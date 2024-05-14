Einleitung
Wer die Stadt Graz überblicken und sich eine erste Orientierung verschaffen möchte, beginnt am besten am Schlossberg. 260 Stufen oder die Schlossbergbahn führen direkt aus der Altstadt hinauf zum beliebten Aussichtsberg. Vom Uhrturm, dem Wahrzeichen der Stadt, öffnet sich der Blick über Dächer, Gassen und das Umland. Hier oben startet ihr genussvoll in den Tag – etwa mit einem gemütlichen Frühstück. Beim anschließenden Stadtrundgang geht es nicht nur um Fassaden der schönen Häuser und Panorama, sondern auch um die verborgenen Innenhöfe der Altstadt. Der Kaiser-Josef-Platz wird dabei schnell zum Treffpunkt: für ein Glas Wein oder regionale Gerichte frisch vom Markt.
Graz trägt den Titel City of Design nicht als Etikett, sondern als Haltung: kreativ, alltagstauglich, überraschend. Zwischen historischer Altstadt und zeitgenössischer Architektur beginnt das Erlebnis oft direkt vor der Haustür – etwa bei den 7 Summits, sieben aussichtsreichen Hügeln rund um Graz, die Naturgenuss und Stadtblick verbinden. Die Stadt lädt zum Radfahren und Mountainbiken ein – von urbanen Routen bis zu Trails im Umland. Entlang der Mur wird Graz spürbar entspannter: Badeseen, Wassersport und Uferbereiche laden zum Abtauchen ein. Und dazwischen liegen Parks und Gärten, stille Rückzugsorte mitten im urbanen Leben.
Im 6. Stock im Kaufhaus Kastner & Öhler genießt ihr auf der Dachterrasse in der Café-Lounge „Das Freiblick“ die beste Aussicht über die Grazer Altstadt.
Graz aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Die schönsten Touren
UNESCO City of Design
Das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne prägt Graz auf ganz selbstverständliche Weise. Es zeigt sich in den Sehenswürdigkeiten zwischen Uhrturm und Kunsthaus, in der Kultur zwischen Styriarte und steirischem herbst oder in den Museen von Landeszeughaus bis BRUSEUM. Jahrhunderte trennen Weltkulturerbe und zeitgenössische Kultur – und genau dieser Wechsel macht den Reiz der Stadt aus. Man schlendert vom Renaissancebau des Grazer Landhauses direkt ins kreative Lendviertel.
Besondere Events
Essen und Trinken in Graz
Regionale Rezepte
Steirisches Backhendl
Probiert doch einen Klassiker der steirischen Küche: Backhendl nach einem Rezept von Johann Lafer.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
Steirisches Wurzelfleisch
Eines der bekanntesten regionalen Schmankerln mit Wurzelgemüse, das mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird.
Besondere Unterkünfte
Graz Card
Mit der Graz Card und Graz Card light nutzt ihr öffentliche Verkehrsmittel und kulturelle Highlights Mit der Bahn, der Straßenbahn oder dem Bus erreicht ihr Museen und Sehenswürdigkeiten. Erhältlich für 24, 48 oder 72 Stunden.
Highlights:
Freifahrt in der Tarifzone 101, inklusive Flughafen
Freifahrt mit Schlossbergbahn und Schlossberglift
Freier Eintritt in vielen Museen
Gratis Altstadt-Rundgang
Rabatte in und um Graz