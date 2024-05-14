Österreichs kulinarische Spezialitäten
Einleitung
Der Boden als Schatzkammer
Österreichs Landschaften sind so vielseitig wie die Produkte, die hier heranwachsen. Auf Obstbäumen, Gemüsebeeten, Almen und entlang von Flüssen. Auf nährstoffreichen, fruchtbaren und gut durchlüfteten Böden, in denen sich ehrliche, hochwertige Lebensmittel wohlfühlen. Und von Menschen, die sie anbauen, pflegen, ernten und veredeln, wie kleine Schätze behandeln. Was sie auch sind.
Bemerkenswert ist der hohe Anteil an Bio-Produkten, die landesweit angebaut, hergestellt und verarbeitet werden – von Käse über Brot bis Wein. Österreich liegt in Sachen Bio europaweit im Spitzenfeld. Bio schmeckt nicht nur besser, sondern kommt auch der Natur zugute: weil altes Saatgut und vergessene Tierrassen erhalten bleiben. Es lebe die Vielfalt!
Die Vielfalt zeigt sich auch in den kulinarischen Spezialitäten, für die unser Land weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. Um diese soll es hier gehen.
Aus den Alpen und von Almen: KäsespezialitätenSaftige Almwiesen, Stille und frische Luft: In den bergigen Regionen Österreichs fühlen sich Kühe rundumwohl. Aus ihrer Milch stellen Senner:innen feine Käsesorten her, in denen man die Herkunft schmeckt.
Käse-Erlebnisse in Österreich
Sauerkäse, im Dialekt „Sura Kees“, ist eine Montafoner Spezialität mit langer Tradition. Wer selbst mal diesen besonderen Käse herstellen will, kann das im Käsehaus Montafon in Schruns tun. Vielfältige Käse- und Antipasti-Spezialitäten stellen „Die Käsemacher“ im Waldviertel her. In der Käsemacherwelt erkunden Besucher:innen bei einer Führung die Schaukäserei.
Von einer Almsennerei zur nächsten: Auf die Spur des alten Brauchtums rund um den Gailtaler Almkäse begeben sich die Gäste auf dem Gailtaler Käsewanderweg in Kärnten.
Wer die facettenreiche Käselandkarte des SalzburgerLands erleben will, ist auf dem „Genussweg für Käsefreaks“ richtig. Das Grossarl Tal wiederum ist bekannt für den „Sauakas“, eine traditionelle Köstlichkeit. Ihr könnt sie direkt auf den bewirtschafteten Almhütten des Tales verkosten. Auch das barocke Stift Schlierbach in Oberösterreich ist einen Besuch wert – nicht zuletzt wegen der Biokäserei, in der ihr bei Führungen in Käsespezialitäten beißen könnt.
Von der Weide bis zur Steppe: Schinken, Speck und WürstelSalz, Feuer, Luft und Gewürze braucht es, um Fleisch durch Pökeln, Trocknen oder Räuchern haltbar zu machen. Ein Handwerk, das bei uns mit viel Feingefühl ausgeübt wird.
Vulkanlandschinken
Der saftige Vulcano-Schinken zählt zu den besten der Welt. In der familiengeführten Landwirtschaft hat das Tierwohl Priorität.
Gailtaler Speck
Hotel Schloss Lerchenhof ist einer von 17 zertifizierten Herstellern des ursprungsgeschützten Gailtaler Specks, der als Slow-Food-Spezialität gilt.
Osttiroler „Henkele“
Das luftgetrocknete Henkele ist ein edles Stück Fleisch vom Rind, Wild oder Lamm aus der Räucherkammer, das Rezept stammt aus dem 18. Jahrhundert.
Innviertler Surspeck
Die blütenweiße Delikatesse hat Geschichte. Der Speck überzeugt entweder fein geschnitten auf Brot oder als wichtigste Zutat in den Innviertler Speckknödeln.
Delikatessen aus dem Burgenland
Eine rare Spezialität aus dem burgenländischen Seewinkel, ist das Mangalitzaschwein, eine der ältesten Schweinerassen Europas. Wollig behaart ist es, ziemlich dick wird es – da sind Speck und Schmalz naheliegende Formen der Verarbeitung; dennoch ist es relativ cholesterinarm. Der Geschmack des zarten, saftigen Fleischs erinnert an Wildschwein. Weil das Wollschwein, dem ein besonders freundliches Wesen nachgesagt wird, gerne in der Erde wühlt, wird es auch zur Kultivierung von Äckern und Gärten bzw. bei der biologischen Waldbodensanierung eingesetzt.
