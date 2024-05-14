Schloss Esterházy in Eisenstadt, gelbe Barockfassade mit rotem Dach, Kiesweg und Rasenfläche davor, blauer Himmel.
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Eisenstadt
Sommerurlaub in der Haydn-Stadt

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Eisenstadt, Heimat Haydns, verbindet höfische Eleganz und Moderne. Umgeben von Weinbergen, lockt sie mit historischen Stätten und Events. Ideal für Kulturliebhaber:innen.

Kulturelles Herz des Burgenlands

Die Landeshauptstadt Eisenstadt ist rund 60 Kilometer von Wien entfernt. Ihre Altstadt besteht größtenteils aus einer Fußgängerzone und lädt zu Spaziergängen ein. Hinter den zahlreichen Häuserecken der Gässchen entdecken Besucher:innen immer wieder nette, kleine Lokale und Geschäfte.

Der Blickfang und zugleich Hauptsehenswürdigkeit ist das Schloss Esterházy im Zentrum der Stadt. Hier hat der Komponist Joseph Haydn für den Fürsten Esterházy fast 30 Jahre lang komponiert – was Eisenstadt den Beinamen Haydnstadt einbrachte. Dies ehrt nicht nur Haydns Erbe, sondern verweist auch auf das HERBSTGOLD Festival, das Haydns Musik zelebriert. Eisenstadt ist ein Kulturjuwel, das historische Schönheit mit musikalischem Erbe verbindet, umgeben von den Weiten des Burgenlands.

Fakten zur Stadt
Einwohner:innen:ca. 16.100 (Stand 2025)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Burgenland
Fläche:42,91 km²
Seehöhe:182 m

Der Haydnsaal im Schloss Esterházy beeindruckt mit seiner Akustik und barocken Fresken. Ein magischer Ort, an dem Haydn selbst musizierte und Musik noch heute lebendig wird!

Eisenstadt in allen Perspektiven

Die Top Highlights

Schloss Esterházy: Heute ein lebendiger Kulturort

Haydnsaal

Gloriette: Früher Jagdschloss, heute Erholungsraum

Altstadt Spaziergang zum barocken Stadtkern

Landesgalerie Burgenland: Wechselnde Perspektiven

Eintauchen in die Lebenswelt des Komponisten Joseph Haydn

Haydnkirche (Bergkirche): Haydns Mausoleum unterm Nordturm

Haydnpfad: zehn Stationen zu Orten seines Schaffens

Aktivitäten in und um Eisenstadt

Die schönsten Touren

Stadtführungen

Walk the Haydnwalk – virtuelles Escape

Nachtwächterführung

Ausflugsziele rund um Eisenstadt

Besondere Events

Classic.Esterházy

29.3.2025 – 18.12.2025
Schloss Esterházy, Eisenstadt

Hochkarätigen Künstler:innen nehmen Gäste mit auf eine musikalische Reise und stellen dabei Werke von Joseph Haydn in den Mittelpunkt.

Classic.Esterházy

Keys To Heaven - Piano Festival

23.5.2025 – 25.5.2025
Schloss Esterházy, Eisenstadt

Klavierkunst in allen Facetten mit einer vielseitigen Mischung aus Genres: on Klassik bis Moderne.

Keys To Heaven - Piano Festival

Lovely Days Festival

25.7.2025
Schlosspark Esterházy, Eisenstadt

Die Lovely Days bringen Rock-Acts der 60er und 70er auf die Bühne: Erlebt ein Festival voller Klassiker in einmaliger Atmosphäre.

Lovely Days Festival

HERBSTGOLD – Festival

10.9.2025 – 21.9.2025
Schloss Esterházy, Eisenstadt

Haydns Musik wird jedes Jahr beim Festival Herbstgold in Konzerten mit der Haydn Philharmonie zum Leben erweckt .

