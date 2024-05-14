Einleitung
Die Salzach fließt gemächlich mitten durch Salzburg und teilt die Stadt in die romantisch historische Altstadt und die geschäftige modernere Neustadt. Über den Dächern thront die Festung Hohensalzburg auf dem Festungsberg, dem sich ein weiterer „Hausberg“ anschließt. Fern von jeder urbanen Hektik ist der Mönchsberg ein beliebtes Naturrefugium mit Top Aussicht und weitläufigen Spazierwegen.
Die Salzburger Festspiele und das jährliche Mozartfest machen die Stadt als UNESCO Weltkulturerbe zu einem Weltmittelpunkt von herausragenden Musikdarbietungen. Salzburg ist schließlich untrennbar mit Wolfgang Amadeus Mozart verbunden – sein musikalisches Schaffen prägt die Stadt bis heute. Die Spuren des Genies sind ein verlässlicher roter Faden: Da sind der Salzburger Dom, in dem Mozart getauft wurde, Mozarts Geburtshaus in der malerischen Getreidegasse und Mozarts Wohnhaus, in dem der Komponist acht Jahre lang lebte.
Die all-inclusive Salzburg Card ermöglicht Sightseeing mit Gratiseintritten zu allen Sehenswürdigkeiten und Museen, mit freier Nutzung der Verkehrsmittel und vielen Ermäßigungen.
Salzburg aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten in und um Salzburg
Die Salzburger:innen und ihre Tracht
Dirndlkleid, Lederhose und Joppe waren früher das traditionelle Gewand der Salzburger Landbevölkerung. Dann hat der Film „The Sound of Music“ das Image des Landes von Kopf bis Fuß ins Trachten-Klischee getaucht.
Und heute? Die Tracht wird von den Salzburger:innen – ob in der Stadt oder am Land – zu Festlichkeiten und Brauchtumsveranstaltungen gerne getragen. Die Leute aus Salzburg sind schließlich „fesche“ (schicke, hübsche, gepflegte) Leute, die besonders auf ihre äußere Erscheinung Wert legen. Die echte, unverfälschte Tracht steht also hoch im Kurs. Dementsprechend gibt es in Salzburg viele Trachtenschneidereien.
Salzburg und sein Berge
Salzburg liegt eingebettet zwischen mehreren großen und kleinen Stadt- und Hausbergen, die bestens geeignet sind für Wanderungen und Spaziergänge. Ob ein gemütlicher Nachmittagsausflug oder eine anspruchsvolle Tagestour – die Salzburgs Stadtberge sind der ideale Aussichtspunkt für einen sensationellen Panoramablick auf die Altstadt, die Salzach und die Umgebung.
Der Gaisberg und der Untersberg, auf den eine Seilbahn führt, sind beliebt als Ziele für Tagestouren mit Übernachtung auf der Hütte.
Der Festungsberg, der angrenzende Mönchsberg und der Kapuzinerberg lassen sich als leichte Familientour in den Städtetrip einplanen.
Besondere Events
Berühmte Persönlichkeiten
Wolfgang Amadeus Mozart gehört zu den weltweit berühmtesten Komponisten. Tausende Gäste kommen jährlich nach Salzburg, um den Menschen hinter dem Genie kennenzulernen.
Franz Xaver Gruber: Lehrer, der Musik für die Ewigkeit schuf
Der Lehrer komponierte „Stille Nacht, heilige Nacht", das Symbol für Frieden und Verbundenheit.
The Sound of Music
Die Trapp-Familie ist Salzburgs untrennbarer Mythos – doch viele Fakten sind kaum bekannt. Wusstet ihr, dass sie 1933 ihr Vermögen verlor und Maria von Trapp die Bediensteten entließ, um die Familie in eine Dienstbotenwohnung zu ziehen? Ihr altes Haus wurde vermietet. Als ein Gast ihre Kinder singen hörte, schlug er ihnen vor, an einem Volksmusikwettbewerb teilzunehmen. So startete die legendäre Reise, die zu „The Sound of Music“ führte, einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.
„The Sound of Music“ hat uns „Edelweiß“, „Do-Re-Mi“ und „My Favorite Things“ beschert, Klassiker, die noch immer von Generation zu Generation weitergegeben werden. Besucher:innen aus aller Welt folgen den Spuren des Films durch Salzburg – vom Rokoko-Schloss Leopoldskron bis zum Mirabellgarten.
Ein Besuch in Salzburg wird zur Zeitreise, wenn ihr durch die Stadt schlendert und die Orte des Films erkundet. Tipp: Bucht eine „The Sound of Music“-Tour und taucht in die Geschichte der Trapp-Familie ein.
Essen und Trinken in Salzburg
Regionale Rezepte
Grießnockerlsuppe
Das Geheimnis dieses Rezeptes ist der grobe Nockerlgrieß und die zimmerwarme Butter. So gelingen die Grießnockerl einfach und schnell.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
Wurzelfleisch vom Bluntau-Saibling
Der Bluntau-Saibling – eine Kreuzung aus Bachsaibling und Seesaibling – wird extra für Andreas Döllerer, dem Pionier der modernen alpinen Küche, gezüchtet.
Salzburger Nockerl
Die Salzburger Küche ist bekannt für einfache Rezepte, die auf vielerlei Weise verfeinert werden. Eine Spezialität sind die Salzburger Nockerl.
Marmorgugelhupf
Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Marmorgugelhupf einfach und schnell.
Besondere Unterkünfte
Denkmalschutz – ein Synonym für Nachhaltigkeit
Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum?
Denkmalschutz kann dazu beitragen, Ressourcen zu sparen. Bestehende Bauten bleiben erhalten, sodass keine neuen Bauprojekte auf Grünflächen realisiert werden müssen.
Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle, indem er zur Erhaltung historischer Bauten beiträgt. Das kann die regionale Identität stärken und das kulturelle Angebot bereichern.
Viele historische Gebäude wurden ursprünglich aus natürlichen, oft in der Region gewonnenen Materialien gebaut. Bei Restaurierungen wird versucht, diese Materialien einzusetzen, um die Originalität der Gebäude zu erhalten.
Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten und ihrem Lebensraum kann geschützt werden. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.
Salzburg Card
Der Schlüssel zum grenzenlosen Sightseeing: Gratis-Eintritte in alle Sehenswürdigkeiten, Nutzung der Öffis und viele Ermäßigungen bieten viel Salzburg für wenig Geld.
Mit der Salzburg Card können Besucher:innen die Stadt in vollen Zügen genießen. Neben dem kostenfreien Zutritt zu den beliebtesten Attraktionen wie der Festung Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus oder dem DomQuartier, bietet die Karte auch freie Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zusätzliche Ermäßigungen auf Ausflüge, Konzerte und Freizeitaktivitäten machen sie zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Salzburg-Aufenthalt. So lässt sich die Stadt bequem und kostengünstig erkunden.