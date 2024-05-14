Region Hochkönig im SalzburgerLand
Familienurlaub mit Almwandern, Skifahren und Genießen in den Bergen
Einleitung
Die Region Hochkönig steht für echte Alpenkultur, regionale Kulinarik und familiäre Gastfreundschaft. Die Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach sind eingebettet in beeindruckende Berglandschaften, Aktivitäten in der Natur und kulinarischer Genuss sind hier Programm – ein Urlaub, der lange nachwirkt. Nachhaltigkeit, Ruhe und authentische Begegnungen machen die Erlebnisse am Hochkönig rundum besonders.
Im Sommer führt das Leben hinaus in die alpine Natur: auf Wanderwege und Gipfel, mit MTB und E-Bike über Almen oder beim Kräuterwandern durch duftende Almwiesen. Wer mag, lässt den Tag auf einer Hütte mit regionaler Küche ausklingen. Die HochkönigCard eröffnet dabei viele Möglichkeiten – von Bergbahnen bis Freibad. Wenn der Winter kommt, wird die Region Teil von Ski amadé: 120 Pistenkilometer, 34 Liftanlagen und viel Platz für Familien, Skifahrer:innen und Genießer:innen. Ob auf der legendären Königstour oder beim Einkehrschwung in einer der Hütten – hier treffen Natur, Familie und Genuss zu jeder Jahreszeit aufeinander.
Die HochkönigCard bietet viele Inklusivleistungen und Ermäßigungen für Bergbahnen, Freibäder und andere Aktivitäten in Maria Alm, Dienten und Mühlbach.
Die Region Hochkönig aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Besondere Events
Genussmeile am Hochkönig
Am Hochkönig schmeckt jede Jahreszeit ein wenig anders. Zwischen Himmel und Almwiesen, Wäldern und Gipfeln entfaltet sich eine Küche, die tief in der Region verwurzelt ist – und gleichzeitig Neues wagt. Hier wird die Natur zur Speisekammer. Ob im Tal in stylischer Alpenatmosphäre oder oben am Grat, wo der Blick weit reicht: Genuss ist am Hochkönig immer auch ein Gefühl von Freiheit.
Restaurants im Tal mit Aussicht auf das Hochkönig-Panorama, Almhütten in den Bergen und Gourmettipps.
Ski amadé-Pisten und alpine Genussstationen verbinden Winterabenteuer mit regionaler Kulinarik.
Regionale Almspezialitäten mit Panoramablick und Köstlichkeiten aus der Region in Talrestaurants.
Mit dem Bike durch Berg und Tal, regionale Produkte auf Hütten genießen, Panorama erleben und die Natur spüren.
Frische, regionale Küche für Familien und Foodies – regional, saisonal und nachhaltig.
Besondere Unterkünfte
Nachhaltige Erlebnisse in der Region Hochkönig
Die Region Hochkönig zeigt, wie nachhaltiger Urlaub geht: Beim Kräuterwandern auf 13 Almen sammelt ihr frische Pflanzen, erfahrt, wie sie in der Küche oder als Heilkräuter verwendet werden, und genießt Almsuppen direkt vor Ort. Im Winter laden Schneeschuhwanderungen, geführte Skitouren und Rodelpartien abseits der Pisten zu leisen Naturmomenten ein. Kultur und Brauchtum begegnen euch bei Festen und Handwerksvorführungen in Maria Alm, Dienten und Mühlbach. Kraftplätze wie stille Bergseen oder Aussichtspunkte geben Raum zum Innehalten in intakter Natur. Und Wander- und Skibusse bieten euch klimafreundliche Mobilität.
Jede dieser nachhaltigen Aktivitäten trägt dazu bei, die Natur zu schützen, Wege zu erhalten und die Region für kommende Generationen lebendig zu halten.