Urlaub mit Hund in Österreich
In Österreich wird der Urlaub mit Hund zu einem Erlebnis. Viele Hotels begrüßen die vierbeinigen Gäste mit offenen Armen und sorgen dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Während Mensch und Tier gemeinsam die wunderschöne, oft unberührte Natur erkunden, riechen sie die frische Bergluft und hören das beruhigende Rauschen der Wälder. Die weiten Wanderwege führen durch malerische Landschaften, vorbei an glitzernden Seen und grünen Almen, wo sich Hunde nach Herzenslust austoben können.
Nach einem aktiven Tag warten im Hotel gemütliche Hundebetten, Leckerlis und Fressnäpfe – alles, was den Urlaub alle unvergesslich macht.
Burgenland
Naturerlebnis mit Hund
Restaurant-Hotel Eisenberg, St. Martin an der Raab
Im Hotel Eisenberg sind Hunde von den Zimmern bis zum Restaurant bestens aufgehoben. Direkt vor der Tür des 4-Sterne-Hotels beginnt die weitläufige Natur, die zu ausgedehnten Spaziergängen einlädt. Die 15 Hektar große Gartenlandschaft bietet reichlich Platz zum Auslaufen, während die nahegelegene Raab und ein kleiner Hundepool für kühle Erfrischung sorgen. Für interessierte Hundebesitzer:innen bieten spezielle Wochenenden mit einem Dogprofi wertvolle Tipps zur Kommunikation und zum Training mit dem Hund.
Hotel Larimar in Stegersbach
Im 4-Sterne-Hotel Larimar erwarten Gäste mit Hund komfortable Zimmer mit eigenem Gartenbereich, einen großzügigen, 200 m² großen, eingezäunten Freilaufbereich sowie einen Hundeschwimmteich zum Abkühlen und Planschen. Regelmäßig stattfindende Hundeflüsterer-Wochen und Hundetrainingstage bieten zusätzliche Gelegenheiten, die Bindung zum Vierbeiner zu stärken und gemeinsam neue Fähigkeiten zu erlernen.
Wellness und Entspannung für Vierbeiner
St. Martins Therme & Lodge
In der St. Martins Therme fühlen sich Hunde ebenso willkommen wie ihre Besitzer:innen. Auf dem Zimmer wartet bereits eine weiche Kuscheldecke, zusammen mit einem Fress- und Wassernapf, um den Aufenthalt für den Vierbeiner so angenehm wie möglich zu gestalten.
Kärnten
Urlaub am Wasser mit Hund
Das Jo. Seehotel in Pörtschach
Hunde sind im Das Jo. Seehotel am Wörthersee nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich willkommen. Es bietet hundefreundliche Zimmer mit robusten Böden, Hundebett, Decken und Näpfen. Zudem gibt es einen direkten Seezugang und Handtücher für nasse Pfoten – ideal nach einem Spaziergang.
Strandhotel Burgstaller in Feld am See
Im Strandhotel Burgstaller erwartet Hunde und ihre Besitzer:innen ein herzliches Willkommen mit komfortabler Ausstattung, darunter ein Hundebett, Näpfe und Handtücher. Das 3-Sterne-Hotel bietet einen direkten Seezugang, speziell für Hunde freigegeben, sowie großzügige Spazierwege in der Umgebung. Besonders praktisch sind die Hundeduschen und die Möglichkeit, den Vierbeiner mit zum hoteleigenen Hundestrand zu nehmen.
Familiäre Gastfreundschaft mit Hund
4-Sterne-Hotel Eschenhof in Bad Kleinkirchheim
Vierbeiniger Lieblinge sind im Eschenhof herzlich willkommen, ob im Zimmer oder in ausgewählten Bereichen des Restaurants. Die beiden Haushunde Bella und Coco freuen sich über Spielgefährt:innen.
Niederösterreich
Naturverbundener Urlaub mit Hund
Genießergasthof Kutscherklause in Eggern im Waldviertel
Im Genießergasthof Kutscherklause warten Willkommensleckerli, Kuscheldecke, Futternapf und Gassisackerln in den Zimmern auf den Hund. Außerdem stehen im 3-Sterne-Hotel genügend Auslaufmöglichkeit auf den umliegenden Wanderwegen und Teiche zum Abkühlen.
