Osterbräuche und Ostermärkte in Österreich 2026
Ostertraditionen in Stadt und Land
Einleitung
Viele sagen, Ostern sei die schönste Zeit des Jahres – sicher ist es die farbenfrohste. Osterbräuche prägen diese Wochen mit Farben, Formen und Handgriffen, die seit Generationen weitergegeben werden: bunt bemalte Eier, erste Frühlingsblumen und liebevoll gebundene Palmbuschen, die am Palmsonntag geweiht werden. Das gemeinsame Basteln und Schmücken schafft Momente voller Lebensfreude, die Generationen zusammenbringen.
Am Ostersonntag beginnt die Suche nach versteckten Eiern, Schokolade und kleinen Geschenken. Kinder machen sich auf Eiersuche, während am Tisch regionale Osterspezialitäten, wie Osterlamm oder Reindling, warten.
In der Vorfreude auf Ostern füllen sich die Marktplätze mit Leben. Ob kunstvoll bemalte Eier, geschmückte Palmkätzchensträuße oder handgeschnitzte Figuren – die Ostermärkte zeigen die Vielfalt österreichischer Handwerkskunst.
Die Osterzeit in Österreich verbindet Tradition und Frühlingserwachen auf lebendige Weise. Kunstvolles Handwerk, regionale Osterspezialitäten und gelebtes Brauchtum machen Ostern zu einem Fest für alle Sinne.
Hinweis:
Unsere Auflistung bietet einen Überblick der Ostermärkte pro Bundesland, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bemühen uns die Daten laufend zu ergänzen und aktualisieren. Da es auch kurzfristig zu Terminänderungen kommen kann, seht euch bitte zusätzlich die Webseite der jeweiligen Region an bzw. kontaktiert den lokalen Tourismusverband direkt.
Ostermärkte
Burgenland
Ostermarkt auf Burg Forchtenstein 28.03. – 29.03.2026
Ostermarkt in Gols 28.03.2026
Osterhasen Wunderland in Rotenturm a.d. Pinka 27.03. – 06.04.2026
Kärnten
Ostermarkt am Neuen Platz in Klagenfurt 19.03. – 04.04.2026
Ostermarkt am Kirchenplatz in Villach 26.03. – 04.04.2026
Veldener Ostermarkt 28.03. – 06.04.2026
Ostermarkt am Pyramidenkogel 28.03. – 06.04.2026
Ostermärkte
Niederösterreich
Ostermarkt im Schloss Hof 07.03. – 06.04.2026
Ostermarkt im Schloss Rosenburg 21. – 22.03. und 28. – 29.03.2026
Oberösterreich
Ostermarkt auf Burg Kreuzen 21.03. – 22.03.2026
Ostern auf Schloss Weinberg in Kefermarkt 21.03. – 22.03.2026
Salzkammergut Ostermarkt in Laakirchen 14.03. – 15.03.2026
Ostermarkt im Freilichtmuseum Stehrerhof 21.03. – 22.03.2026
Ostermarkt Schloss Traun 28.03. – 29.03.2026
Ostermärkte
SalzburgerLand
Ostermarkt im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain 28.03.2026
Ostermarkt auf Gut Aiderbichl in Henndorf 21.03. – 06.04.2026
Steiermark
Osterhasenkirtag und Osterhasendorf Fischbach 22.03. – 12.04.2026
Osterausstellung Schloss Farrach 13.03. – 15.03.2026
Osterausstellung Schloss Kornberg 28.02. – 05.04.2026
Fürstenfelder Ostermarkt 21.03. – 04.04.2026
Ostermärkte
Tirol
Ostermarkt Hall in Tirol 27.03. – 28.03.2026
Osterfrühling Innsbruck 27.03. – 06.04.2026
Ostern in Kitzbühel 27.03. – 12.04.2026
Ostermarkt Kufstein 03.04. – 04.04.2026
Vorarlberg
Ostermarkt in Dornbirn 28.03.2026
Wien
Ostermarkt Am Hof 20.03.– 06.04.2026
Altwiener Ostermarkt auf der Freyung 20.03. – 06.04.2026
Ostermarkt Schloss Schönbrunn 25.03. – 19.04.2026
Osterbräuche quer durch ÖsterreichIn vielen Regionen gehört Ostern festen Ritualen. Palmesel-Prozessionen, Osterfeuer, fliegende Glocken und gefärbte Eier machen Osterbräuche spürbar – zwischen gelebter Tradition, Gemeinschaft und Frühlingsbeginn.
Palmesel
Wer zu Ostern ins SalzburgerLand reist, findet viele ursprüngliche Bräuche vor, wie etwa die Palmesel-Prozessionen in Puch bei Salzburg. Um den Einzug von Jesus in Jerusalem nachzustellen, ist es Brauch, hölzerne Palmesel mit einer darauf sitzenden Christusfigur mitzuführen. Der Pucher Palmesel stammt aus dem 17. Jahrhundert. Jedes Jahr am Palmsonntag tragen vier Burschen vom örtlichen Trachtenverein den gut 100 Kilo schweren Esel mit Zaumzeug aus Kaurimuscheln und die Christusfigur mit einem Palmzweig durch den Ort.
Osterfeuer
Eine ebenso alte Tradition sind Osterfeuer: Sie erhellen den nächtlichen Himmel noch in Teilen Salzburgs, der Steiermark und in Kärnten. Über mehrere Wochen hinweg, werden die oft bis zu zehn Meter hohen, kunstvoll gezimmerten Holztürme gebaut. In der Nacht auf Ostersonntag werden die Türme dann abgebrannt. Dies ist – wie auch viele andere Osterbräuche – kein christlicher, sondern heidnischer Brauch. Heute jedoch interpretiert man das Osterfeuer als Freudensymbol für die Auferstehung Jesu.
