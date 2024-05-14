Die schönsten kulinarischen Wanderungen an Österreichs Seen

Miesweg am Traunseeufer Kulinarisch wandern am Traunsee

Mit Blick auf den majestätischen Traunstein und tiefgründigen Traunsee (er ist mit 191 Metern der tiefste See Österreichs) führt der Miesweg entlang des malerischen Ostufers bis zu einer idyllischen Felsbucht.

Wenn der Hunger kommt, verwöhnt das Seehotel Schwan die Sinne: Direkt am Gmundner Hauptplatz gelegen, ist der Prachtbau mit seinem Restaurant die erste Adresse für Gourmets. Ebenso verköstigt der Seegasthof Hotel Hois'n Wander:innen auf genussvolle Weise. Unbedingt probieren: die Gmundner Fischsuppe! Am hauseigenen Badeplatz können Badeurlauber:innen den Tag am See ausklingen lassen. Süßspeisen für Anspruchsvolle serviert die traditionsreiche Konditorei Grellinger.