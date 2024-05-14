Salzburger Altstadt mit Dom, Kirchtürmen und Festung Hohensalzburg auf bewaldeten Felsen, grüne Berge im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Reiseziele
  3. Städte
  4. Salzburg

Salzburg
Sommerurlaub zwischen Festspielhaus und Mönchsberg

Zum Winterurlaub
Salzburg zählt zu den bezauberndsten Kulturstädten der Welt. Die Barockstadt mit Festung, Dom, den Festspielen und Sehenswürdigkeiten ist Bühne für die Hochkultur.

Die Salzach fließt gemächlich mitten durch Salzburg und teilt die Stadt in die romantisch historische Altstadt und die geschäftige modernere Neustadt. Über den Dächern thront die Festung Hohensalzburg auf dem Festungsberg, dem sich ein weiterer „Hausberg“ anschließt. Fern von jeder urbanen Hektik ist der Mönchsberg ein beliebtes Naturrefugium mit Top Aussicht und weitläufigen Spazierwegen.    

Die Salzburger Festspiele und das jährliche Mozartfest machen die Stadt als UNESCO Weltkulturerbe zu einem Weltmittelpunkt von herausragenden Musikdarbietungen. Salzburg ist schließlich untrennbar mit Wolfgang Amadeus Mozart verbunden – sein musikalisches Schaffen prägt die Stadt bis heute. Die Spuren des Genies sind ein verlässlicher roter Faden: Da sind der Salzburger Dom, in dem Mozart getauft wurde, Mozarts Geburtshaus in der malerischen Getreidegasse und Mozarts Wohnhaus, in dem der Komponist acht Jahre lang lebte.

Fakten zur Stadt Salzburg
Einwohner:innen:ca. 158.800 (Stand 2025)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes SalzburgerLand
Fläche:65,7 km²
Aussichtspunkt:Richterhöhe am Mönchsberg (507 m)

Die all-inclusive Salzburg Card ermöglicht Sightseeing mit Gratiseintritten zu allen Sehenswürdigkeiten und Museen, mit freier Nutzung der Verkehrsmittel und vielen Ermäßigungen.

Salzburg aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Festung Hohensalzburg: Geschichte in historischen Mauern

Wolfgang Amadeus Mozart: Salzburg feiert sein Genie

Schloss Mirabell und Mirabellgarten: UNESCO Welterbe

Haus der Natur: Museum für Natur und Technik

Klöster, Kirchen, Friedhöfe: „Rom des Nordens“

DomQuartier Salzburg: Barockes Zentrum des UNESCO Welterbes

Museum der Moderne: Internationale Kunst am Mönchsberg

Aktivitäten in und um Salzburg

Traditionsbewusst und „fesch“

Die Salzburger:innen und ihre Tracht

Dirndlkleid, Lederhose und Joppe waren früher das traditionelle Gewand der Salzburger Landbevölkerung. Dann hat der Film „The Sound of Music“ das Image des Landes von Kopf bis Fuß ins Trachten-Klischee getaucht.

Und heute? Die Tracht wird von den Salzburger:innen – ob in der Stadt oder am Land – zu Festlichkeiten und Brauchtumsveranstaltungen gerne getragen. Die Leute aus Salzburg sind schließlich „fesche“ (schicke, hübsche, gepflegte) Leute, die besonders auf ihre äußere Erscheinung Wert legen. Die echte, unverfälschte Tracht steht also hoch im Kurs. Dementsprechend gibt es in Salzburg viele Trachtenschneidereien.

Trachtengeschäfte in Salzburg

Ausflugsziele in der Umgebung

Spazieren, wandern, Natur genießen

Salzburg und sein Berge

Salzburg liegt eingebettet zwischen mehreren großen und kleinen Stadt- und Hausbergen, die bestens geeignet sind für Wanderungen und Spaziergänge. Ob ein gemütlicher Nachmittagsausflug oder eine anspruchsvolle Tagestour – die Salzburgs Stadtberge sind der ideale Aussichtspunkt für einen sensationellen Panoramablick auf die Altstadt, die Salzach und die Umgebung.

