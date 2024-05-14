Genusswandern in Österreich

Die Kühe auf der Alm tragen wesentlich zum Erhalt der artenreichen Kulturlandschaft in den Bergen bei. Sie halten die Almen vom Wald frei, indem sie diese abweiden. Dadurch finden eine Vielzahl an alpinen Pflanzen, Schmetterlingen und Bienen einen Lebensraum.

Die Alm bietet für die Kühe wohlschmeckende Almkräuter, Bewegung an frischer Luft und Kontakt zu anderen Herdentieren. Die Kuh ist nicht nur Landschaftsgärtnerin, sondern gleichzeitig auch hochwertige Lebensmittellieferantin. So erhalten die Senner:innen von Milchkühen zweimal am Tag erstklassige Milch, die zu Butter oder Käse verarbeitet wird. Aber auch das Rindfleisch selbst ist nach einem Almsommer von höchster Qualität.