Im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel wiederum weidet das Graue Steppenrind. Die Herde grast alles ab, was möglich ist – und verhindert somit das Schilfwachstum. Dadurch ist die Region einer der artenreichsten Lebensräume Europas. Das Fleisch des fleißigen Steppenrinds wird zu Delikatessen veredelt. Besonders empfehlenswert: die Nationalparkwürstel, z.B. von der Fleischerei Karlo.
Bluntausaibling aus dem Bluntautal in Golling
In reinstem Quellwasser und mit ganz viel Gespür hat Sigi Schatteiner seine Süßwasserfische im Bluntautal in Golling Jahrzehnte lang gezüchtet: Saiblinge, Forellen, Störe. Der Bluntautaler Saibling, der unter anderem von Haubenkoch Andreas Döllerer, dem Pionier der kreativen alpinen Küche, veredelt wird, ist nach wie vor die Spezialität aus dem Teich.
Für die Fischzucht ist nun die nächste Generation verantwortlich – das Duo Franz Rettenbacher und Alexander Gruber. Was das Fleisch der Fische so unvergleichlich macht, ist die Kombination aus kaltem Wasser (maximal 10 Grad!) und hoher Strömungsgeschwindigkeit. Um hier ihre Runden drehen zu können, brauchen Fische eine gute Muskulatur. Und die wirkt sich auf die Qualität des Fleisches aus.
Gutes aus Seen, Bächen und TeichenVon Saibling über Seeforelle bis zu Alpengarnelen: In den österreichischen Gewässern tummelt sich so einiges. Genießen lassen sich die Delikatessen aus dem Wasser am besten in ausgewählten Gasthäusern und Restaurants, die sich ihrer Veredlung verschrieben haben.
Michi's frische Fische
Die Gebirgssaiblinge wachsen langsam auf und schwimmen im Quellwasser im Naturpark Mürzer Oberland. Es gibt sie gebeizt, geräuchert und natur in Bio-Qualität.
Ausseer Saibling
Seit 2018 kultiviert die Fischerei Ausseerland Saiblinge und Forellen aus dem Grundlsee im frischen Quellwasser mit modernen Methoden. Vom Ei bis zum Speisefisch.
Teriyaki Saibling
Frischen Fisch im steirischen Naturschutzgebiet Ödensee speisen: Teriyaki Saibling am Salzstein oder Saibling Müllerin in Butterschmalz gebraten.
Fuschl See Fisch
Die Fischerei am Fuschlsee bietet seit Jahrzehnten nachhaltige Fischspezialitäten. Genießt den frisch geräucherten Fisch im Fischerstüberl oder am Seeufer.
Erlebnis Fisch
„Slow Fish“ aus dem Lavanttal: Rundgang mit Fischverkostung in der Fischeria. Begrüßungstrunk, Besichtigung von Schloss Lichtengraben und Einblick in Fischzucht.
Biofisch Marc Mößmer
Pioniere der nachhaltigen Fischzucht. "Vom Waldviertler Fischteich bis zum Wiener Wochenmarkt bieten wir höchste Qualität und Frische durch ehrliche Handarbeit"..
Fischküche vom Haubenkoch
Haubenkoch Lukas Nagl im Restaurant Bootshaus kann Fischküche. Regionale Produkte aus dem Salzkammergut werden wertgeschätzt und inspirieren ihn und sein Team.
Edelkrebse
Robert Jungwirth züchtet Karpfen und bedrohte Tierarten wie Edelkrebse und Zackelschafe im Nationalpark Seewinkel. Ganzjähriger Fischverkauf.
Schwarzes Gold: Steirisches Kürbiskernöl
Dunkelgrün bis schwarz in der Farbe, behäbig in der Konsistenz, herb-frisch im Duft und intensiv im Geschmack: Das steirische Kürbiskernöl ist eine weltweit einzigartige Delikatesse, der Name europaweit geschützt. Das nussige Aroma veredelt nicht nur Suppen, Salate und Fleischgerichte, sondern auch Käse und Desserts wie Parfaits, Soufflés oder Vanilleeis.
