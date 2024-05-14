Auf 350 Kilometern bietet die Donau in Österreich eine Kulturlandschaft mit Städten, Weinregionen und Flusslandschaften.

Zwischen Passau und Bratislava fließt die Donau durch Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. Die Schlögener Schlinge ist die berühmteste Schleife der Donau und ein Meisterstück der Evolution, eine Co-Produktion von Wind und Wasser und ein paar Millionen Jahren Zeit. Schon die Römer nutzten sie als Wasserstraße, bereits damals gelangten Waren und Weltanschauungen über die Donau ins Land. Dass der Fluss ein mildes Mikroklima mit fruchtbaren Böden schuf, lockte die Menschen schon früh an seine Ufer. Sie bauten Burgen und Schlösser und Stifte, gründeten Orte, planten Städte. Gestalteten eine Kulturlandschaft, die einzigartig ist.

Und dann ist da noch diese dichte Abfolge an Erlebnissen. Zwischen der barocken Pracht von Stift Melk und der stillen Kraft der Wachau mit ihren Terrassenweingärten entfaltet sich eine Landschaft, die so beeindruckend ist, dass sie zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Weiter östlich öffnet sich die Donau Richtung Wien, trifft hier auf urbane Leichtigkeit und gewachsene Geschichte, bis hin zum Nationalpark Donau-Auen mit Auwäldern, Donauarmen und freigegebenen Wegen.Wer mit dem Schiff, dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist, merkt schnell: Die Donau ist kein Ziel. Sie ist eine Einladung, sich treiben zu lassen – zwischen Kultur, Gegenwart und dem, was noch kommt.