Eisenstadt, Heimat Haydns, verbindet höfische Eleganz und Moderne. Umgeben von Weinbergen, lockt sie mit historischen Stätten und Events. Ideal für Kulturliebhaber:innen.

Kulturelles Herz des Burgenlands

Die Landeshauptstadt Eisenstadt ist rund 60 Kilometer von Wien entfernt. Ihre Altstadt besteht größtenteils aus einer Fußgängerzone und lädt zu Spaziergängen ein. Hinter den zahlreichen Häuserecken der Gässchen entdecken Besucher:innen immer wieder nette, kleine Lokale und Geschäfte.

Der Blickfang und zugleich Hauptsehenswürdigkeit ist das Schloss Esterházy im Zentrum der Stadt. Hier hat der Komponist Joseph Haydn für den Fürsten Esterházy fast 30 Jahre lang komponiert – was Eisenstadt den Beinamen Haydnstadt einbrachte. Dies ehrt nicht nur Haydns Erbe, sondern verweist auch auf das HERBSTGOLD Festival, das Haydns Musik zelebriert. Eisenstadt ist ein Kulturjuwel, das historische Schönheit mit musikalischem Erbe verbindet, umgeben von den Weiten des Burgenlands.