Graz im Winter
Winterurlaub in der GenussHauptadt: Weihnachtsmärkte in der Altstadt, am Schlossberg und rund um das Kunsthaus
Einleitung
Im Winter und besonders in der Weihnachtszeit verwandelt sich Graz in ein Wintermärchen: Überall glitzern Lichter, und die historischen Plätze der Stadt erstrahlen im festlichen Glanz. Die Adventmärkte locken mit köstlichen Düften von Punsch und Lebkuchen, während sanfte Musik und fröhliches Lachen die warme, herzliche Stimmung untermalen.
Wer die Stadt Graz überblicken und sich eine erste Orientierung verschaffen möchte, der macht dies am besten vom Schlossberg aus. 260 Stufen oder die Schlossbergbahn führen von der Altstadt hinauf zum beliebten Aussichtsberg von Graz. Der Uhrturm, das Wahrzeichen der Stadt, wacht von dort über die schöne Stadt.
Bei einem Rundgang nicht nur die Fassaden der schönen Häuser oder die Dächer der Altstadt von oben betrachten, sondern auch die verborgenen Innenhöfe entdecken.
Graz im Winter aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Die schönsten Touren
Kunsthaus Graz
Die Grazer:innen nennen das Kunsthaus Graz auch liebevoll „The friendly alien“. Wie ein riesiger Tropfen ist es 2003 in die Stadt gefallen, als Graz Kulturhauptstadt Europas war. Es wurde zum modernen Wahrzeichen der Universitätsstadt und glänzt mit seinem kontroversen Äußeren ebenso wie mit den inneren Werten seiner Ausstellungen. Durch eine der sogenannten Nozzles – rüsselartige Öffnungen – sehen Besucher:innen den Uhrturm. So stellen die Architekt:innen bewusst eine Verbindung zwischen den beiden wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt her. Die Lichtfassade in Richtung Innenstadt dient den Künstler:innen sowie Kuratoren:innen zur Kommunikation und Interaktion mit dem Stadtraum.
Das Kunsthauscafé ist ein beliebter Treffpunkt der Grazer Kreativszene, der Studenten:innen und natürlich der Freund:innen von zeitgenössischer Kunst.
Besondere Events
Essen und Trinken in Graz
Regionale Rezepte
Steirisches Backhendl
Probiert doch einen Klassiker der steirischen Küche: Backhendl nach einem Rezept von Johann Lafer.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
Steirisches Wurzelfleisch
Eines der bekanntesten regionalen Schmankerln mit Wurzelgemüse, das mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird.
Steirischer Backhenderlsalat
Das Geheimnis dieses Rezeptes: das Sulmtaler Geflügel. Mit diesem Rezept schmeckt der Backhenderlsalat wie das Original aus der Steiermark.
Lebkuchen
Lebkuchen, früher bekannt als Honigkuchen mit gesunden und heilenden Kräften, ist heute nicht mehr als Weihnachtsbäckerei wegzudenken.
Besondere Unterkünfte
Graz Card
Mit der Graz Card genießt ihr volle Mobilität und kulturelle Highlights in einem. Bequem mit der Bahn, der Straßenbahn oder dem Bus zu Museen und Sehenswürdigkeiten – ideal für Entdeckungen mit der ganzen Familie! Erhältlich für 24, 48 oder 72 Stunden.
Highlights:
Freifahrt in der Tarifzone 101, inklusive Flughafen
Freifahrt mit Schlossbergbahn und Schlossberglift
Freier Eintritt in vielen Museen
Gratis Altstadt-Rundgang
Rabatte in und um Graz
2 Kinderkarten bis 15 Jahre pro Erwachsenenkarte inklusive