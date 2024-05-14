Salzburg zählt zu den bezauberndsten Kulturstädten der Welt. Die Barockstadt mit Festung, Dom, den Festspielen und Sehenswürdigkeiten ist Bühne für die Hochkultur.

Die Salzach fließt gemächlich mitten durch Salzburg und teilt die Stadt in die romantisch historische Altstadt und die geschäftige modernere Neustadt. Über den Dächern thront die Festung Hohensalzburg auf dem Festungsberg, dem sich ein weiterer „Hausberg“ anschließt. Fern von jeder urbanen Hektik ist der Mönchsberg ein beliebtes Naturrefugium mit Top Aussicht und weitläufigen Spazierwegen.

Die Salzburger Festspiele und das jährliche Mozartfest machen die Stadt als UNESCO Weltkulturerbe zu einem Weltmittelpunkt von herausragenden Musikdarbietungen. Salzburg ist schließlich untrennbar mit Wolfgang Amadeus Mozart verbunden – sein musikalisches Schaffen prägt die Stadt bis heute. Die Spuren des Genies sind ein verlässlicher roter Faden: Da sind der Salzburger Dom, in dem Mozart getauft wurde, Mozarts Geburtshaus in der malerischen Getreidegasse und Mozarts Wohnhaus, in dem der Komponist acht Jahre lang lebte.