Zwischen hohen Gipfeln öffnet sich ein Bergtal voller Almwiesen, Wälder und klarer Flüsse. Hier verschmelzen bäuerliche Traditionen und alpiner Urlaub mit Charakter.

Das Montafon gewährt Einblicke in das echte Leben in den Vorarlberger Bergen: Zwischen schroffen Gipfeln entdeckt ihr lebendiges Dorfleben, heimische Kultur und regionale Kulinarik. Wildromantische Ecken, perfekt präparierte Pisten und traumhafte Skitouren: Der Winter im Montafon lässt die Herzen von Bergfex:innen höherschlagen. Die Silvretta-, Verwall- und Rätikongebiete im Süden Vorarlbergs beeindrucken mit Höhenlagen über 3.000 Metern, tief verschneiten Wäldern und Hängen in allen Schwierigkeitsstufen.

Fast einzigartig im Alpenraum sind die bis heute erhaltenen Maisäße – landwirtschaftlich genutzte Flächen zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe. Früher zog die ganze Familie im Sommer hinauf aufs Maisäß, dann weiter auf die Alpe und über das Maisäß wieder zurück ins Tal. Diese besondere Form der Alpwirtschaft und die damit verbundene Lebenskultur prägen Landschaft und Menschen bis heute.