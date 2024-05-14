Zwischen Bodensee und Berg, Kunsthaus und Altstadt entfaltet die Vorarlberger Landeshauptstadt ihren Winterzauber.

Der Bodensee liegt still und geheimnisvoll vor der Stadt, als hielte er den Atem an. An der Seepromenade leuchtet warmer Schein, Kerzen flackern in den Fenstern, und über den Gassen liegt ein Hauch von Vorfreude. Am Kornmarktplatz funkeln die Lichter, während ein Nachtwächter mit seiner Laterne Geschichten von früher erzählt. Sagen und Mythen wehen durch die Nacht – und doch spürt man, dass Bregenz längst im Heute lebt.

Die Stadt am See war immer offen für neue Einflüsse. Seit Jahrhunderten bringt der Bodensee frischen Wind und Ideen von nah und fern. Heute zeigt sich diese Offenheit in einer Architektur, die Tradition und Moderne verbindet: viel Holz, klare Linien, elegante Schlichtheit. So vereinen sich Winterstimmung und zeitgenössisches Lebensgefühl zu einem Zauber, der Bregenz einzigartig macht.