Leben und vor allem den plötzlichen Tod. Kurz bevor er starb, meinte er, vergiftet worden zu sein, doch wissenschaftlich gilt eine Vergiftung als ausgeschlossen. Seine Musik begeistert und berührt die Menschen bis heute in aller Welt – bei Konzerten in Opernhäusern und an seinen Wirkungsstätten in Österreich.