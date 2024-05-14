Alpbachtal in Tirol
Urlaub in Bergdörfern: Brauchtum, Glaskunst und Familienskigebiet
Einleitung
Zwischen dem schroffen Rofangebirge und den sanften Kitzbüheler Alpen liegt das Alpbachtal – ein Stück Österreich, das mit seiner Ursprünglichkeit verzaubert. Im Blumendorf Alpbach reihen sich traditionelle Vollholz-Häuser aneinander, was dem Ort den Ruf als „schönstes Dorf des Landes“ eingebracht hat. Nicht weit entfernt lädt die mittelalterliche Kleinstadt Rattenberg, bekannt für ihre schmalen Gassen und kunstvolle Glasbläserei, zum Entdecken ein.
Im Sommer entfaltet das Tal seine Vielfalt: Wanderwege führen auf aussichtsreiche Gipfel, Badeseen versprechen Erfrischung, und Mountainbike-Strecken bringen Abwechslung für Aktive. Wenn der Winter Einzug hält, verwandelt sich die Region ins Skigebiet „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ – mit bestens präparierten Pisten, glitzerndem Pulverschnee und jeder Menge alpinem Lebensgefühl.
Die Alpbachtal Card bietet euch das ganze Jahr ein Programm mit zahlreichen Inklusivleistungen und Vergünstigungen. Sie wird euch kostenlos beim Check-in überreicht.
Das Alpbachtal aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten im Alpbachtal
Besondere Events
Regionale Rezepte
Tiroler Knödel
Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.
Kaiserschmarren
Das Geheimnis für Feinschmecker:innen: Kristallzucker über den Kaiserschmarren verteilen und im Backrohr karamellisieren lassen.
Besondere Unterkünfte
Barrierefrei im Alpbachtal
Euer Urlaub im Alpbachtal ist für alle da – auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Barrierefreie Unterkünfte, zugängliche Wanderwege und Ausflugsziele machen die Region für euch erlebbar. Das Alpbachtal zählt zu den Vorzeigeregionen für verantwortungsvollen Alpintourismus – mit umweltzertifizierten Unterkünften, E-Mobilität und sozialer Nachhaltigkeit.
Im Winter wartet ein besonderes Highlight: Mit Monoskis könnt ihr in Alpbach die Pisten erkunden – begleitet von Sepp Margreiter, der euch als erfahrener Skilehrer Tipps und Tricks gibt. So genießt ihr euren Urlaub unbeschwert und voller besonderer Momente.