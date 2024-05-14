Torten und Süßspeisen aus Österreich

Geprägt von Einflüssen aus den einstigen Kronländern der Monarchie und verfeinert von Zuckerbäcker:innen: Die Süßspeisen in Österreich sind eine Sünde wert.

Die Sachertorte, das schokoladige Aushängeschild Österreichs, hat Weltruhm erlangt. Und sie ist nur eine der zuckersüßen Erfolgsgeschichten, die hier seit Kaiserzeiten geschrieben werden. Das Dessert ist hierzulande genauso wichtig wie der Tafelspitz oder die Käsespätzle im Hauptgang. Und so manche Süßspeisen, wie der Kaiserschmarren oder die Marillenknödel, werden sogar als Hauptspeise serviert.

Schon vor über hundert Jahren gab es einige Zuckerbäcker:innen in Wien, die sich einen Namen gemacht haben. Die besten von ihnen durften die Sehnsucht nach Süßem am Kaiserhof stillen – als königliche und kaiserliche (kurz: k. u. k.) Hoflieferanten. Unter ihnen waren die berühmte Wiener Konditorei Demel oder das Sacher, wo auch heute noch die Sachertorte nach Geheimrezept gezaubert wird.