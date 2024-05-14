Verschneite Altstadt von Graz aus der Vogelperspektive, Rathaus mit Kuppelturm im Vordergrund.
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Graz im Winter
Winterurlaub in der GenussHauptadt: Weihnachtsmärkte in der Altstadt, am Schlossberg und rund um das Kunsthaus

Zum Sommerurlaub
Durch die festlich geschmückten Straßen schlendern, sich von der winterlichen Atmosphäre treiben lassen, gemütliche Cafés und die Weihnachtsmärkte besuchen.

Im Winter und besonders in der Weihnachtszeit verwandelt sich Graz in ein Wintermärchen: Überall glitzern Lichter, und die historischen Plätze der Stadt erstrahlen im festlichen Glanz. Die Adventmärkte locken mit köstlichen Düften von Punsch und Lebkuchen, während sanfte Musik und fröhliches Lachen die warme, herzliche Stimmung untermalen.

Wer die Stadt Graz überblicken und sich eine erste Orientierung verschaffen möchte, der macht dies am besten vom Schlossberg aus. 260 Stufen oder die Schlossbergbahn führen von der Altstadt hinauf zum beliebten Aussichtsberg von Graz. Der Uhrturm, das Wahrzeichen der Stadt, wacht von dort über die schöne Stadt.

Fakten zu Graz
Einwohner:innen:ca. 305.200 (Stand 2025)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Steiermark
Fläche:127 km², davon 40 % Grünflächen
Seehöhe:365 m
Aussichtspunkt:Schlossberg
Hausberg der Grazer:innen:Schöckl (1.445 m)

Bei einem Rundgang nicht nur die Fassaden der schönen Häuser oder die Dächer der Altstadt von oben betrachten, sondern auch die verborgenen Innenhöfe entdecken.

Graz im Winter aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Advent in Graz: Weihnachtsmärkte, Attraktionen, Events

Grazer Schlossberg mit Uhrturm: Blick über die Altstadt

Murinsel: Mitten im Mur-Fluss auf einer Muschel schweben

Innenhöfe entdecken: Hinter die Fassaden blicken

GenussHauptstadt Graz: Die besten kulinarischen Adressen

Winter-Aktivitäten in und um Graz

Die schönsten Touren

Stadtführungen, Spaziergänge und Rundfahrten

Tour durchs Lendviertel: Jung, urban, kreativ

Altstadt-Rundgang: Überraschend historisch und modern

„The friendly alien“

Kunsthaus Graz

Die Grazer:innen nennen das Kunsthaus Graz auch liebevoll „The friendly alien“. Wie ein riesiger Tropfen ist es 2003 in die Stadt gefallen, als Graz Kulturhauptstadt Europas war. Es wurde zum modernen Wahrzeichen der Universitätsstadt und glänzt mit seinem kontroversen Äußeren ebenso wie mit den inneren Werten seiner Ausstellungen. Durch eine der sogenannten Nozzles – rüsselartige Öffnungen – sehen Besucher:innen den Uhrturm. So stellen die Architekt:innen bewusst eine Verbindung zwischen den beiden wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt her. Die Lichtfassade in Richtung Innenstadt dient den Künstler:innen sowie Kuratoren:innen zur Kommunikation und Interaktion mit dem Stadtraum.

Das Kunsthauscafé ist ein beliebter Treffpunkt der Grazer Kreativszene, der Studenten:innen und natürlich der Freund:innen von zeitgenössischer Kunst.

 

Besondere Events

Essen und Trinken in Graz

Starcke Haus: Gourmet-Restaurant am Schlossberg

Genießerei: Frische Küche vom Bauernmarkt

Edegger-Tax: Hofbäckerei im Herzen der Stadt

Frankowitsch: Brötchen und feinste Patisserie

Die Herzl Weinstube: Das altsteirische Gasthaus

Regionale Rezepte

Steirisches Backhendl

Probiert doch einen Klassiker der steirischen Küche: Backhendl nach einem Rezept von Johann Lafer.

Steirisches Backhendl

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Steirisches Wurzelfleisch

Eines der bekanntesten regionalen Schmankerln mit Wurzelgemüse, das mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird.

Steirisches Wurzelfleisch

Steirischer Backhenderlsalat

Das Geheimnis dieses Rezeptes: das Sulmtaler Geflügel. Mit diesem Rezept schmeckt der Backhenderlsalat wie das Original aus der Steiermark.

Steirischer Backhenderlsalat

Lebkuchen

Lebkuchen, früher bekannt als Honigkuchen mit gesunden und heilenden Kräften, ist heute nicht mehr als Weihnachtsbäckerei wegzudenken.

Lebkuchen

Kletzenbrot

Kletzen sind getrocknete Mostbirnen, die traditionell in einem „Dörrhäusl" getrocknet wurden und im Mostviertel in Form dieses Brotes zum Advent dazugehören.

Kletzenbrot

Besondere Unterkünfte

Grand Hotel Wiesler: In der Innenstadt, 5 Sterne

Schlossberghotel: Am Grazer Schlossberg, 4 Sterne

kai36: Zwischen Fels und Fluss mit Pool, 5 Sterne

Palais-Hotel Erzherzog Johann: In der Innenstadt, 4 Sterne

harry’s home: In der smart city in Graz, 4 Sterne

Kultur erleben, mobil unterwegs

Graz Card

Mit der Graz Card genießt ihr volle Mobilität und kulturelle Highlights in einem. Bequem mit der Bahn, der Straßenbahn oder dem Bus zu Museen und Sehenswürdigkeiten – ideal für Entdeckungen mit der ganzen Familie! Erhältlich für 24, 48 oder 72 Stunden.

