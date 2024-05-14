Zell am See-Kaprun – ein Naturereignis. Skisport und Gletscherabenteuer, Wander- und Bike-Touren, familienfreundliche Hotels, Tauern SPA und Entspannung am Zeller See.

Die Region Zell am See-Kaprun ist ein echtes Naturjuwel, das Abenteuer, Erholung und beeindruckende Landschaften vereint. Die Attraktion ist das 3.203 Meter hohe Kitzsteinhorn, sowohl im Sommer als auch im Winter zugänglich – die Bergbahnen bringen euch bequem auf die Gipfelwelt 3000. Zum Staunen: Die K-onnection, eine der modernsten Seilbahnen der Welt, die Kaprun direkt mit dem Gletscher verbindet und das ganze Jahr über für schnellen, komfortablen Zugang sorgt.

Von Oktober bis in den Frühsommer könnt ihr auf Naturschnee des Gletschers Skifahren oder im Sommer auf der Höhenpromenade der Schmittenhöhe wandern und das Panorama erleben. Im Tal lädt der Zeller See ein zum Schwimmen, Stand-Up-Paddeln und Bootfahrten – das Wellnessangebot von Zell am See-Kaprun zum Tiefenentspannen. Und für Familien bietet etwa der Klammsee-Rundwanderweg mit Kneipp-Anlage und Spielplatz gemeinsame Erholung – eine Mischung aus Natur, Bewegung und Spaß.