Steinschalerhof in Rabenstein
Im Steinschalerhof im Pielachtal fühlen sich Hunde pudelwohl. Hunde sind im Restaurant und im Gastgarten herzlich willkommen. Zahlreiche Gassiwege, Wanderwege und Bademöglichkeiten findet man vor Ort. Ideal für den Hund sind die gemütlichen Gartenhäuser mit eingezäuntem Garten. Weitere Extras: Pfotentücher, Wasser- und Futterschüssel im Zimmer, Naturteich und idyllische Badeplätze am Bach. Willkommensleckerli und Hundetankstelle warten bereits bei der Ankunft.
Oberösterreich
Hotels mit Rundum-Service für Hunde
Hotel Bärnsteinhof in Aigen-Schlägl
Das Hotel Bärnsteinhof im Mühlviertel hat ein großes Herz für Hunde: Futter, Wassernapf, kuschelige Hundedecke, Dog-Bags, Trockentuch, Gassi- und Wandertipps werden mit dem Pauschalangebot „Auf den Hund gekommen“ vom Hotel zur Verfügung gestellt.
Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel im Mühlviertel
Im 4-Sterne-Superior-Hotel Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden im Mühlviertel wartet das Arrival Package auf den Hund, das folgende Vorteile hat: Leckerlis, Kauknochen, Tipps für Spazierwege, tägliche Spielstunde, Gassi-Geh-Service, Hundedecke, Handtuch, Fressnapf und Halstuch.
Hotel Donauschlinge Haibach/Donau
Vierbeiner sind im 4-Sterne-Hotel Donauschlinge herzlich willkommen und bekommen ein umfangreiches Willkommenspaket, das folgendes Service beinhaltet: Futter- und Wassernapf, Handtuch, Kuscheldecke, Gassi-Sackerl, Leckerlis, Gassi-Geh-Service, Spazierwege und Bademöglichkeit in der Donau.
SalzburgerLand
Aktivurlaub für Hunde und Besitzer:innen
Hundehotel Grimming in Rauris
Im Hotel Grimming erwartet Hunde eine liebevolle Ausstattung: Gemütliche Hundekissen und Näpfe stehen in den Zimmern bereit, ergänzt durch eine Auswahl an Trocken- und Nassfuttersorten sowie einen täglichen Futterservice. Auf einer 4.500 m² großen, leinenfreien Hundewiese können sich die Vierbeiner austoben, während ein Schwimmteich für Abkühlung sorgt. Bei Wanderrasten bieten hundefreundliche Almhütten Verpflegung und eine wohlverdiente Pause.
Berghotel Arthurhaus*** am Hochkönig
Das Berghotel Arthurhaus in Mühlbach am Hochkönig, direkt im Wandergebiet auf 1.500 Meter am Fuße des Hochkönigs gelegen, bietet Hunden einen kostenlosen Aufenthalt im Zimmer. Zu den besonderen Annehmlichkeiten gehören eine Hundespeisekarte, Gassisäcke, ein eingezäunter Freilaufplatz, ein Hundeparcours sowie Hundehandtücher und eine Hundepfotenputzmaschine. Zusätzlich können Privatstunden bei Hundetrainer:innen genutzt werde.
Wellness und Entspannung für Vierbeiner
GRUBERS Hotel Apartment Gastein
Im GRUBERS Hotel Apartment Gastein im Thermen- und Wanderparadies Gasteinertal genießen Hunde einen angenehmen Aufenthalt. Bereits bei der Ankunft warten ein Hundebett und Futternäpfe. Zahlreiche Wege starten direkt vor der Haustür, und ein erfrischender Bach ist nur 150 Meter entfernt. Ein Dogsitter steht zur Verfügung. Weitere Annehmlichkeiten umfassen kuschelige Schlafdecken, einen Dog-Shop, eine eingezäunte Hundewiese mit Hundebadeteich, Doggy-Wellness und eine Hundedusche.