Highlights:

  • Freifahrt in der Tarifzone 101, inklusive Flughafen

  • Freifahrt mit Schlossbergbahn und Schlossberglift

  • Freier Eintritt in vielen Museen

  • Gratis Altstadt-Rundgang

  • Rabatte in und um Graz

  • 2 Kinderkarten bis 15 Jahre pro Erwachsenenkarte inklusive

Graz Card

FAQs

Das UNESCO Welterbe Graz mit seiner historischen Altstadt, dem Schlossberg mit dem Uhrturm und Schloss Eggenberg verwandelt sich im Winter in ein märchenhaftes Erlebnis mit glitzernden Lichtern, traditionellen Weihnachtsmärkten und einer warmen, herzlichen Atmosphäre.

Die historischen Plätze auf beiden Seiten des Flusses – in der Mitte die moderne Murinsel und das Kunsthaus Graz – erstrahlen im festlichen Glanz. Punsch, Glühwein, Maroni und Lebkuchen sorgen ebenfalls für weihnachtliche Stimmung in der GenussHauptstadt Graz.

Die Mischung aus historischen und modernen Sehenswürdigkeiten macht Graz zu einer besonderen Stadt, die sowohl Kunst und Kultur als auch Innovation zu bieten hat.

  • Schlossberg und Uhrturm: Das Wahrzeichen von Graz bietet einen fantastischen Blick über die Stadt. Die Schlossbergbahn oder der Schlossberglift bringen euch bequem nach oben.

  • Altstadt von Graz: Als UNESCO-Weltkulturerbe besticht die Altstadt durch ihre historischen Gebäude, engen Gassen und charmanten Plätze.

  • Murinsel: Ein modernes Architekturprojekt auf der Mur – halb Insel, halb Brücke – mit Café und Amphitheater.

  • Kunsthaus Graz: Bekannt als "Friendly Alien", verbindet dieses futuristische Gebäude moderne Kunst mit innovativem Design.

  • Schloss Eggenberg: Ein prächtiges Barockschloss mit wunderschönen Gärten, das ebenfalls zum UNESCO-Welterbe gehört.

  • Hauptplatz und Rathaus: Das Herzstück der Stadt mit beeindruckender Architektur und lebhaftem Treiben.

Die Vielfalt aus Kultur, Geschichte, moderner Architektur und ausgezeichneter Kulinarik macht Graz zu einer faszinierenden Stadt. 

  • UNESCO-Weltkulturerbe: Die Altstadt von Graz zählt wegen ihrer gut erhaltenen historischen Bauten und charmanten Gassen zum UNESCO-Welterbe.

  • City of Design: Graz wurde von der UNESCO als „City of Design“ ausgezeichnet und ist bekannt für seine kreative Szene sowie innovative Architekturprojekte wie das Kunsthaus und die Murinsel.

  • Kulinarik: Graz ist als "Genusshauptstadt" Österreichs bekannt und verwöhnt mit regionalen Spezialitäten und frischen Produkten vom Bauernmarkt.

  • Studentenstadt: Mit mehreren Universitäten und Fachhochschulen hat Graz eine lebendige Studentenszene, die das Stadtleben prägt.

  • Schloss Eggenberg: Das barocke Schloss zählt zum UNESCO-Welterbe und beeindruckt durch seine prachtvolle Architektur und wunderschöne Gärten.

Als „Genusshauptstadt“ Österreichs bietet Graz eine beeindruckende Auswahl an erstklassigen Restaurants, Gasthäusern und gemütlichen Cafés. Hier sind einige Empfehlungen für kulinarische Erlebnisse in der Stadt:

  • Der Steirer: Ein Wirtshaus, das steirische Küche in modernem Stil anbietet.

  • Das Gasthaus Die Herzl bietet steirische Küche in urigem Ambiente.

  • Aiola Upstairs: bietet nicht nur regionale Spezialitäten, sondern auch einen atemberaubenden Blick über die Stadt.

  • Die Genießerei am Markt bietet regionale Produkte in einem modernen Ambiente.

  • Frankowitsch ist eine Institution in Graz und bekannt für seine legendären Brötchen.

  • Die Hofbäckerei Edegger-Tax ist die älteste Bäckerei in Graz und bekannt für ihre handgefertigten Backwaren.

  • Kaffee Weitzer: Ein stilvolles Café im gleichnamigen historischen Hotel.

  • "Omas Teekanne" ist ein gemütliches Café mit Blick auf den Uhrturm. 

Eine Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen in Graz findet ihr auf der offiziellen Website des Graz Tourismus. Dort findet ihr u.a.:

  • Das steirische Herbst Festival, das internationale Kunst und Kultur präsentiert.

  • Die styriate – Das Festival der alten Musik in Schloss Eggenberg

  • Die Oper Graz ist eines der führenden Opernhäuser Österreichs und bietet ein vielseitiges Programm von klassischen Opern über Operetten bis hin zu modernen Inszenierungen.

  • Aufsteirern: Dieses Fest der steirischen Volkskultur bietet nicht nur Musik und Tanz, sondern auch zahlreiche Stände mit traditionellen Köstlichkeiten aus der Region.

In 2 bis 3 Tagen erlebt ihr Graz ganz entspannt – vom Schlossberg bis in die Altstadtgassen. Mit der Graz-Card habt ihr freien Zugang zu den Highlights und entdeckt die Stadt ganz ohne Hektik.

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