HERBSTGOLD – Festival

Berühmte Persönlichkeiten

Familie Esterházy

Sie zählte zu den einflussreichsten Familien Ungarns und prägte Politik, Militär und Kultur. Ihre Förderung der Künste und das Schloss in Eisenstadt sind legendär.

Fürstenfamilie Esterházy

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)

Haydn wirkte 30 Jahre als Kapellmeister bei den Esterházys und prägte die Wiener Klassik mit seinen Werken.

Haydnhaus Eisenstadt

Essen und Trinken in Eisenstadt

Restaurant Henrici

Heurigen

Winzer

Weinschwein Hofpassage

Weingut Esterházy

Alm by Rabina

Markthalle Kulinarium

Vinothek Selektion Burgenland

Regionale Rezepte

Pannonische Fischsuppe

Mit diesem Rezept schmeckt die pannonische Fischsuppe wie das Original vom Neusiedler See im Burgenland.

Pannonische Fischsuppe

Esterházy-Rostbraten

Den Esterházy-Rostbraten, ein geschmortes Rindfleischgericht, verdanken wir der Magnatendynastie. Hier ein einfaches Rezept für Feinschmecker.

Esterházy-Rostbraten

Besondere Unterkünfte

Das 4-Sterne-Hotel Galantha: gegenüber des Schloss Esterházy

Das Parkhotel Eisenstadt: 3 Sterne im Herzen der Stadt

Altes Backhaus: Zentrale Apartments im historischen Flair

Urlaub ohne Auto – und mobil vor Ort

Grüne Fahrt mit Bahn und Bus

Einsteigen, losfahren, abschalten: So komfortabel kann die Urlaubsanreise mit dem Zug sein. Im Gegensatz dazu: Wer kennt sie nicht, die Erschöpfung nach einer anstrengenden Autofahrt? Das nervt offenbar immer mehr Menschen. Umso erfreulicher ist die neue Zugverbindung zwischen Wien und Eisenstadt. In nur einer Stunde erreichen Gäste nicht nur bequem, sondern auch nachhaltig für die Umwelt, ihr Ziel.

Wer im Urlaub aufs Auto verzichtet, verursacht weniger CO₂-Emissionen und spart Energie. Die Sorge, am Urlaubsort nicht ausreichend flexibel zu sein, ist unbegründet, denn vier Stadtbus-Linien chauffieren die Besucher:innen in alle Stadtteile Eisenstadts. Dieser Fortschritt unterstreicht das Engagement für eine nachhaltigere Mobilität und fördert die Vernetzung innerhalb der Region. Eine ideale Wahl für alle, die Kultur, Geschichte und Natur erleben möchten.

ÖBB
Eisenstadt entdecken

Burgenland Card

Die Burgenland Card bietet Eintritte und Ermäßigungen in mehr als 270 der schönsten Attraktionen und Freizeiteinrichtungen. Gratis ab der ersten Übernachtung in einer von über 650 Partner-Unterkünften.

Burgenland Card

Praktische Hinweise

Bahn und Bus

Stadtbus und Citytaxi

Parken

Vignette und Maut

FAQs

Eisenstadt, heute die Hauptstadt des Burgenlandes, wurde erstmals 1264 erwähnt. Ihren Namen verdankt die Stadt den Befestigungsmauern, die sie als "Eherne" oder "Eiserne" Stadt kennzeichnete und ihre Uneinnehmbarkeit unterstrich.

Nach der Eingliederung des Burgenlandes zu Österreich im Jahr 1921 wurde der Name Eisenstadt offiziell und weitläufig angenommen.

Eisenstadt wurde im Jahr 1925 zur Landeshauptstadt des Burgenlandes ernannt. Das Burgenland wurde nach dem Ersten Weltkrieg und den Verträgen von St. Germain und Trianon 1921 als neuntes und jüngstes Bundesland in die Republik Österreich eingegliedert.

  • Schloss Esterházy

  • Haydn-Haus

  • Schlosspark

  • Bergkirche (Haydnkirche)

  • Haydn-Pfad

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