Gartenhotel Theresia****S in Saalbach-Hinterglemm
Das Gartenhotel Theresia, ideal gelegen abseits des lebhaften Zentrums von Hinterglemm, bietet Hunden endlosen Auslauf. Das 2,7 ha große Grundstück mit Wasserläufen, Schwimmteich, Pools und vielen gemütlichen Ecken in der weitläufigen Berggartenanlage ist ein wahres Paradies für Mensch und Tier. Fressnapf, Handtücher und Hundedecke werden für die Vierbeiner bereitgestellt.
Familiäre Gastfreundschaft mit Hund
Hotel Aloisia in Mariapfarr
Auf der 1.000 m² großen Spielwiese im 3-Sterne-Hotel Aloisia können sich Vierbeiner richtig austoben. Im Hotel dürfen Hunde auch ins Restaurant, in den Gastgarten und zur Liegewiese mitgenommen werden. Gassi-Service und Dog-Sitting wird ebenfalls angeboten.
Hotel Sonne**** in Saalbach-Hinterglemm
Im 4-Sterne-Superior-Hotel Sonne sind die Gastgeber:innen für ihre besondere Hundefreundlichkeit bekannt. Hundefutter wird im Hotel bereitgestellt, und Hunde dürfen sowohl den Barbereich als auch die gemütliche Zirmstube begleiten. Die großzügige Anlage bietet viel Raum für einen entspannten Aufenthalt mit dem Vierbeiner.
Steiermark
Hotels mit Rundum-Service für Hunde
Almfrieden Hotel & Romantikchalet in Ramsau am Dachstein
Das Almfrieden Hotel & Romantikchalet bietet Hunden nicht nur einen kostenlosen Aufenthalt, sondern auch viel Platz zum Spielen und Toben im hoteleigenen Agility-Park. Im Zimmer warten Hundeschüssel, Kuscheldecke, Spielzeug, Hundehandtuch und ein Begrüßungsleckerli. Ein eigener Restaurantbereich für Hundebesitzer, ein kleiner Hundeshop, Dog-Sitting auf Anfrage und weitere Annehmlichkeiten machen den Aufenthalt mitten im grünen Wander-, Langlauf- und Skigebiet am Dachstein besonders angenehm.
DIE WASNERIN in Bad Aussee
Das 4-Sterne-Superior-Hotel DIE WASNERIN in Bad Aussee bietet eine exklusive Auszeit für Gäste mit Hund. Die speziell gestalteten Hundezimmer verfügen über einen direkten Zugang zu einem eingezäunten Garten, Hundedecke, Napf, Gassisackerl und ein individuelles Hundeschild.
4-Sterne-Superior-Retter Bio-Natur-Resort
Das 4-Sterne-Superior-Retter Bio-Natur-Resort in Pöllauberg in der Steiermark bietet Hunden eine hundefreundliche Ausstattung mit Hundematte, Näpfen und Zugang zum Garten. Spazierwege starten direkt vor der Tür, und im Restaurant gibt es reservierte Plätze für Gäste mit Hund.
Tirol
Luxus und Komfort mit Hund
Gradonna****s Mountain Resort in Osttirol
Das Gradonna****s Mountain Resort, ein autofreies Resort, bietet Hunden maximalen Auslauf in einer traumhaften Landschaft. Im 4-Sterne-Superior-Hotel und den Luxus-Chalets in Kals am Großglockner warten zahlreiche Annehmlichkeiten auf Vierbeiner, darunter Leckerlis, Fressnapf und eine Hunde-Reisebox mit flauschigem Handtuch.
Hotel Klosterbräu***** in Seefeld in Tirol
Im Hotel Klosterbräu erwartet Hunde ein eigener Restaurant- und separater Frühstücksbereich. Bei Ankunft finden die vierbeinigen Gäste im Zimmer einen Hundenapf und eine kuschelige Schlafgelegenheit in passender Größe vor, zusammen mit einem Hundehandtuch zum Abtrocknen. Für sportliche Hunde gibt es einen Agility-Trainingsplatz. Ein Tierarzt oder eine Tierärztin ist in der Nähe, und Wanderwege mit Auslaufmöglichkeiten sowie eine Bademöglichkeit für Hunde am nahegelegenen Wildsee runden das Angebot ab.