Bis heute hat sich in vielen steirischen Ölmühlen am traditionellen Röst- und Pressvorgang der Kürbiskerne nichts geändert. Aufgrund seiner schonenden Verarbeitung hat das Kernöl gesundheitsfördernde und heilende Wirkung – die enthaltenen Vitamine und Mineralien beugen nachweislich Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, wirken entschlackend und stärken das Immunsystem. Besonders behutsam wird das schwarze Gold in den traditionsreichen Ölmühlen Fandler, Auer, Birnstingl sowie bei Pelzmann und Steirerkraft hergestellt. Namen, die Seit Jahrzehnten für hohe Qualität stehen.
Die wunderbare Wachauer Marille
In der Weltkulturerbe-Region Wachau wächst es sich als Marille besonders fein. Das Klima ist mild, die Erde ist gut – und die rund 180 Marillenbäuer:innen kümmern sich um die kleinen runden Früchte wie um ihre eigenen Kinder. Der Geschmack der alten Sorten ist so exquisit, dass die Wachauer Marille sogar zu einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung wurde.
Wenn sie im Juli reif sind, muss es schnell gehen mit der Marillenernte. Sofern es keine Wetterkapriolen wie Hagel oder späten Frost gab, denn das bekommt den kleinen Früchten gar nicht. Nach der Ernte werden sie unter anderem als fruchtig-cremige Marmelade in Gläser gefüllt. Oder kommen als heißer Kern in die süßen Marillenknödel, die es auch als kalte Variante mit Vanilleeis gibt.
Tipp: Ein Spektakel ist die Marillenblüte in der Wachau. Von Mitte März bis Mitte April erblühen tausende Bäume entlang der Donau in der weiß-rosa Blütenpracht.
Von Obsthainen und süßen FrüchtenKirschen, Marillen, Feigen, Zwetschken und Äpfel: Obstbäume wachsen hierzulande von Ost bis West. Einige Sorten werden schon seit Jahrtausenden kultiviert.
Schartner Obst
Am Firlingerhof im oberösterreichischen Scharten bekommt ihr Kirschen, Marillen und Zwetschken – sowie Säfte, Edelbrände und Most, die Familie Hubmer aus ihnen herstellt.
Steirischer Apfel
Im größten Apfelanbaugebiet Österreichs reifen die knackigen steirischen Äpfel heran. Das Geschmacksspektrum der Sorten reicht von zart-säuerlich bis süß-fruchtig.
Stanzer Zwetschke
Im Tiroler Oberland auf über 1.000 m Seehöhe befindet sich das höchstgelegene Obstanbaugebiet Europas. Hier wachsen Zwetschken heran, die u.a. zu Bränden veredelt werden.
Leithaberger Edelkirsche
Die Klimabedingungen des Nordburgenlands sind ideal für den Anbau von Edelkirschen: Der Neusiedler See ist nah und die Böden sind nährstoffreich.
Aus den Bergen und von Wald und Wiese: Kräuter und GewürzeHoch oben und auch weiter unten wachsen österreichweit wunderbar duftende Tee- und Gewürzkräuter heran, die in Manufakturen zu Delikatessen weiterverarbeitet werden.
Kräuterdorf Irschen
Kärntner Bergdorf mit bunten Kräuterwiesen, kühlen Gebirgsseen und herrlichen Aussichtsgipfeln – sowie dem „Heilgarten der Alpen“, einem Schaugarten zum Verweilen.
Sonnentor im Waldviertel
Liebevoll verpackte Tees, Kräuter und Gewürze in bester Bio-Qualität gibt es bei Sonnentor – feine Kekse, Sirups und Fruchtaufstriche ebenso.
Warum sich Kräuter in Österreich wohlfühlen
Die landschaftliche Vielfalt Österreichs ist nicht nur schön zum Anschauen, sie bietet auch beste Bedingungen für Kräuter. So wachsen in der frischen Luft der Alpenregionen gerne Wildkräuter wie Enzian, Arnika und Bergminze heran. Kultiviert, u.a. für die Spitzengastronomie, werden Kräuter sowohl in höheren als auch tieferen Lagen.
