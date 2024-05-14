In Österreich wird beim Heurigen mit Blick auf die Weinlandschaft eine Extraportion Leidenschaft dazu serviert.

Besuch bei der Winzerin und dem Winzer

Seit zwei Jahrzehnten hat sich Wein aus Österreich zu immer besserer Qualität entwickelt. Mit dem Ergebnis, dass österreichischer Wein, sei es nun Grüner Veltliner aus Niederösterreich, steirischer Sauvignon Blanc oder Blaufränkisch aus dem Burgenland, selbst in Tokio oder New York zum Geheimtipp wurde. Wer in Österreich Urlaub macht, hat die Gelegenheit, dem Wein noch näher zu kommen. Wie immer führen viele Wege zum Ziel.

Der gemütlichste, aber bestimmt nicht langweiligste Weg: Ein Besuch bei den Winzer:innen. Dass die junge Generation jahrhundertealte Tradition im Weinbau mit scharfem Innovationsgeist verbindet, zeigt sich nicht nur in den Weinkellern, sondern auch in der Architektur: Neben den urigen klassischen Winzerhäuschen inmitten der Rebhänge sieht man immer öfter kühne, neue Formen der Weinarchitektur. Sie bilden ein rundes Zusammenspiel aus Natur, Tradition und zeitgenössischer Baukunst, das Genießer:innen mit jedem Schluck Wein spüren.