Aktivurlaub für Hunde und Besitzer:innen
Hotel Riederhof**** im Tiroler Oberland
Das Hotel Riederhof in Ried im Oberinntal ist speziell auf vierbeinige Gäste ausgerichtet und bietet zahlreiche Vorteile für Hunde: ein Gassigeh-Service, eine 1.000 m² große Hundespielwiese mit Schwimmteich, einen Hundefriseur, eine Hundeputzstation, geführte Wanderungen und eine mobile Hundeschule. Im Zimmer stehen Hundedecke, Fressnapf sowie Überwürfe für Bett und Couch bereit. Hunde dürfen allein im Zimmer bleiben oder ihre Besitzer:innen ins Restaurant begleiten.
Hotel Lärchenhof****S in Seefeld in Tirol
Das Hotel Lärchenhof auf dem Seefelder Hochplateau ist ein hundefreundliches Natur- und Spa-Hotel, in dem Vierbeiner mit Begrüßungsleckerli, Fress- und Wassernapf sowie einem Schlafplatz im Zimmer empfangen werden. Das Hotelgelände bietet viel Platz für Auslauf, und direkt vor der Haustür beginnen Spazier- und Wanderwege, die zur gemeinsamen Erkundung der Region einladen. Die Hundeloipen der Olympiaregion Seefeld ermöglichen ein unbeschwertes Langlaufvergnügen für Mensch und Hund.
Wellness und Entspannung für Vierbeiner
Hotel Magdalena**** im Zillertal
Das Hotel Magdalena, ein hundefreundliches Wellnesshotel in Ried im Zillertal, erhebt keine Extrakosten für Hunde und bietet zahlreiche Inklusiv-Leistungen wie ein eigenes Hundebett und einen Fressnapf im Zimmer. Hunde und ihre Besitzer:innen genießen die Leseecke mit Literatur rund um den Hund und den Service eines mobilen Hundefriseurs. Zudem gibt es einen Schwimmteich für Hunde, Gassiwege direkt vor der Tür, einen Hundespielplatz und einen Hundewaschraum.
Panoramahotel Inntalerhof**** in Seefeld in Tirol
Im Panoramahotel Inntalerhof in Mösern bei Seefeld werden Vierbeiner mit großer Herzlichkeit empfangen. Um Herrchen und Frauchen einen stressfreien Urlaub zu ermöglichen, bietet das Hotel eine Reihe von Annehmlichkeiten für Hunde: Begrüßungsleckerli im Zimmer, eine Wasserstelle im Eingangsbereich, Hundehandtücher an den Eingängen und ein Paket Gassisäckchen. Zudem werden Trainingsstunden und -programme in Zusammenarbeit mit dem geprüften Tiercoach Peter Oberhollenzer angeboten. Das Hotel ist ein “Pfotencheck-geprüfter“ Betrieb mit fünf Pfoten.
Familiäre Gastfreundschaft mit Hund
Hotel Johanna mitten im Ötztal
Im Hotel Johanna im Ötztal fühlen sich Herrchen, Frauchen und Hund gleichermaßen wohl. Im familiär geführten Betrieb in in Umhausen im Ötztal sind Hunde nicht nur geduldet, sondern herzlich willkommen, was den Aufenthalt für alle besonders angenehm macht.
Romantikhotel Böglerhof**** in Alpbach
Im Romantikhotel Böglerhof werden Hunde bei ihrer Ankunft mit einem Willkommensset begrüßt, das einen kuscheligen Hundekorb, Leckerli, Wasser- und Fressnapf, ein Hundehandtuch, eine Infobroschüre für Hundebesitzer in Alpbach und Gassisackerl enthält. Das Rezeptionsteam gibt gerne Tipps zu interessanten Gassi-Spazierwegen, einschließlich eines eigenen Hundewegs.
Naturerlebnis am Wasser
Alpenhotel Kitzbühel
Das Alpenhotel Kitzbühel liegt direkt am Ufer des Schwarzsees und bietet Hundebesitzer:innen und ihren Vierbeinern erholsame Urlaubstage inmitten der Natur, umgeben von zahlreichen Spazierwegen, die zu gemeinsamen Entdeckungstouren einladen.