  • Der Gaisberg und der Untersberg, auf den eine Seilbahn führt, sind beliebt als Ziele für Tagestouren mit Übernachtung auf der Hütte.

  • Der Festungsberg, der angrenzende Mönchsberg und der Kapuzinerberg lassen sich als leichte Familientour in den Städtetrip einplanen.

Salzburgs Stadtberge

Besondere Events

Salzburger Rupertikirtag

23.9.2026 – 27.9.2026
div. Locations, Salzburg

Der Salzburger Rupertikirtag verwandelt im September die Plätze rund um den Dom in ein lebendiges Volksfest mit Musik, Handwerk, regionalen Schmankerln und traditionellem Kirtags-Ambiente.

Mehr lesen

Berühmte Persönlichkeiten

Wolfgang Amadeus Mozart gehört zu den weltweit berühmtesten Komponisten. Tausende Gäste kommen jährlich nach Salzburg, um den Menschen hinter dem Genie kennenzulernen.

Franz Xaver Gruber: Lehrer, der Musik für die Ewigkeit schuf

Der Lehrer komponierte „Stille Nacht, heilige Nacht", das Symbol für Frieden und Verbundenheit.

Franz Xaver Gruber (1787–1863)

Joseph Mohr: Pfarrer und Dichter, der einem Lied Seele gab

1818 verbinden Joseph Mohr und F. X. Gruber zum ersten Mal Melodie und Text zu Stille Nacht! Heilige Nacht! Ein Lied, das Menschen über Grenzen und Sprachen verbindet

Joseph Mohr (1792–1848)
Auf den Spuren der Trapp-Familie

The Sound of Music

Die Trapp-Familie ist Salzburgs untrennbarer Mythos – doch viele Fakten sind kaum bekannt. Wusstet ihr, dass sie 1933 ihr Vermögen verlor und Maria von Trapp die Bediensteten entließ, um die Familie in eine Dienstbotenwohnung zu ziehen? Ihr altes Haus wurde vermietet. Als ein Gast ihre Kinder singen hörte, schlug er ihnen vor, an einem Volksmusikwettbewerb teilzunehmen. So startete die legendäre Reise, die zu „The Sound of Music“ führte, einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.

„The Sound of Music“ hat uns „Edelweiß“, „Do-Re-Mi“ und „My Favorite Things“ beschert, Klassiker, die noch immer von Generation zu Generation weitergegeben werden. Besucher:innen aus aller Welt folgen den Spuren des Films durch Salzburg – vom Rokoko-Schloss Leopoldskron bis zum Mirabellgarten.

Ein Besuch in Salzburg wird zur Zeitreise, wenn ihr durch die Stadt schlendert und die Orte des Films erkundet. Tipp: Bucht eine „The Sound of Music“-Tour und taucht in die Geschichte der Trapp-Familie ein.

The Sound of Music

Essen und Trinken in Salzburg

Die Bierstadt mit 11 Brauereien

Ausgezeichnete Bierlokale wie die Weisse, der Fuxn oder der Stieglkeller sind Aushängeschilder der hohen Salzburger Braukunst.

Ausgezeichnete Bierlokale

Regionale Rezepte

Grießnockerlsuppe

Das Geheimnis dieses Rezeptes ist der grobe Nockerlgrieß und die zimmerwarme Butter. So gelingen die Grießnockerl einfach und schnell.

Grießnockerlsuppe

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling

Der Bluntau-Saibling – eine Kreuzung aus Bachsaibling und Seesaibling – wird extra für Andreas Döllerer, dem Pionier der modernen alpinen Küche, gezüchtet.

Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling

Salzburger Nockerl

Die Salzburger Küche ist bekannt für einfache Rezepte, die auf vielerlei Weise verfeinert werden. Eine Spezialität sind die Salzburger Nockerl.

Salzburger Nockerl

Marmorgugelhupf

Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Marmorgugelhupf einfach und schnell.

Marmorgugelhupf

Buchteln mit Vanillesauce

In den „Buchtelhochburgen“ wird heiß diskutiert, welche Fülle die richtige ist. Powidl oder Marille? Wie immer bei Geschmacksfragen haben alle Recht.