Fliegende Glocken
In der Karwoche stehen die Glocken still. Sie fliegen am Gründonnerstag der Legende nach, nach Rom und läuten erst wieder am Ostersonntag. Die Aufgabe der Glocken übernehmen für diese Zeit die „Ratscherbuam“. Ratschen sind aus Holz gebastelte Instrumente, die durch Drehen einen lauten und knatternden Ton erzeugen. Mit Trommelratschen ziehen die Kinder durch den Ort, sagen Sprüche auf und singen Lieder, begleitet durch das Knattern ihrer Ratschen.
Gefärbte Eier
Ostereierfärben ist in Österreich überall Brauch und hat seinen Ursprung im 12. oder 13. Jahrhundert. Im Lungau allerdings, pflegen die Bewohner:innen eine besondere Variante des Eierschmückens: Auf dem Ostertisch und im Osterkörbchen findet man die sogenannten „Grawirlacheier“. Um sie anzufertigen, wird ein gekochtes Ei auf ein mit „Grawirlach“ (Kerbelkraut), „Kasbleamen“ (Krokus) und Zwiebelschalen belegtes Leinentuch gelegt, umwickelt, an beiden Enden zusammengebunden und für einige Minuten in die Eierfarbe gelegt. Auf diese Weise entstehen auf den Eiern zarte, einzigartige Muster.
Ostertraditionen in ganz ÖsterreichDie Osterzeit ist in Österreich reich an symbolischen Gesten. Von kunstvoll verzierten Eiern über liturgische Feiern bis hin zu liebevoll gestalteten Ostergräbern zeigen Osterbräuche, wie Traditionen bis heute weitergetragen werden.
Liebstattsonntag
Der 4. Sonntag in der Fastenzeit wird seit 1641 am Traunsee als der „Liebstattsonntag“ gefeiert. Verschenkt als Zeichen der Zuneigung, ein selbstgebackenes Lebkuchenherz.
Weihe
In vielen Regionen werden am Karsamstag, nach der langen Fastenzeit, die Osterjause bei der Speisenweihe in der Kirche gesegnet.
Bunte Ostergräber
UNESCO-Kulturerbe: Ostergräber geschmückt mit bunten Glaskugeln und Lichtern tauchen Kirchen in mystisches Licht und machen die Auferstehung Christi erlebbar.
Palmweihe und Auferstehungsfeier
Das Stift Klosterneuburg lädt zu zahlreichen Festgottesdiensten und Feierlichkeiten. Besondere Highlights sind die Palmweihe und die Auferstehungsfeier.
Stinatzer Ostereier
Die Eier werden besonders kunstvoll verziert. Mit einem Messer werden filigrane Muster in die Farbe gekratzt. Ein altes Kunsthandwerk, das viel Geschick erfordert.
Das isst und trinkt Österreich zu OsternDie Osterzeit bringt besondere Genussmomente: Traditionelle Osterspezialitäten verbinden süße und herzhafte Aromen mit familiären Ritualen – gebacken, gereift und mit Liebe zubereitet.
Kärntner Reindling
Der süße „Reindling“ ist ein Kuchen aus Germteig, gefüllt mit Nüssen, Rosinen und Zimt. Er trägt seinen Namen von der Backform, dem „Reindl“ aus gebranntem Ton.
Osterschinken im Brotteig
Zarter Osterschinken im knusprigen Brotteig, dazu frischer Kren und Senf. Dieses traditionelle Gericht kommt in vielen Regionen Österreichs auf den Ostertisch.
Lebkuchenherzen
Am Traunsee im Salzkammergut, schenkt man am „Liebstattsonntag“ verzierte Lebkuchenherzen als Zeichen der Zuneigung und Freundschaft.
Events zur Osterzeit erlebenOsterfestivals und Osterfestspiele verbinden Musik, Kultur und besondere Orte. Rund um Ostern entstehen Programme, die Tradition aufnehmen und zeitgenössisch weiterdenken.
Ostern nachhaltig feiern
Die Pflege von Osterbräuchen und Ostertraditionen ist in Österreich seit jeher eng mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen verbunden. Besonders im traditionellen österreichischen Handwerk zeigt sich dieses Verständnis: Materialien werden sorgfältig ausgewählt, Techniken über Generationen weitergegeben und Produkte auf Langlebigkeit ausgelegt. Viele Osterbräuche sind dabei unmittelbar mit handwerklichen Tätigkeiten verbunden – vom Gestalten und Verzieren bis zum bewussten Fertigen für den jährlichen Gebrauch. Mit der Aufnahme des Ratschens in der Karwoche in das Immaterielle Kulturerbe der UNESCO im Jahr 2015 wird sichtbar, wie lebendig und gegenwärtig diese Traditionen bis heute sind.
Auch das Schenken zu Ostern folgt diesem Gedanken. Regionale Geschenkideen und Mitbringsel als Souvenirs aus Österreich setzen auf Qualität, Herkunft und handwerkliche Verarbeitung.
Kulinarische Rituale zur Osterzeit folgen demselben Prinzip. Saisonale Zutaten und regionale Spezialitäten stehen für einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln und machen Ostern zu einem Fest, das Tradition und Genuss vereint.