Hotel Natürlich in Fiss
Das Hotel Natürlich in Fiss ist ein tierfreundliches Hotel mit drei ebenerdigen Zimmern für Hunde, die über eine eigene Terrasse und einen Grasplatz verfügen. Zu den Annehmlichkeiten zählen ein Hundekorb, eine Hundeputzstation und Gassi-Wege direkt vor der Haustür. Zusätzlich werden organisierte Wanderungen mit dem Hund sowie Hundestationen im Dorf angeboten.
Vorarlberg
Naturerlebnisse mit Hund
Hotel Hubertushof in Stuben am Arlberg
Im 4-Sterne-Hotel Hubertushof können Gäste Skiurlaub mit Hund genießen. Für die Vierbeiner stehen Wasser- und Futternapf mit Bodenmatte, ein „Hund im Zimmer“-Türschild, Leckerli und Robby Bags bereit. Spazierwege befinden sich in der nahen Umgebung.
Naturhotel Chesa Valisa im Kleinwasertal
Das 4-Sterne-Superior-Naturhotel Chesa Valisa in Hirschegg begrüßt Hunde in ausgewählten Zimmern und Suiten. Direkt vor der Haustür warten 185 km Wanderwege und über 130 Pistenkilometer – ideal für aktive Tage mit Hund. In Restaurant, Bar und auf der Sonnenterrasse ist tierische Begleitung willkommen.
Weitere Tipps
Hundewelt Kleinwalsertal
Die Hundewelt im Kleinwalsertal bietet spezielle geführte Hundewanderungen für Alleinreisende, Frauen und Kräuterliebhaber:innen sowie allgemeine Wanderungen im Kleinwalsertal.
Bregenzerwald
Im Bregenzerwald dürfen Hunde in den meisten Bergbahnen mitfahren, was gemeinsame Wanderungen in der alpinen Landschaft problemlos ermöglicht.
Alpenregion Vorarlberg
Viele Wanderungen und Unterkünfte auf einem Blick.
Wien
Luxus und Komfort mit Hund
Hotel Sacher
Das „Sacher Pets“ -Programm der Sacher-Hotels in Wien und Salzburg bietet einen luxuriösen Aufenthalt für Gäste mit und ohne tierische Begleitung. Im 5-Sterne-Hotel Sacher Wien erwartet Hunde ein weiches, an ihre Größe angepasstes Hundebett, eine kuschelige Decke, ein spezielles Handtuch, Gassisackerln sowie Wasser- und Futternapf direkt auf dem Zimmer. Zum Frühstück und Abendessen sind Hunde und ihre Besitzer:innen in der Sacherstube herzlich willkommen, wo auf Wunsch frisch zubereitetes Futter auf Haubenniveau serviert wird. Ein Hundesitter-Service steht ebenfalls zur Verfügung.
Boutique Hotel Stadthalle
Das Boutique Hotel Stadthalle in Wien heißt Haustiere herzlich willkommen und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten für einen entspannten Aufenthalt mit Vierbeinern. Hunde werden mit einem speziellen Willkommenspaket begrüßt, das unter anderem ein gemütliches Hundebett und Fressnäpfe beinhaltet. Zudem gibt es in der Nähe zahlreiche Grünflächen und Spazierwege, ideal für Gassirunden.
The Guesthouse Vienna
Das The Guesthouse Vienna ist ein stilvolles Designhotel im Herzen von Wien, das sich besonders auf Gäste mit Hunden eingestellt hat. Vierbeinige Begleiter:innen übernachten kostenlos und werden mit einem gemütlichen Hundebett, Begrüßungsleckerli und Wassernapf im Zimmer empfangen. Hunde sind zudem im Hotelrestaurant willkommen, wo auch für sie gesorgt wird. Für zusätzliche Betreuung kann auf Wunsch ein Hundesitter organisiert werden, damit Herrchen und Frauchen die Stadt unbeschwert erkunden können.
Hund in der Großstadt: Tipps z.B. zu Maulkorb- und Leinenpflicht in der Stadt sowie richtiges Verhalten in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in Parkanlagen
