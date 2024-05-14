Eng Alm
Das Almdorf im Karwendel
Einleitung
Auf 1.250 Metern liegt das größte Almdorf Tirols. Rund 240 Milchkühe grasen hier im Sommer auf satten grünen Almwiesen, umgeben von über 2.000 uralten Ahornbäumen inmitten der Felsen des Karwendelgebirges.
Seit Generationen bewirtschaften Bauern in einer Agrargemeinschaft die Eng Alm mit Schaukäserei und produzieren hier hoch oben zahlreiche prämierte Käsesorten, unter anderem den einzigartigen Enger Ahornkönig.
Alle Informationen über die Anreise mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmittelt findet ihr hier.
Die Eng Alm und ihre 2.000 Ahornbäume
Was die Almen und Hütten im Karwendel so besonders macht: viel freie Fläche und der Kontrast der satten grünen Almwiesen zu den schroffen, hellen Kalksteinwänden. Die Spritzkarspitze, das ist der Gipfel über der Eng Alm, bietet einen sagenhaft schönen Blick über den Ahornboden.
Das Almdorf mitten im Karwendel ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Ausgangspunkt zahlreicher Wander- und Bergsteigerrouten.
Der Almkäse vom Karwendel
Bergkäse gibt es auf vielen Almen, aber der Enger Ahornkönig ist eine eigene Kreation von der Agrargemeinschaft Eng Alm. Es ist ein leichter cremiger Käse, der nicht so würzig ist. Er heißt Ahornkönig, weil die Milchkühe hier auf dem großen Ahornboden grasen.
Aus dieser Milch und nach alten überlieferten Rezepten stellt Käser Edi Radinger zahlreiche Käsesorten – vom Enger Bergkäse über den Emmentaler Engtaler bis hin zum Enger Tilsiter – her.
In der Schaukäserei könnt ihr den Senner:innen bei der Käseherstellung zusehen. In einem großen Kupferkessel werden in der Käserei jährlich ca. 1.600 Käselaibe hergestellt und im angrenzenden Bauernladen dann auch gleich zum Verkauf angeboten.
Am ersten Sonntag im September findet im Almdorf der Almkirchtag statt. Nach der Messe in der Kapelle und dem Frühschoppen bewirten euch die Almbäuerinnen mit Tiroler Spezialitäten wie „Kiachl“ oder „Zillertaler Krapfen“.
Der Abenteuerspielplatz bringt auf 2.200 m² das Almleben von früher spielerisch näher
Schlafen auf der Eng Alm
Agrargemeinschaft Eng Alm
Eng 11
6215 Hinterriß
Telefon: +43 67684118522