Buchteln mit Vanillesauce

Besondere Unterkünfte

Hotel Goldener Hirsch: 5-Sterne-Luxus in der Getreidegasse

Arthotel Blaue Gans: 4 Sterne im Design-Hideaway

Hotel Sacher: 5 Sterne mit Noblesse am Salzachufer

JUFA Hotel Salzburg City: 4-Sterne-Qualität mit Aussicht

Sheraton Grand Salzburg: 5 Sterne am Mirabellgarten

Spa Hotel Elixhauser Wirt: Romantik im 4-Sterne-Superior

Hotel Schloss Mönchstein: 5-Sterne-Luxus mit Traumblick

Sozio-kulturell und ökologisch

Denkmalschutz – ein Synonym für Nachhaltigkeit

Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum? 

  • Denkmalschutz kann dazu beitragen, Ressourcen zu sparen. Bestehende Bauten bleiben erhalten, sodass keine neuen Bauprojekte auf Grünflächen realisiert werden müssen. 

  • Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle, indem er zur Erhaltung historischer Bauten beiträgt. Das kann die regionale Identität stärken und das kulturelle Angebot bereichern. 

  • Viele historische Gebäude wurden ursprünglich aus natürlichen, oft in der Region gewonnenen Materialien gebaut. Bei Restaurierungen wird versucht, diese Materialien einzusetzen, um die Originalität der Gebäude zu erhalten. 

  • Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten und ihrem Lebensraum kann geschützt werden. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.

Nachhaltig reisen
Salzburg mobil und entspannt genießen

Salzburg Card

Der Schlüssel zum grenzenlosen Sightseeing: Gratis-Eintritte in alle Sehenswürdigkeiten, Nutzung der Öffis und viele Ermäßigungen bieten viel Salzburg für wenig Geld.

Mit der Salzburg Card können Besucher:innen die Stadt in vollen Zügen genießen. Neben dem kostenfreien Zutritt zu den beliebtesten Attraktionen wie der Festung Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus oder dem DomQuartier, bietet die Karte auch freie Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zusätzliche Ermäßigungen auf Ausflüge, Konzerte und Freizeitaktivitäten machen sie zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Salzburg-Aufenthalt. So lässt sich die Stadt bequem und kostengünstig erkunden.

Alle Vorteile auf einen Blick

FAQs

  • Festung Hohensalzburg

  • Mozarts Geburtshaus

  • Mirabellgarten

  • Dom zu Salzburg

  • Getreidegasse

  • Schloss Hellbrunn

  • Residenzplatz

  • Stiegl-Brauwelt

  • Museum der Moderne

Die Salzburg Card bietet Gratis-Eintritte in alle Sehenswürdigkeiten, Nutzung der Öffis und viele Ermäßigungen bieten viel Salzburg für wenig Geld.

Für einen entspannten, kulturreichen Aufenthalt sind zwei bis drei Tage ideal, je nachdem, wie intensiv ihr die Sehenswürdigkeiten erleben möchtet.

Die Besichtigung der Festung Hohensalzburg dauert in der Regel 1,5 bis 2 Stunden, je nach Interesse und Tempo. Wer sich Zeit für die Details und die Geschichte der Festung nehmen möchte, kann etwas länger bleiben, insbesondere bei einer der Führungen, die zwischen 30 und 75 Minuten dauern.

Salzburg ist bequem und unkompliziert erreichbar. Reisende, die wertlegen auf Nachhaltigkeit, profitieren von exzellenten Bahnverbindungen aus vielen europäischen Städten. Auch mit dem Auto ist die Barockstadt komfortabel an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. Der Flughafen Salzburg (W. A. Mozart) bietet regelmäßige Direktverbindungen innerhalb Europas.

Absolut! Die Salzburger Stadtberge wie Mönchsberg, Kapuzinerberg, Festungsberg oder Gaisberg bieten Waldwege mit beeindruckenden Ausblicken mitten im Zentrum. Das idyllische Salzachufer und weitläufige Parks liegen nur wenige Schritte vom historischen Kern entfernt – perfekt für alle, die urbanes Flair mit Entspannung im Grünen verbinden möchten.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Ferientipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für eure nächsten Ferien

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Ferienangebote und Wettbewerbe