Das sonnenreiche Burgenland zum Beispiel ist mit seinem milden Klima eine ideale Region für den Anbau mediterraner Kräuter wie Lavendel, Thymian oder Rosmarin. Auch im steirischen Vulkanland gedeihen Kräuter und Heilpflanzen besonders gut. Jedes Bundesland hat seine Lebensräume für Kräuter. Davon zeugen unzählige Kräuterwanderungen, die ihr von Wien bis Vorarlberg auf der Suche nach Liebstöckel, Minze & Co unternehmen könnt.
Sehnsucht nach dem Erdigen: Die Welt der Kräuter
Überraschende regionale Produkte aus ÖsterreichVon Safran über Schnecken bis Wasabi: Entdeckt in Österreich angebaute Lebensmittel und hergestellte Produkte, die ihr hier nicht unbedingt erwarten würdet.
Wiener Schnecken
Auf einem Bauernhof im Süden Wiens züchtet Andreas Gugumuck Schnecken, die ihr vor Ort genießen könnt. In veredelter Form gibt es sie in ausgewählten Feinkostläden.
Pilze auf Kaffeesatz
Bei Hut und Stiel werden köstliche Austernpilze auf einer beinahe unendlich verfügbaren Ressource in einer Stadt wie Wien gezüchtet: Kaffeesatz. Win-Win!
1001 Tomaten
Bio-Bauer Erich Stekovics ist der Paradeiser-Kaiser: Über 3.200 alte Sorten hat er in über 20 Jahren kultiviert. Seine Tomaten, pur oder im Glas, sind Kult!
Chilimanufaktur
Frische Chili und Chiliprodukte „von mild bis höllisch“ gibt es bei Fireland Foods aus Niederösterreich: Saucen, Snacks, Ketchup und mehr aus über 1.200 Sorten.
Pannonischer Safran
Im Burgenland wird im Safranoleum eine alte Tradition wiederbelebt: der Anbau von herb-würzigem, echtem Safran, der vielseitig einsetzbaren „Königin der Pflanzen“.
Wasabi
Köstlich scharf, entzündungshemmend und antibakteriell: Wasabi gilt als „Superpflanze“. Das Unternehmen PhytonIQ kultiviert die Pflanze nachhaltig in der Indoor-Farm.
Zitrusgarten
Über 280 Arten von Zitrusgewächsen, auch antike Sorten, befinden sich im mediterranen Kärtner Schaugarten – der einzige seiner Art in Österreich. Mit Feinkost-Shop!
Getreide und HülsenfrüchteEs muss nicht immer Weizen sein: Immer mehr Produzent:innen bauen Sorten wie Quinoa, Mais und sogar Reis an. Auch Hülsenfrüchte werden immer beliebter.
Käferbohnen und Quinoa
Bei den Bäcksteffls gibt es selbst angebaute Spezialitäten wie die violett-schwarz marmorierten, von Hand sortierten Käferbohnen und echtes Steirer Quinoa.
Waldviertler Mohn
Familie Greßl baut rund um ihren Hof in Niederösterreich erlesene Mohnsorten an und veredelt sie zu Ölen, Likören, Pesto und Kosmetikprodukten. Auch ein Museum ist dabei!
Riebelmais
Die nahrhafte Speise aus runden, gebräunten Grießklümpchen passt wunderbar zu Apfelmus, Kompott oder auch Käse.
Süßes für GlücksmomenteTraditionell bis experimentell: In Österreich gibt es so einige Manufakturen, die sich mit Leib und Seele dem süßen Genuss verschrieben haben.
Original Mozartkugel
Weicher Pistazienmarzipankern, umhüllt von feinem Nougat und getunkt in dunkle Kuvertüre: Das Original nach Paul Fürst ist eine handgefertigte Delikatesse mit Geschichte.
Zotter Schokolade
„From bean to bar“, bio und fair: Die handgeschöpften experimentellen Kreationen des genialen Josef Zotter sind die Avantgarde der Schokolade.
Tiroler Edle
Feine Schokolade mit Milch vom edlen Tiroler Grauvieh, das heute nur mehr vereinzelt gehalten wird. Wer sie erwirbt, unterstützt gleichzeitig die Landwirtschaft vor Ort.