Torten und Süßspeisen aus Österreich
Im Land der tausend Mehlspeisen
Einleitung
Die Sachertorte, das schokoladige Aushängeschild Österreichs, hat Weltruhm erlangt. Und sie ist nur eine der zuckersüßen Erfolgsgeschichten, die hier seit Kaiserzeiten geschrieben werden. Das Dessert ist hierzulande genauso wichtig wie der Tafelspitz oder die Käsespätzle im Hauptgang. Und so manche Süßspeisen, wie der Kaiserschmarren oder die Marillenknödel, werden sogar als Hauptspeise serviert.
Schon vor über hundert Jahren gab es einige Zuckerbäcker:innen in Wien, die sich einen Namen gemacht haben. Die besten von ihnen durften die Sehnsucht nach Süßem am Kaiserhof stillen – als königliche und kaiserliche (kurz: k. u. k.) Hoflieferanten. Unter ihnen waren die berühmte Wiener Konditorei Demel oder das Sacher, wo auch heute noch die Sachertorte nach Geheimrezept gezaubert wird.
Die Top 5 der k. u. k. Hofzuckerbäcker
Café Sacher
Auf weichem, rotem Samt und unter Kronleuchtern wird der Genuss der Original-Sachertorte zum Erlebnis – sowohl im Café als auch im Café Bel Étage.
Hofzuckerbäcker Demel
Der wahrscheinlich berühmteste k. u. k. Hofzuckerbäcker Österreichs mit den kunstvoll gestalteten Auslagen ist ein großes, süßes Muss für Naschkatzen.
Hofzuckerbäcker Gerstner
Erlesene Torten und feinstes Konfekt auf drei Etagen mit Blick auf die Oper serviert der Gerstner auf der Wiener Kärntnerstraße. Highlight: die kandierten Sisi-Veilchen.
Hofzuckerbäcker Zauner
Vom Kaiser persönlich gern besuchter Konditor-Palast im Salzkammergut. Neben dem berühmten Zaunerstollen gibt es großartige Pralinen, Trüffelkugeln und Oblatentorten.
Top-Adressen für süße Genüsse
Café Landtmann
In „Wiens elegantestem Kaffeehaus“ an der Ringstraße gibt es Patisserie nach Tradition. Probierenswert: die Maroniblüte.
Kurkonditorei Oberlaa
Über 150 süße Köstlichkeiten an zehn Standorten in Wien und Umgebung. Besonders begehrt: die Laa-Kronen.
Tortenklassiker für Naschkatzen
Malakofftorte: Das „runde Tiramisu“
Die nach einem französischen Marschall benannte „Torte“ ist ungebacken und verführt mit in Alkohol getränkten Biskotten und ganz viel Mascarpone.
Esterházy-Torte: Ein Traum aus Buttercreme
Vielschichtige Kreation aus Biskuitböden, Buttercreme und Zuckerglasur. Ein süßes Abbild des elitären Lifestyles aus der k. u. k. Monarchie.
Der Schokoladen-Held
Wien, 1832. Wir befinden uns am Hofe des Fürsten Metternichs. In der Küche herrscht Panik: Der Chef de Cuisine ist erkrankt! Das so wichtige Dessert, die süße Krönung des abendlichen Mahls, konnte er nicht mehr zubereiten. Aber zum Glück gibt es da einen begabten Lehrling, Franz Sacher.
Ohne zu zögern, nimmt er die süße Sache in die Hand und vermischt Mehl, Butter, Zucker, Eier und Schokolade zu einem kompakten Teig. Nach dem Backen streicht er zuerst eine Schicht Marmelade in die Mitte des noch warmen Kuchens und dann über den ganzen Kuchen, noch eine dicke Schicht flüssige, herrlich duftende Schokolade. Die Hofgäste sind entzückt von der puristischen Kreation – und der Jungkonditor erlangt Weltruhm, von dem er zu jenem Zeitpunkt noch nichts ahnen konnte.
Süßspeisen-Klassiker aus ganz Österreich
Mamorgugelhupf
In der Gugelhupfform gebackene, flaumige Süßspeise mit Tradition. Rezept zum Nachkochen
Waldviertler Mohnnudeln
Einfach zubereitete Süßspeise aus köstlichen, dicken Erdäpfel-Nudeln und feinem, aromatischem Graumohn, die gern auch als Hauptspeise serviert wird.
Tiroler Prügeltorte
Benannt nach einer Walze (dem Prügel), auf der der Teig über dem offenen Feuer in mehreren Schichten gebacken wird. Auch bekannt als Tiroler Baumkuchen.
Wachauer Marillenknödel
Das Geheimis der flaumigen Knödel mit den süßen Bröseln ist die Fülle: die „echte“ Marille aus der Wachau, die als Marmelade auch gern Palatschinken füllt.
Kaiserschmarren
In der Pfanne gebackene, flaumige Hommage an Kaiser Franz Joseph I., traditionell mit Zwetschkenröster und Staubzucker serviert.
Auf den Spuren des Apfelstrudels
Kaiserin Maria Theresia ist es zu verdanken, dass der Apfelstrudel im 18. Jahrhundert zum süßen Star auf den Desserttellern wurde und heute als Nationalgericht gilt: Sie liebte die mit frischen, saftigen Äpfeln, Zimt, Rosinen und Zucker gefüllte Süßspeise im hauchdünn gezogenen Strudelteig, der beim Abbeißen knusprig schmeckte und so schön dampfte, wenn er ofenfrisch serviert wurde. Das älteste Apfelstrudel-Rezept stammt sogar schon aus dem Jahr 1696.
Dem Strudel beim Werden zuschauen – die große Kunst dabei ist es, den Teig so dünn auszuziehen, dass er durchsichtig wird – kann man heute bei den Apfelstrudel-Shows im Café Gerstner im Schloss Schönbrunn. Verkostung inklusive, klarerweise. Direkt in der alten, schönen Hofbackstube von damals.
Neuinterpretationen süßer KlassikerEinerseits ist es die jahrhundertelange Tradition an Desserts und Süßspeisen, der sich unsere Patissiers, Konditoreien und Zuckerbäcker:innen verpflichtet fühlen: Auf der anderen entstehen hierzulande neue Kreationen der süßen Klassiker.
Pinzgauer Schotten
Von Haubenkoch Andreas Döllerer kreierter Alpin-Cheesecake mit Himbeeren und Lärchenwipfel.
Punschkrapferl-Schokolade
Der Gerstner hat die Punschkrapfen in rosa Schokolade übersetzt. Dasselbe tat er mit Apfelstrudel und Sachertorte.