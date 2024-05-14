Schifffahrt in Österreich
Unterwegs auf den schönsten Flüssen und Seen
„Volle Kraft voraus!” – der Kapitän und seine Schiffsbesatzung starten ihre Tour. Malerische Kulturlandschaften, Schlösser, Burgen und Metropolen säumen das Ufer entlang des Flusses oder Sees. Eine Schifffahrt bedeutet für die Passagiere geruhsame Auszeit vom Alltag, ohne Eile dahintreiben, schauen, staunen – und genießen!
Was für ein Naturerlebnis, die Buchten und wilden Auwälder, Felder und Wälder an sich vorbeiziehen zu lassen, die sich je nach Region unterhaltsam abwechseln. Und natürlich besonders groß: jedes Mal die Vorfreude beim Anlegen an einer interessanten Sehenswürdigkeit.
Alle Anbieter der Donauschifffahrt
Die blaue Ader Europas
Kelten kamen, Kaiser gingen – die Donau nimmt es gelassen. Sie fädelt mit Beständigkeit Länder und Kulturen im Wandel der Geschichte auf und bleibt dabei buchstäblich in ihrem Fluss. Trotzdem fließt sie Rekorde ein: 10 Länder passiert der Strom, das ist weltweit einzigartig. Außerdem belegt die Donau nach der Wolga den zweiten Platz in der Kategorie „Längster und größter Fluss Europas”.
Die Donau ist die Tochter der Quellflüsse Brigach und Breg, die im deutschen Schwarzwald entspringen und sich in Donaueschingen zur Donau vereinen. Danach strömt sie noch über 2.800 Kilometer bis an ihr Ziel: dem Schwarzen Meer.
Entdeckt die schönsten Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und Kulinarik entlang der Donau.
Rund- und Ausflugsfahrten auf Seen
5 unterhaltsame Themenfahrten
Wien mit dem Schiff erkunden
Das quirlige Treiben am Wasser und die historischen Bauten untertags oder im Sonnenuntergang – ganz der Wiener Charme!
Wassererlebnis Mini-Donau
Wasser-Wissen wird spielerisch vermittelt. Die „natürlichen Gastgeber“ sind die Seitenarme der Donau.
Themenschifffahrten in Wien und der Wachau
Die Hauptstadt Wien und das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau inklusive Kulinarik und Rahmenprogramm genießen.
Kulinarik am Bodensee
Den Anker einholen, zurücklehnen und die typischen Vorarlberger Spezialitäten schmecken lassen. Urlaubsgefühl in Vorarlberg.
Mit dem Schiff oder doch mit dem Bus?
Auf den Salzachwellen die weltberühmte Altstadt von Salzburg bestaunen und per Bus die Attraktionen direkt ansteuern: Amphibious Splash Tours macht es möglich! Vom Schloss Mirabell zu Mozarts Wohnhaus, weiter zum Schoss Leopoldskron, bis zu historischen Stadtteilen und vielen Sehenswürdigkeiten mehr.
Und eine ausgedehntere Salzach-Flussfahrt bietet das Panorama-Speedboat Amadeus Salzburg, das seine Passagiere bis zur Schlossanlage Hellbrunn und seinen legendären Wasserspielen navigiert. Abends wandelt sich die Anlegestelle beim zentralen Makartsteg zu einer Cocktailbar.