Kärntner Kletzennudeln
- Klassiker
- Süß
- Dessert & Süßes
Zum Liegl am Hiegl in St. Georgen am Längsee in Kärnten gehören Restaurant, eigene Landwirtschaft und Hofladen. Die Küche orientiert sich an traditionellen Rezepten.
Zubereitung
- Zubereitungszeit: 120 Min.
- 4 Portionen
Teig
Für den Teig alle Zutaten – außer Wasser – in der Knetmaschine verrühren. Nach und nach so viel Wasser zugeben, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. In Folie wickeln und 1 Stunde kühl stellen.
Füllung
Für die Füllung die Kletzen am Vortag in kaltem Wasser einweichen und am nächsten Tag weich kochen. Stiele entfernen und das Fruchtfleisch fein faschieren. Mit Topfen und Sachertorten-Grundmasse vermengen. Mit Staubzucker, Zimt, Zitronenschale und Rum abschmecken und kleine Kugeln formen.
Die Zutaten und Zubereitung der Sachertorten-Grundmasse findet ihr im Rezept Sachertorte.
Nudeln
Für die Nudeln den Teig dünn ausrollen. Die Kugeln in einem Abstand von ca. 4 cm vom Rand in einer Reihe auflegen. Den Teig darüberschlagen und die Nudeln mit den Händen ausformen, dabei darauf achten, keine Luft einzuschließen und die Ränder gut festzudrücken. Mit einem Teigrad Halbkreise ausradeln. In reichlich kochendem Wasser je nach Größe 5 bis 10 Minuten garen.
Anrichten
Mit brauner Butter, Honig und Zimt-Zucker servieren.